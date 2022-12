Lorsque le médecin de leur enfant se trouve à 2 800 km, les familles inuites font face à des choix difficiles

Le voyage médical entre la communauté éloignée de Clyde River, au Nunavut, et Ottawa a été un voyage essentiel, mais difficile pour Tina Kuniliusie et sa fille de 14 ans, Tijay.

Le bilan est élevé et après presque une décennie et demie de navigation dans le système de voyage médical, Tina dit que sa famille devra peut-être déménager à Ottawa de façon permanente.

“Dix ans, c’est long pour combattre le système. Je ne peux pas continuer encore 10 ans. C’est trop pour son bien-être. Donc, que cela me plaise ou non, il semble que cela va devoir arriver”, a-t-elle déclaré. .

Ottawa est une importante plaque tournante des services médicaux essentiels pour les centaines d’enfants du Nunavut qui doivent quitter le territoire pour recevoir des soins. Les trajets longs et répétés sont cependant coûteux (peuvent être épuisants) pour les familles, et le rapprochement des soins à domicile est difficile.

Tijay, à gauche, est accompagnée pour ses rendez-vous médicaux à Ottawa par, de gauche à droite, sa mère, son père et son frère. (Michel Aspirot/Radio-Canada)

Pour Tina et son partenaire James Sangoya, le père de Tijay, cela peut impliquer plusieurs longs voyages par an – des perturbations qui les éloignent de leurs obligations à la maison, de leurs familles respectives et de leur culture.

“C’est douloureux parce que nous devons quitter notre communauté et aller dans une culture totalement différente pour accéder à ces lieux médicaux qui ne sont pas disponibles au Nunavut”, a déclaré Tina Kunilisie.

Les premiers voyages de Tijay en avion vers un hôpital d’Iqaluit étaient liés à des infections respiratoires. Avant qu’elle n’ait un an, sa famille a dû l’emmener au CHEO, l’hôpital pour enfants d’Ottawa, car ses besoins médicaux devenaient plus complexes.

Un voyage cet automne devait durer quatre jours, mais s’est étendu à quatre semaines à mesure que d’autres rendez-vous étaient ajoutés. Certains séjours au cours des derniers mois, a déclaré Tina.

Le trajet en deux vols – de Clyde River à Iqaluit, puis de la capitale territoriale à Ottawa – prend généralement 12 heures.

Des centaines de personnes font face à des voyages médicaux

Le CHEO a connu une augmentation annuelle constante des admissions de patients hospitalisés et des visites à la clinique du Nunavut au cours de la dernière décennie, qui n’a ralenti que temporairement au cours des deux premières années de la pandémie lorsque les restrictions de voyage étaient strictes.

Au sommet de 2019, il y avait 544 patients du Nunavut dans les cliniques du CHEO et 191 admissions à l’hôpital. Au cours des 11 premiers mois de 2022, il y a eu 456 patients cliniques et 163 admissions à l’hôpital.

Stephanie Mikki Adams, directrice générale du Centre Inuuqatigiit pour les enfants, les jeunes et les familles inuits, a déclaré que les familles éprouvent des difficultés lorsqu’on leur dit qu’elles doivent se rendre dans le sud pour obtenir des soins.

“A cet instant, ils ont un million de questions. Ils ont peur”, a déclaré Adams. « Qui va surveiller mes enfants ? Qui va descendre et escorter [the] enfant? Est-ce que je vais pouvoir partir en congé payé ?”

Stephanie Mikki Adams, directrice générale du Centre Innuqatigit pour les enfants, les jeunes et les familles inuits, explique que sa propre famille a dû voyager pour des raisons médicales à l’extérieur du Nunavut lorsqu’elle y vivait. Elle aide maintenant les personnes qui se rendent à Ottawa pour des soins de santé. (Simon Lasalle/CBC)

Alors que le Nunavut et Services aux Autochtones Canada couvrent les frais de déplacement pour raisons médicales des enfants et d’un accompagnateur, un deuxième accompagnateur ou les frères et sœurs sont évalués séparément. Les familles peuvent encore faire face à des difficultés financières en raison d’une interruption de travail ou de factures à la maison.

Adams a dû voyager vers le sud pour ses propres soins et, à un moment donné, envoyer sa fille adolescente pour des traitements contre les commotions cérébrales.

“Nous sommes placés dans un environnement méridional où nous n’avons aucun lien avec notre culture et notre langue”, a-t-elle déclaré.

“Lorsque vous déménagez d’une communauté isolée d’environ 300 à 1 000 personnes vers une plus grande ville, il y a un grand risque de choc culturel et de perte de votre culture.”

Inuuqatigiit offre un soutien culturel, logistique et d’interprétation aux familles inuites lors de voyages médicaux à Ottawa.

Les familles qui voyagent ont également accès au Réseau des services de santé d’Ottawa inc. (OHSNI), financé par le Nunavut, qui coordonne les voyages pour raisons médicales, l’accès aux services et assure le financement par le biais de l’initiative fédérale Les enfants inuits d’abord.

Adams a déclaré que la pression causée par les voyages médicaux se poursuivra tant qu’il n’y aura pas suffisamment de services médicaux sur le territoire.

« Le Nunavut, en un sens… est un pays du tiers monde dans un pays du premier monde.

Dans une déclaration cet été, le ministère de la Santé du Nunavut a déclaré qu’il collaborait avec le CHEO et l’OSHNI pour étendre les programmes pédiatriques du territoire avec une «mentalité de soins plus près du domicile».

Il y a plus de consultations spécialisées sur le territoire et des dispositifs médicaux sont mis à disposition dans la communauté pour aider les enfants souffrant de maladies respiratoires aiguës, selon le ministère.

Des choix difficiles

Pour certaines familles, la perturbation des voyages médicaux répétés devient trop importante et elles sont confrontées à la décision difficile de placer leurs enfants dans une famille d’accueil médicale.

Ces parents ont toujours tous les droits sur leurs enfants et sont tenus connectés et informés, selon un communiqué de l’OHSNI.

Le ministère des Services à la famille du Nunavut indique que 68 enfants étaient en famille d’accueil médicale en 2020-2021. L’OHSNI a déclaré que les cas de placement médical ont “refusé de devenir une véritable rareté ces dernières années”.

Le père de Tijay, James Sangoya, a déclaré que la famille avait pensé à une famille d’accueil médicale mais avait décidé de ne pas le faire. Même un séjour de répit pour Tijay à Ottawa était « insupportable », selon Tina.

James Sangoya, le père de Tijay, dit que la décision de déménager à Ottawa serait difficile. (Michel Aspirot/Radio-Canada)

Les défenseurs du système

L’histoire coloniale du Canada a contribué à la méfiance des Inuit envers la communauté médicale. C’est quelque chose que la Dre Radha Jetty, responsable médicale à la clinique Aakuluk du CHEO, a constatée pendant qu’elle travaillait comme pédiatre au Nunavut.

“C’est une conversation que nous avons en ce moment : que le racisme est bien vivant dans le système de santé”, a déclaré Jetty dans une interview avant son congé parental plus tôt cette année.

Le CHEO a ouvert la clinique d’Aakuluk en 2019 pour fournir des soins et un soutien adaptés à la culture des enfants venant du Nunavut et de leurs familles alors qu’ils font face aux perturbations et aux tensions.

“Nous travaillons très dur pour aider la famille à rester ici et à rester ensemble, ou chaque fois que possible à rapatrier la famille. Même dans des circonstances que les prestataires de soins n’envisageraient pas normalement”, a déclaré Jetty.

La Dre Radha Jetty, responsable médicale à la clinique Aakuluk du CHEO, affirme que les patients inuits du Nunavut et leurs familles font face à un long et difficile voyage pour se rendre à Ottawa pour des soins et qu’ils ont besoin de services adaptés à leur culture. (Fourni par le CHEO)

Jetty a déclaré que le placement médical est l’une des dernières options lorsqu’un enfant a de graves besoins médicaux et que sa famille ne peut plus faire face.

Elle craint de répéter les erreurs des politiques coloniales en raison d’un accès inégal aux soins, même si ce n’est l’intention d’aucun praticien individuel.

“Bien que nous n’ayons pas exactement le même système en place, nous avons des éléments de ce type d’institutionnalisation, de séparation des familles, de séparation des enfants de leur culture et de leur langue, de leurs familles et de leur terre”, a déclaré Jetty.

C’est en partie pourquoi les experts préconisent des équipements plus spécialisés au Nunavut et collaborent avec les pédiatres du Nord, afin qu’ils puissent fournir des soins complexes plus près de chez eux, a déclaré Jetty.

Solutions sur le territoire

La Dre Amber Miners, pédiatre à Iqaluit, a déclaré que son équipe de l’Hôpital général Qikiqtaniq s’efforce constamment de fournir plus de soins.

Dans un cas, dit-elle, ils ont été formés et équipés pour effectuer une procédure de sang afin qu’un enfant puisse se rendre à Iqaluit une fois par mois au lieu de devoir vivre à Ottawa pendant des années.

“Ce n’est pas complètement parfait, mais c’est beaucoup mieux pour la famille”, a déclaré Miners.

La Dre Amber Miners est pédiatre à l’Hôpital général Qikiqtaniq, le seul hôpital du Nunavut. (Mineurs d’ambre/Soumis)

Il y aura toujours un besoin de déplacements médicaux dans des traitements plus spécialisés étant donné la faible population du territoire, a-t-elle déclaré.

« Mon espoir pour l’avenir est que nous puissions renforcer les capacités sur le territoire et j’aimerais voir plus de praticiens inuits sur le territoire. Nous n’aurons jamais besoin de nos partenaires du Sud », a-t-elle déclaré.

Miners a déclaré que la télésanté a toujours été importante au Nunavut, mais son équipe a participé à des consultations à distance avec des spécialistes pendant la pandémie.

Aluki Kotierk, président de Nunavut Tunngavik Inc., affirme que les compétences médicales des Inuits ont été sous-évaluées en raison du colonialisme. (Kieran Oudshoorn/CBC)

Aluki Kotierk, président de Nunavut Tunngavik Incorporated, a déclaré que la pandémie de COVID-19 a montré que les ressources médicales peuvent être mobilisées lorsqu’il y a une volonté politique.

“Une famille ne devrait pas avoir à choisir entre être avec la famille élargie et la culture et la langue, et s’assurer que quelqu’un reçoit les soins de santé dont il a besoin”, a déclaré Kotierk. “Que cela se produise est déjà faux.”

Kotierk a déclaré qu’il fallait davantage reconnaître les connaissances médicales inuites dans des domaines tels que la pratique de sage-femme et la mobilisation des réseaux de parenté familiale pour soutenir la prestation de services au Nunavut.

“Certains ne reviennent pas”

Lorsqu’on lui a demandé si les services qui maintiennent les enfants dans la communauté sont prioritaires dans le cadre de l’initiative Les enfants inuits d’abord, Services aux Autochtones Canada a déclaré que le financement est basé sur les besoins de l’enfant évalués par des professionnels, et non sur les services fournis.

Tina veut voir plus de services médicaux disponibles au Nunavut, dans des communautés comme la sienne.

Elle a dit que même si des programmes comme l’initiative Inuit Child First lui ont permis d’obtenir des appareils médicaux et de mobilité pour Tijay, elle est admissible à d’autres services qu’elle ne peut pas obtenir à la maison.

“S’ils travaillent maintenant à fournir ces services au Nunavut, nous pourrions éventuellement le voir dans 10 à 20 ans”, a déclaré Tina.

“Mais au moins, cela nous donnerait un bon départ, au lieu de regarder nos Inuits partir vers le sud”, a-t-elle déclaré. “Certains ne reviennent pas, comme ils le feraient avec [tuberculosis] la relocalisation ou les pensionnats ».