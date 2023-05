Lorsque les banques disent non, ce sont les options de Main Street pour l’argent, le crédit

Dans les conditions bancaires et de crédit actuelles, de nombreuses petites entreprises sont probablement bombardées de propositions de prêts et d’avances de fonds en ligne. Certaines de ces offres, cependant, pourraient entraîner l’entreprise vers le bas – ou plus bas – dans le trou du lapin de la dette.

Certes, les plateformes de prêt en ligne peuvent faciliter l’obtention de financement pour les petites entreprises, et elles répondent à un besoin clé dans un marché qui a longtemps lutté pour attirer l’attention des banques traditionnelles. La récente enquête CNBC | Momentive Small Business Survey a révélé que les propriétaires ont déclaré avoir perdu confiance dans les banques à la suite de la crise bancaire régionale, et plus précisément, près de la moitié ont déclaré qu’il n’était pas facile pour eux d’accéder au capital pour fonctionner. La lutte contre le plafond de la dette a introduit un autre élément d’incertitude économique qui inquiète les propriétaires de petites entreprises.

Par rapport à un prêt bancaire, les fournisseurs de prêt en ligne exigent généralement moins d’obstacles pour les emprunteurs, des normes de souscription plus souples et un délai d’exécution plus rapide. Le défi consiste à trouver un fournisseur de bonne réputation, à un coût raisonnable et avec des conditions qui ne saperont pas les perspectives à long terme de l’entreprise.

« Certaines personnes disent que vous ne devriez pas avoir de carte de crédit, mais ce n’est pas la carte de crédit. C’est la façon dont vous utilisez la carte de crédit. Il en va de même avec le financement en ligne », a déclaré Nicole Davis, fondatrice et directrice de Butler-Davis Tax & Comptabilité SARL.

Voici cinq choses que les petites entreprises doivent savoir lorsqu’elles envisagent une offre de financement en ligne :

Prêts en ligne

Un prêt en ligne peut être utilisé pour financer diverses dépenses professionnelles. Il est généralement plus facile de demander et de se qualifier qu’un prêt bancaire traditionnel, et des options peuvent exister même si vous avez un crédit moins que stellaire. Le montant du prêt peut varier, beaucoup variant entre 100 000 $ et 500 000 $. Certains prêts en ligne durent 12 mois ou moins, mais des options à plus long terme peuvent également être disponibles. Selon un Analyse de NerdWallet. Les conditions sont basées sur le profil de crédit du propriétaire, la durée d’activité de l’entreprise, ses finances et le montant emprunté, a déclaré Travis Miskowitz, associé du groupe de services consultatifs du directeur financier du cabinet d’expertise comptable et de conseil Wiss.

Faites attention aux frais qui pourraient rendre le prêt plus coûteux, a déclaré Miskowitz. Ceux-ci pourraient inclure des frais de dossier, des frais de bonne réputation pour voir si l’entreprise est en conformité avec les lois locales et des frais de vérification de crédit.

De nombreux prêteurs peuvent également exiger une garantie personnelle, ce qui peut être débilitant en cas de défaut et peut également avoir une incidence sur la capacité du propriétaire à se qualifier pour un prêt personnel, comme un prêt hypothécaire. Un prêt garanti pourrait être plus avantageux car le taux sera probablement plus bas et le prêteur pourrait ne pas exiger de garantie personnelle, a déclaré Miskowitz.

Avance de fonds du commerçant

Avec une avance de trésorerie marchande, les entreprises empruntent de l’argent sur leurs ventes futures et les remboursent au fur et à mesure que ces ventes sont générées, souvent sur une période de trois à 18 mois. Une avance de fonds pour commerçant peut être particulièrement attrayante lorsqu’une petite entreprise a besoin de liquidités rapidement, généralement en quelques jours, a déclaré Alan Wink, directeur général d’Eisner Advisory Group. Ce type de financement peut également être plus accessible aux propriétaires ayant un mauvais crédit.

Mais il y a des mises en garde. Les conditions varient considérablement d’un fournisseur à l’autre et le coût du capital n’est généralement pas exprimé sous forme de TAP, ce qui rend la compréhension plus difficile pour les entreprises. Les bailleurs de fonds facturent leurs frais selon un taux de facteur, généralement de 1,1 à 1,5, selon NerdWallet.

Le montant de l’avance multiplié par le taux du facteur est ce qui doit être remboursé. Mais savoir que le total n’aide pas nécessairement le propriétaire à comprendre le coût de l’avance de fonds, car les propriétaires sont généralement plus familiers avec l’APR. Faire une conversion peut être utile à des fins de comparaison.

Une avance de fonds peut être assez coûteuse — dans les trois chiffres lorsqu’il est exprimé en APRselon NerdWallet.

Dette à taux fixe vs variable

Au-delà du type de financement, les entreprises doivent considérer si le taux est fixe ou variable, la durée, la capacité de l’entreprise à le rembourser à temps, les coûts, y compris la souscription et les frais de retard, le cas échéant, si des garanties personnelles ou professionnelles sont requises, et que se passe-t-il si un paiement est manqué.

« Ce n’est pas une situation de défilement vers le bas et d’acceptation des termes », a déclaré Will Luckert, président de Corpay, une société de paiement d’entreprise. « Il peut y avoir un certain nombre de choses délicates enfouies dans les termes et conditions », a déclaré Luckert.

Surtout avec les avances de fonds des commerçants, les propriétaires ont des ennuis parce qu’ils ne comprennent pas ce pour quoi ils s’inscrivent. Commencez par calculer les chiffres par vous-même. Pour illustrer, Luckert donne l’exemple d’une avance de 10 000 $ où 12 000 $ doivent être remboursés en 30 jours. Pour déterminer l’APR, prenez 12 000 $ et divisez par 10 000 $. Ensuite, soustrayez un et multipliez par 100. Prenez cette réponse, 20 %, et multipliez par 12 pour obtenir un TAP de 240 %. Les propriétaires peuvent également utiliser ce NerdWallet calculatrice pour aider à déterminer quel serait leur APR effectif.

Tenez également compte de la fréquence de remboursement – quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle – surtout si vous êtes déjà en manque de liquidités, a déclaré Davis. Elle ne recommande pas les remboursements quotidiens, par exemple, en disant : « C’est une solution rapide à un problème qui peut devenir un cycle ruineux. »

Afin de protéger les petites entreprises, la Californie exige désormais la divulgation de certains coûts aux commerçants. New York met également en œuvre des règles de divulgation, alors même que les réglementations californiennes sont contestées devant les tribunaux. En attendant, c’est toujours un marché d’acheteurs avertis. « Les gens doivent faire le calcul eux-mêmes, en particulier sur une avance de fonds, et voir s’il y a quelque chose que vous pouvez faire qui coûterait moins cher », a déclaré Paul A. Rianda, avocat à Irvine, en Californie, spécialisé dans le service de la carte bancaire. industrie.

Comment trouver un fournisseur de prêts aux entreprises réputé

Pour aider à éviter un mauvais acteur, c’est une bonne idée de vérifier les fournisseurs potentiels par l’intermédiaire de votre CPA ou de votre avocat, car ils traitent probablement fréquemment avec des fournisseurs en ligne, a déclaré Wink.

Consultez également les avis des clients en ligne et parcourez les actions réglementaires contre la société de financement, a déclaré Waseem Daher, directeur général et cofondateur de Pilot, qui se spécialise dans les services de comptabilité, de fiscalité et de directeur financier pour les startups technologiques à forte croissance.

Les propriétaires peuvent également s’inscrire auprès de la Small Business Finance Association, une organisation industrielle dont les 25 membres sont principalement des prêteurs et des bailleurs de fonds en ligne. Les membres de la SBFA doivent s’engager à suivre certaines les meilleures pratiques liés à la transparence des prix et des délais, à l’accès au service client et à la collecte équitable, entre autres. Une petite entreprise peut contacter la SBFA pour voir si une société de financement en particulier est membre ou pour poser des questions spécifiques sur l’industrie, a déclaré Steve Denis, directeur général de l’organisation.

En outre, la SBFA dispose d’un système relativement nouveau certification pour les professionnels de l’industrie afin de s’assurer qu’ils sont correctement formés. Une base de données de professionnels certifiés est prévue pour l’avenir, mais en attendant, les propriétaires peuvent contacter la SBFA pour obtenir ces informations, a déclaré Denis.

Autres options de prêt alternatives

Selon les circonstances, une autre forme de financement pourrait être une meilleure option. Cela pourrait inclure la famille et les amis, les capitaux propres des investisseurs ou les cartes de crédit. Les entreprises devraient également réfléchir à ce qui peut potentiellement être fait pour soutenir l’entreprise sans compter sur des tiers, a déclaré Daher.

Pouvez-vous faire prépayer vos clients en échange d’une remise, par exemple ? Pouvez-vous obtenir des délais de paiement plus longs auprès de vos fournisseurs ? Pouvez-vous faire autre chose pour réduire vos coûts ?

Ces efforts ne vous coûteront rien et peuvent vous éviter de devoir compter sur un tiers pour le financement, a déclaré Daher.