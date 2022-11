Lorsque les actions technologiques s’effondrent, l’ensemble du marché boursier s’effondre

En octobre 2021, alors que Facebook était encore en plein essor, Mark Zuckerberg a changé le nom de l’entreprise en Meta, signalant son nouvel accent sur “le métaverse” – un mélange naissant de réalité virtuelle et de réseaux sociaux. Dans une lettre aux actionnaires, il a déclaré que la réalisation de cette vision serait coûteuse mais utile : « Notre espoir est qu’au cours de la prochaine décennie, le métaverse atteindra un milliard de personnes, hébergera des centaines de milliards de dollars de commerce numérique et soutiendra des emplois pour des millions de personnes. créateurs et développeurs.

Je suis agnostique à propos de cette affirmation. Il est tout à fait possible que le métaverse rapporte beaucoup, même si ce n’est peut-être pas le cas.

C’est un gros risque. Mais c’est à cela que sert l’investissement dans les actions de croissance technologiques : placer un pari risqué dans l’espoir qu’il mène à une croissance exponentielle et extrêmement gratifiante. Parfois, de tels paris sont payants.

Discipline du marché

Mais l’environnement du marché pendant la majeure partie de cette année n’a pas favorisé des entreprises risquées comme celle-ci. Au contraire, cela a été, pour la plupart, une année résolument «sans risque» – avec de l’argent sortant de paris spéculatifs comme le métaverse et les crypto-monnaies dans des niches sûres comme les bons du Trésor à court terme et les fonds du marché monétaire.

Rappelons qu’en septembre 2021, alors que les actions technologiques étaient encore en vogue, le marché évaluait Facebook à plus de 1 000 milliards de dollars et le classait au sixième rang des sociétés cotées en bourse les plus précieuses au monde.

Mais alors que les critiques sceptiques de la version de réalité immersive de Meta se répandaient et que les coûts énormes de l’expérience devenaient évidents, le marché s’est retourné contre l’entreprise. Les règles de confidentialité plus strictes d’Apple n’ont pas aidé. Ils ont limité la capacité de Meta à vendre des publicités ciblées qui s’exécutent sur les iPhones et ont limité ses revenus. En une seule journée de février, les actions de Meta ont perdu 230 milliards de dollars – plus, selon certains comptes, que n’importe quelle entreprise n’avait jamais perdu en une journée. La flagellation a continué. Après de nouvelles révélations le 26 octobre sur des bénéfices décevants et des dépenses toujours plus importantes sur le métaverse, le titre a de nouveau chuté. Il vaut maintenant un peu plus de 255 milliards de dollars en bourse, soit environ le quart de sa valeur l’an dernier. Meta a annoncé mercredi des licenciements à grande échelle, un acte de discipline budgétaire qui pourrait endiguer la déroute de son action mais qui laisse son avenir en question.

Beaucoup de dégâts ont déjà été causés, chez Meta et d’autres entreprises technologiques. L’embauche a ralenti et de nombreuses entreprises, dont Lyft, Stripe, Redfin, Snap et Twitter, sous la direction de son nouveau propriétaire, Elon Musk, ont licencié des employés.