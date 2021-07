New Delhi: L’étonnante bollywoodienne Kriti Sanon est devenue une personnalité de premier plan dans l’industrie cinématographique. Avec sa nouvelle version Mimi sur les cartes, les fans sont ravis de voir ce qu’elle apportera ensuite. Sanon est également une fervente utilisatrice des médias sociaux et partage souvent des aperçus de sa vie, notamment des vidéos des coulisses de ses films et de ses séances photo glamour.

Une de ces vidéos BTS qui se démarque est l’adorable compilation de clips des décors de Raabta mettant en vedette le défunt acteur Sushant Singh Rajput. À l’occasion du quatrième anniversaire du film de 2017, Kriti s’est rendu sur Instagram pour partager une vidéo avec des moments inédits avec Sushant Singh Rajput. Dans la vidéo, le duo a été vu en train de rire, de sourire, de se taquiner et de profiter au maximum de la compagnie de l’autre.

Sanon avait également écrit une légende sincère pour le défunt acteur. Elle a écrit « Tan lade, tan muk jaaye. Rooh jude, judi reh jaaye… Je crois en la connexion, je crois que nous sommes censés rencontrer les gens que nous faisons… Mon Raabta avec Sushant, Dinoo et MaddockFilms était juste destiné à être.. . »

« Les films vont et viennent. Mais chaque film a tellement de souvenirs derrière lui. Les liens que nous établissons et les moments que nous vivons ensemble restent en nous. Certains plus que d’autres. Raabta était l’un de mes meilleurs et expériences les plus mémorables et cela restera TOUJOURS extrêmement proche de mon cœur. Je ne savais pas que ce serait notre première et notre dernière. #Raabta », a-t-elle ajouté.

La version 2017 de Raabta est réalisée par Dinesh Vijan. Il a été coproduit par Vijan, Homi Adajania, Bhushan Kumar. Le film mettait en vedette le défunt acteur Sushant Singh Rajput et Kriti Sanon, avec Jim Sarbh, Rajkummar Rao et Varun Sharma dans les seconds rôles. L’intrigue du film tourne autour des amants réincarnés.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa résidence de Bandra le 14 juin 2020.