Dans le New Jersey et dans de nombreuses villes de banlieue du nord-est, le hockey pour les jeunes est un rituel dévorant des mois froids. Les joueurs et leurs familles consacrent des nuits et des week-ends et parcourent régulièrement des centaines de kilomètres pour participer à des tournois de plusieurs jours.

«C’est un mode de vie», a déclaré Vincent Cucci III, un avocat de Scotch Plains, NJ, dont les deux fils et la fille jouent dans trois équipes différentes.

Mais c’est un mode de vie qui a été bouleversé par la pandémie après plusieurs grandes épidémies de coronavirus étaient connecté au hockey.

New York a interdit les jeux et les mêlées depuis le début de la pandémie. New Jersey et Connecticut a arrêté le hockey de compétition et les autres sports pour les jeunes jusqu’en janvier. Et les tournois interétatiques dans le nord-est ont été suspendus.