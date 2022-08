Lorsque l’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Aishwarya Sharma, a reçu des menaces de mort pour cette raison choquante

L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aishwarya Sharma joue le rôle d’une autre femme dans la série. Et pour cette raison, elle a reçu de nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs de l’émission ne sont pas très heureux qu’elle crée une différence entre le couple principal de l’émission joué par Neil Bhatt et Ayesha Singh. Alors qu’Aishwarya était très consciente de l’amour-haine qu’elle recevait sur les réseaux sociaux et qu’elle a même admis en profiter au départ, mais maintenant en raison de son personnage, elle est devenue la salope sur les réseaux sociaux révèle l’actrice.

Aishwarya Sharma parle d’avoir peur même d’ouvrir son compte sur les réseaux sociaux

Dans une interview avec TOI, elle a déclaré : « C’est très bouleversant. Les gens doivent se rendre compte que je joue un personnage fictif. Ils lancent des injures et font des commentaires comme si je méritais de mourir. En plus de m’envoyer des messages directs, les gens me taguent pendant que faire des remarques désagréables. Je veux dire bi ** h est devenu mon deuxième nom en ligne. Aussi, si je poste quelque chose en ligne lié à ma vie personnelle, ils commencent à me harceler. Je suis fiancé à Neil, qui joue ma co-star dans la série. Je ne peux pas m’en empêcher. J’aime publier sur lui sur mon compte, mais ensuite ils m’appellent une femme peu sûre d’elle. J’épouse Neil dans la vraie vie et je demanderais aux gens d’accepter ce fait maintenant. J’ai peur de ouvrir mon compte sur les réseaux sociaux”.

Aishwarya Sharma a même expliqué à quel point elle s’inquiétait pour son avenir avec Neil Bhatt car ils forment un couple réel et elle veut seulement que les gens comprennent la différence entre la vie réelle et la vie réelle.