Lorsque le typhon Mawar a frappé, ces météorologues jumeaux identiques ont tenu Guam informé

HONOLULU (AP) – Alors que le typhon Mawar dirigeait sa fureur contre Guam, les habitants confrontés à des vents terrifiants et à des vagues déferlantes du plus fort typhon à frapper le territoire américain du Pacifique depuis des décennies avaient des météorologues jumeaux identiques pour les tenir informés – et pour fournir au monde extérieur un aperçu du chaos qui se déroule sur l’île éloignée.

Le bureau de Guam du Service météorologique national emploie Landon Aydlett comme météorologue chargé de la coordination des alertes. Son frère Brandon Aydlett est l’officier des sciences et des opérations.

Ensemble, les émissions Facebook Live de 41 ans ont été suivies par des milliers de personnes à l’approche du typhon Mawar avec des vents maximums soutenus de 140 mph (225 km/h), faisant des ravages alors que les résidents perdaient l’électricité, Internet et le service d’eau.

Leurs descriptions colorées de la tempête de catégorie 4 ont brossé un tableau alors qu’ils décrivaient à tour de rôle des arbres cassés comme des cure-dents, des vents violents, près de 2 pieds (0,6 mètre) de pluie torrentielle et des « conditions de voile blanc » à l’extérieur du bureau où ils se sont enfermés avec d’autres collègues. pendant près de 48 heures.

« Rassurez vos enfants. Ça va être un peu effrayant plus tard dans la nuit », a déclaré Brandon Aydlett dans une mise à jour Facebook Live alors que l’île était en proie au typhon mercredi. « Vous pouvez entendre les sons : les vents hurlent, les choses se cassent. Soyez simplement ensemble, parlez-vous et les choses ralentiront vers minuit et se poursuivront jusqu’à jeudi matin.

Plus tôt, son frère a expliqué aux téléspectateurs d’une autre mise à jour en direct que le temps était sur le point de se détériorer.

« Nous commençons à entendre les grondements bas dans le bâtiment ici au Service météorologique national », a déclaré Landon Aydlett. « Nos portes claquent. On entend des petits sifflements par les fenêtres, des petits craquements dans les portes. Nous obtenons ces effets ici alors que nous approchons des conditions de force de typhon.

Il a déclaré à l’Associated Press dans une brève interview téléphonique jeudi matin, heure locale, que travailler avec son frère, c’est comme travailler avec son meilleur ami. Ils n’avaient jamais prévu de travailler ensemble, a-t-il déclaré.

« Mais les emplois nous sont tombés dessus, et nous avons suivi notre cœur et notre passion pour le travail », a déclaré Aydlett. « Et d’une manière ou d’une autre, nous nous sommes tous les deux retrouvés à Guam. »

Les frères sont originaires d’Elizabeth City, en Caroline du Nord, une petite ville agricole des Outer Banks, à environ une heure au sud de Norfolk, en Virginie. Brandon Aydlett est arrivé le premier à Guam, il y a plus de 13 ans, et son frère est arrivé six mois plus tard.

Les frères aiment faire de la randonnée et du paddleboard. Brandon Aydlett aime courir. Landon Aydlett – qui, lors du briefing final de jeudi, arborait un collier de petits coquillages blancs qui lui avait été offert après un typhon en 2018 – préfère soulever des poids. L’année dernière, ils ont battu deux records du monde Guinness en construisant la tour en bois la plus grande et la plus haute du monde dans le cadre d’une collecte de fonds d’Habitat pour l’humanité. La « Tour pour l’humanité » a recueilli 20 000 $ pour le chapitre de Guam de l’organisme de bienfaisance.

Landon Aydlett a déclaré avoir entendu parler de conjoints travaillant ensemble dans les bureaux du National Weather Service, mais jamais d’autres jumeaux.

Guam est une île d’environ 150 000 habitants située à environ 3 900 milles (6 275 kilomètres) à l’ouest d’Hawaï et à 1 600 milles (2 600 kilomètres) à l’est de Manille, la capitale des Philippines.

Le bureau des services météorologiques émet des prévisions pour Guam ainsi que pour plusieurs îles au nord – Saipan, Tinian et Rota – qui font partie du Commonwealth des îles Mariannes du Nord, un autre territoire américain. Le bureau de Guam prévoit également des prévisions météorologiques pour les nations insulaires indépendantes du Pacifique voisines des îles Marshall, de la Micronésie et des Palaos.

Jeudi, dans leur dernière mise à jour en direct alors que la tempête commençait à se calmer, ils ont continué à passer le relais d’information dans les deux sens. Ce serait leur dernière mise à jour de Guam, a déclaré Landon Aydlett, après près de 48 heures ensemble au bureau de prévision.

« Je ne sais pas à quoi ressemble ma maison en ce moment », a-t-il déclaré. « Je le saurai très bientôt, mais nous le ferons ensemble. Nous sommes un seul Guam. Nous sommes une Marianne. Restez à l’abri et restez en sécurité.

Audrey McAvoy, Associated Press