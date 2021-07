Lorsque la belle-mère de Shatrughan Sinha a rejeté sa demande en mariage pour Poonam Sinha à cause de sa couleur de peau

L’acteur devenu politicien Shatrughan Sinha et son épouse, la politicienne Poonam Sinha, sont mariés depuis 40 ans. Le couple a la chance d’avoir trois enfants – fille et acteur Sonakshi Sinha et fils, Luv Sinha et Kush Sinha. Mais saviez-vous qu’une fois que la défunte belle-mère de Shatrughan a rejeté sa demande en mariage pour Poonam ? Oui c’est vrai!

Récemment, Shatrughan est apparu dans ‘Indian Idol 12’ avec sa femme, où un concurrent l’a qualifié de beau. À cela, l’acteur a plaisanté et a déclaré que Poonam ne serait pas d’accord. Il a également raconté une anecdote sur son mariage en disant que la mère de Poonam avait rejeté sa proposition à cause de sa couleur de peau foncée.

Shatrughan a déclaré: « Maine apni shaadi ke liye proposition bheja tha. Toh meri tard et grande belle-mère ne, unhone mujhe nakaar kar di tha, ek dum rejeter kar diya tha (j’avais envoyé une demande en mariage mais ma défunte et grande belle-mère m’a rejeté d’emblée).

Il a en outre ajouté: «Wo kehte le kyun main isse apni beti ki shaadi karau, Meri beti itni gori-chiti sundar hai. Tumhara bhai itna kaaliya hai… Dans dono ko saath khada karke photographie couleur bhi kheechenge toh effet ka noir et blanc aayega. Ye kehke rejette kar diya tha (elle a dit à mon frère que sa fille est très belle et très belle, mais le teint de Shatru est si noir que si elle et Poonam étaient un jour cliquées ensemble, même une photo en couleur ressemblerait à une photo en noir et blanc). Shatrughan a déjà parlé de cet incident. Lors d’une apparition dans « The Kapil Sharma Show » en 2019, il a expliqué que son frère aîné Ram Sinha et le réalisateur NN Sippy avaient visité la maison de Poonam pour rencontrer sa famille et lui demander sa main. L’acteur a révélé que non seulement sa défunte belle-mère avait rejeté la proposition, mais qu’elle était également en colère contre Ram et Sippy pour l’avoir accepté.

Pendant ce temps, « Indian Idol » se terminera dans environ quatre semaines et se prépare pour une grande finale.