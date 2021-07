Lorsque le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a parlé de son « humble passé », a révélé « il détestait la pauvreté » | Nouvelles des gens

New Delhi: Le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir (19 juillet) dans une affaire de création et de diffusion de contenu pornographique. Au milieu des accusations et des allégations portées contre lui, une ancienne interview du magnat des affaires s’est appuyée dans laquelle il a parlé de la pauvreté dans son enfance.

Il avait révélé à un magazine de divertissement que son père travaillait comme conducteur de bus à Londres et que sa mère travaillerait dans une usine. Il a révélé qu’en tant que « self-made man », il avait quitté l’université à 18 ans pour travailler.

Il a déclaré à Filmfare en 2013, « Je viens d’un milieu modeste. Mon père a déménagé à Londres il y a 45 ans et a travaillé comme conducteur de bus tandis que ma mère travaillait dans une usine. Nous n’avons jamais eu la tâche facile. Je suis un self-made man depuis que j’ai quitté l’université à l’âge de 18 ans. Chaque fois que Shilpa me contrôle pour des dépenses négligentes, je lui dis que je n’ai aucun scrupule à profiter de l’argent que j’ai gagné. Ma colère m’a poussé. Je détestais tellement la pauvreté que je voulais devenir riche. Et j’ai fait une différence dans ma vie. Shilpa m’a respecté pour ça car elle aussi est autodidacte. «

L’homme d’affaires a également expliqué à quel point il était la présence apaisante dans la vie de sa femme Shilpa Shetty, car elle a tendance à devenir hyper stressante dans les situations stressantes.

Dans la même interview, il a révélé: « Ce qui m’agace le plus à propos de Shilpa, c’est qu’elle peut devenir extrêmement hyper hyper. Je lui demande de se calmer. Elle est devenue beaucoup plus placide qu’avant. Toute nouvelle importante et son monde entier s’effondre devant elle. Je suis le facteur apaisant dans sa vie. Récemment, les Royals du Rajasthan ont écopé d’une pénalité d’une valeur de 100 crores. Perplexe, elle a demandé : « Tu souris ? » Je lui ai dit que rien ne changerait en étant contrarié. Allons avec le courant. «

Pour les non avertis, Raj Kundra, qui est actuellement en garde à vue, a été condamné en vertu des sections 420 (tromperie), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la La loi informatique et la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction), selon la PTI.

Le commissaire de police de Mumbai a déclaré dans un communiqué qu’il existe des preuves solides contre Raj Kundra, qui est le «conspirateur clé» dans l’affaire. « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », lit-on dans la déclaration.

(Avec les contributions de l’agence)