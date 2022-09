La reine Elizabeth II est décédée jeudi à l’âge de 96 ans à Balmoral. Avec la chute du “London Bridge”, cela marque la fin d’une époque. Monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine a été la figure de proue de la nation pendant 7 décennies et a été témoin de l’arrivée et du départ de 15 premiers ministres. Son règne de 70 ans a commencé à l’âge de 25 ans, lorsqu’elle est devenue la reine Elizabeth II à la mort de son père le 6 février 1952, a rapporté Reuters. Elle était en tournée au Kenya avec le prince Philip à l’époque.

Elle a été couronnée monarque le 2 juin 1953.

Elle n’avait que 25 ans lorsqu’elle est devenue la reine Elizabeth II le 6 février 1952, à la mort de son père, alors qu’elle était en tournée au Kenya avec le prince Philip. Elle a été couronnée monarque le 2 juin 1953 https://t.co/LPuyk20KE5 pic.twitter.com/nxwyDXn2bu – Reuters (@Reuters) 8 septembre 2022

L’héritier royal, Charles, âgé de 73 ans, a immédiatement succédé à la reine britannique Elizabeth II après sa mort au château de Balmoral jeudi, conformément au protocole séculaire. Le roi Charles sera l’héritier d’un chapitre incertain de l’héritage de la famille royale alors qu’il navigue dans les épreuves et les difficultés des temps modernes.

Elizabeth monta sur le trône à un moment incertain en 1952, alors que le puissant Empire britannique ne faisait que dépérir. Les médias ont souvent émis l’hypothèse que Charles monterait sur le trône, car il était connu pour être “réticent” à ce sujet. Mais, pour l’instant, il est le successeur naturel et assumera probablement le titre de roi Charles III.

Charles III a déclaré jeudi que la reine Elizabeth II était une “souveraine chérie et une mère très aimée” qui manquerait au monde entier. Une déclaration publiée par le palais de Buckingham après que Charles, 73 ans, est monté sur le trône, se lit comme suit : « La mort de ma mère bien-aimée, sa majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde. Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.

