Lorsque la sœur de Raj Kundra a dévoilé ses allégations contre son ex-femme Kavita

L’homme d’affaires Raj Kundra et l’acteur de Bollywood devenu juge de télé-réalité Shilpa Shetty se sont mariés en 2009 après l’ancien divorce de sa première épouse Kavita.

En juin, lors d’une interaction avec un portail web, l’entrepreneur avait fait des révélations choquantes sur sa séparation d’avec sa première épouse Kavita qui était devenue virale sur Internet. Raj a allégué que son ex-femme avait eu une liaison avec son beau-frère Vansh (le mari de la sœur Reena Kundra) et qu’elle avait également été payée une grosse somme pour blâmer Shilpa pour leur mariage raté.

Lors d’une interaction avec Pinkvilla, lorsque la sœur de Raj, Reena, a été interrogée sur les allégations qu’il avait faites, elle a déclaré: « J’ai traité Kavita comme ma sœur aînée. Je l’aimais et lui faisais confiance. Elle et moi étions très proches. Je n’ai jamais pensé qu’elle pourrait faire ça pour moi. C’était déchirant.

En parlant au portail de divertissement, Raj avait déclaré: « Elle a toujours fait ressortir le pire en moi et je pense que cela ressort clairement de mes photos passées et présentes. Ma famille comptait toujours pour moi, mais elle se battait toujours et se disputait avec tout le monde dans ma famille et pour elle, il s’agissait toujours de son côté de la famille. Nous vivions dans une maison avec ma mère, mon père et ma sœur et son mari avaient déménagé de l’Inde pour essayer de s’installer au Royaume-Uni. Elle est devenue très proche à mon ex-beau-frère qui passait de plus en plus de temps avec lui, surtout lorsque j’étais en voyage d’affaires. »

« Beaucoup de membres de ma famille et même mon chauffeur diraient que nous ressentons quelque chose de louche entre ces deux-là et je ne le croirais jamais. J’ai donné à mon ex-femme le bénéfice du doute. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour les deux côtés de la famille parce que pour moi, mon côté ou sa famille est la famille, un principe que je suis encore aujourd’hui », avait ajouté Kundra.

Pendant ce temps, dans la dernière information relative à Raj Kundra, l’homme d’affaires a été arrêté par la police criminelle de Mumbai avec 10 autres personnes dans une affaire relative à la production de pornographie.

L’homme d’affaires Raj Kundra a comparu lundi devant la cellule des biens de la branche criminelle de la police de Mumbai, où il a été arrêté dans une affaire relative à la « création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications ».

Il a été emmené pour un examen médical à l’hôpital JJ par la cellule des biens de la branche criminelle de la police de Mumbai aux premières heures de mardi. Il a ensuite été emmené au bureau du commissaire de police de Mumbai.

« Il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », avait déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale.

L’affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications.

« Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire le 19 juillet 2021, car il semble être le principal conspirateur de cela. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. L’enquête est en cours s’il vous plaît », avait déclaré Nagrale dans un communiqué.

Plus tôt, la déclaration de Tv Czarina Ekta Kapoor dans le même cas a également été prise le 26 mars. Alors qu’il y a environ un mois, Sherlyn Chopra et Poonam Pandey avaient déclaré dans une déclaration avec le Maharashtra Cyber ​​Cell que Raj Kundra était celui qui les avait amenés au industrie pour adultes. Sherlyn avait déclaré qu’il lui avait payé Rs 30 lakh pour chaque projet. Jusqu’à présent, Sherlyn a réalisé environ 15 à 20 projets pour Raj Kundra.