Lorsque la douleur et l’insomnie se rencontrent : comment gérer la « douleur »

« La douleur peut certainement aggraver l’insomnie et perturber le sommeil ; mais le manque de sommeil, à son tour, peut augmenter la douleur ressentie par les gens », déclare Alex Dimitriu, MD, fondateur de Menlo Park Psychiatry and Sleep Medicine et membre du comité de révision médicale de SleepFoundation.org.

En effet, près de 95 % des répondants ont perdu au moins 1 heure de sommeil à cause de douleurs au cours de la semaine écoulée, et 85 ont perdu au moins 2 heures de sommeil chaque nuit. Plus de la moitié des personnes interrogées qui ont des douleurs régulières (57 %) se réveillent au moins trois fois pendant la nuit.

8 août 2022 – El-Ad Eliovson, un homme de 56 ans du comté de Bergen, NJ, se réveille plusieurs fois chaque nuit à cause de fortes douleurs au dos et au cou causées par plusieurs hernies discales.

Mal de dos le plus courant

Selon un rapport du CDC de 2018, une estimation un cinquième des adultes américains (50 millions de personnes) souffrent de douleurs chroniques, plus de 7 % déclarant souffrir de « douleurs chroniques à fort impact » qui limitent la vie ou les activités professionnelles.

La Le CDC a découvert que les gens traiter une variété de douleurs – le plus souvent des maux de dos, suivis de douleurs des membres inférieurs, des membres supérieurs, des maux de tête ou de la migraine, ou des douleurs au ventre, au bassin, aux organes génitaux, aux dents ou à la mâchoire.

Étant donné que les maux de dos sont les plus courants, il n’est pas surprenant que l’enquête de la Sleep Foundation ait révélé qu’il s’agissait de la douleur la plus susceptible de réveiller les gens. Parmi tous ceux qui ont déclaré que la douleur perturbait le sommeil, 57 % ont déclaré que c’était à cause de maux de dos, 41 % de douleurs au cou et 32 ​​% ont déclaré avoir des maux de tête.

Les douleurs intenses nuisent au sommeil. Un cinquième des répondants ont déclaré avoir perdu 2 heures de sommeil au cours de la semaine écoulée, et plus de 17 % ont déclaré avoir perdu plus de 10 heures.