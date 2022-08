Lorsque l’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly et Rakhi Sawant se sont disputés dans la maison de Bigg Boss; se sont appelés ‘troisième année’, ‘précaires’

Eh bien, comme on dit, vous ne savez jamais ce qui vous attend. Il fut un temps où l’actrice d’Anupamaa, Rupali Ganguly, était sous-confiée et son passage dans Bigg Boss en était une grande preuve. Aujourd’hui, elle est définitivement une personne changée. Rupali Ganguly est actuellement la meilleure actrice de télévision. La fille a parcouru un long chemin et elle mérite à juste titre tout le succès et la renommée. Mais il fut un temps où Rupali s’efforçait d’atteindre le succès souhaité et elle a même été vue dans la toute première saison de Bigg Boss qui a joué sur Sony avec d’autres concurrents comme Rakhi Sawant, Amit Sadh, Ravi Kishan et plus encore.

Rupali Ganguly dit à Rahul Roy que je ne suis rien devant Rakhi Sawant

L’une des anciennes vidéos de Rupali Ganguly devient virale depuis la maison Bigg Boss où on la voit discuter avec le gagnant de l’émission Rahul Roy à propos de, elle n’est pas si célèbre par rapport à Rakhi Sawant et a peur d’être nominée de la maison. Alors que Rahul lui demande d’être confiante et de ne pas s’inquiéter de ce qui va se passer ensuite. Cette vieille vidéo de Rupali laisse ses fans se demander pourquoi était-elle si peu confiante dans la vie.

En dehors de cela, le combat de Rakhi et Rupali dans la maison avait attiré beaucoup de temps forts où l’actrice s’est livrée à une dispute extrêmement animée et s’est insultée et a mal abusé. Rupali a même qualifié Rakhi d’actrice de troisième année et le combat s’est poursuivi longtemps entre les deux actrices. Nous sommes sacrément sûrs qu’aujourd’hui, Rupali ne voudrait pas la voir cette vidéo car elle est une personne changée, mais acceptera ses erreurs car cela a été son plus grand apprentissage. En ce moment, à Anupamaa, vous verrez Anuj et Vanraj se battre pour leur vie et l’actrice est extrêmement bouleversée.