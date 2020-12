Alors que les motivations de Pékin sont difficiles à deviner, il y a des indices de protection mercantiliste pour les producteurs locaux et le désir de punir l’Australie pour les péchés perçus qui incluent la demande d’une enquête sur la source du coronavirus. L’engagement de la Chine à réduire ses émissions pourrait également lui permettre d’être légèrement plus sélectif avec ses vastes achats.

La Chine a maintenant officiellement bloqué les importations de charbon d’Australie après des mois de vagues restrictions qui ont considérablement ralenti le commerce et bloqué d’immenses navires en mer.

Quel que soit le raisonnement, l’impact s’annonce profond pour un pays qui a lié son destin au charbon depuis plus de 200 ans. La politique minière peut encore décider des élections en Australie et le gouvernement conservateur actuel est déterminé à faire le strict minimum en matière de changement climatique, ce qui a fait de la réduction du charbon en Chine un choc symbolique, culturel et économique.

«Une transition nous a été imposée», a déclaré Richie Merzian, directeur du programme climat et énergie de l’Australian Institute, un groupe de réflexion indépendant. «Il est difficile de voir comment les choses vont vraiment s’améliorer à partir d’ici.»

La réalisation, si elle tient, peut prendre du temps à se concrétiser.