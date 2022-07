Lorsque la récession frappe, comment Main Street peut économiser de l’argent, réduire les dépenses

Damircudique | E+ | Getty Images

Avec les vents de la récession qui soufflent, de nombreux propriétaires de petites entreprises ont déjà réduit leurs dépenses, mais d’autres coupes pourraient être nécessaires pour affronter la tempête économique qui se prépare. La croissance économique américaine a chuté de 0,9% au deuxième trimestre, a rapporté jeudi le Bureau of Economic Analysis, le deuxième trimestre consécutif de PIB négatif. Cela renforcera les craintes que l’économie soit entrée en récession, bien que ce ne soit pas techniquement une définition acceptée pour ce changement dans le cycle économique. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu’il ne pensait pas que l’économie était en récession. Certaines petites entreprises ont déjà réduit leurs dépenses, sur la base de signaux de ralentissement. Un rapport publié jeudi par la plateforme d’automatisation financière Ramp a révélé que les dépenses des petites entreprises en électronique ont chuté de 59 % entre mai et juin. De nombreuses petites entreprises ont dépensé 28 % de moins en expédition, 14 % de moins en publicité et 11 % en achats de SaaS et de logiciels au cours de la même période, selon le rapport.

“Je conseille à mes clients et abonnés sur les réseaux sociaux de réduire toutes les dépenses inutiles pour voir ce que l’économie apportera au second semestre”, a déclaré Brian Moran, directeur général de Small Business Edge, qui fournit des conseils aux petites entreprises. Trouver des moyens de réduire la graisse sans couper dans la viande de l’entreprise est un défi pour de nombreux propriétaires. Voici trois conseils pour survivre à un environnement de récession.

Réaliser une auto-vérification des dépenses

Les propriétaires ne savent pas toujours précisément dans quoi ils dépensent de l’argent, alors faire une auto-vérification est la première chose à faire. Utilisez les trois derniers relevés bancaires et de carte de crédit pour identifier les domaines dans lesquels vous pouvez effectuer des réductions modestes mais significatives, a déclaré Carissa Reiniger, fondatrice et directrice générale de Silver Lining, qui conseille et prête aux petites entreprises. Par exemple, votre entreprise peut avoir des abonnements à des périodiques, des applications, des logiciels ou des groupes de réseautage qui sont inutilisés ou sous-utilisés. Ces coûts peuvent vraiment s’accumuler, surtout si vous payez par tête. Examinez également les autres dépenses récurrentes, y compris les services téléphoniques, les services publics et les frais de compte bancaire pour voir où vous pouvez réduire ou éliminer certains coûts, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’une petite entreprise moyenne pourrait réduire ses dépenses de 20 % sans ressentir de pincement”, a déclaré Reiniger. N’ayez pas peur de négocier. Surtout en période de turbulences économiques, les petites entreprises ont plus de pouvoir de négociation, a-t-elle déclaré.

Examiner les coûts de la chaîne d’approvisionnement et les niveaux de stock

David Quinn, directeur financier de la fintech bancaire Bluevine, a déclaré que les petites entreprises devraient également négocier avec les fournisseurs. Lors de ces discussions, demandez-vous s’il y a quelque chose d’autre que vous pouvez offrir à votre fournisseur que les autres ne proposent pas. Pensez également à savoir s’il existe un accord que vous pouvez établir qui aidera les deux parties, a-t-il déclaré. Certains fournisseurs peuvent ne pas être disposés à négocier un accord, mais dans ce cas, il peut y avoir d’autres options pour réduire les coûts, telles que des remises pour les achats en gros, a-t-il déclaré. Réduire les dépenses initiales peut également être une décision prudente. Peter Shieh, conseiller principal en patrimoine chez Citi Global Wealth, a un client dans le secteur de l’éclairage commercial qui, dans le passé, aurait peut-être conservé six à neuf mois d’inventaire comme des ampoules et des fils électriques. Maintenant, le client commande trois mois à l’avance, au maximum. Le client a également négocié avec les fournisseurs pour bloquer les tarifs de certains produits. “Avec l’inflation, les prix pourraient être de 20 à 30% plus élevés en trois mois, c’est donc une autre chose à laquelle ils pensent et prévoient”, a déclaré Shieh.

Économisez de l’argent, mais soyez stratégique, surtout avec les travailleurs

Une tactique pour économiser de l’argent pourrait être de payer les factures plus près de leur date d’échéance, au lieu de 15 ou 20 jours à l’avance, ou de demander une fenêtre de paiement plus longue, disons de 60 à 90 jours, au lieu de 30 jours. Regardez également les coûts immobiliers, a déclaré Matt Armanino, directeur général et associé directeur d’Armanino LLP, un cabinet indépendant de comptabilité et de conseil aux entreprises. Si votre bail arrive bientôt à échéance, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de l’empreinte dont vous disposez, compte tenu de la tendance au travail hybride ou à distance. Ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, y a-t-il une option pour sous-louer une partie de l’espace ? Pour la plupart des petites entreprises, les coûts liés aux employés sont une dépense importante, c’est donc un endroit facile pour tenter de réduire les coûts. Ne sautez pas le pistolet. Le coût d’embauche et de rétention des talents est particulièrement élevé maintenant, donc laisser partir les gens à moins que vous n’y soyez vraiment obligé peut être “sage et insensé”, a déclaré Armanino. Si vous avez essayé d’autres voies et que vous avez encore besoin de réduire les coûts, envisagez de mettre les travailleurs en congé plutôt que de les licencier purement et simplement, a déclaré Joshua Oberndorf, CPA chez EisnerAmper. Faites-leur savoir à quel point ils sont précieux pour votre entreprise et votre intention de les ramener dès que possible, a-t-il déclaré. Vous pourriez également envisager de souscrire une marge de crédit pour petite entreprise que vous pouvez utiliser comme pont à court terme, a déclaré Shieh. Pour cette option, une petite entreprise peut s’attendre à un TAP compris entre 7 % et 25 %, en moyenne, selon Fundera de NerdWallet. Bien que les taux soient plus élevés maintenant qu’il y a, disons, six mois, il est bon d’avoir la bouée de sauvetage à laquelle accéder si nécessaire, a-t-il déclaré. Il y a aussi d’autres les options de financement des petites entreprises, y compris les amis et la famille, les prêteurs ou bailleurs de fonds en ligne et les prêts SBA.

Investir pour la productivité, les économies de coûts et les revenus futurs