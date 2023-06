Lorsque Kartik Aaryan a quitté Deepika Padukone, embarrassé de lui poser des questions sur les secrets de la chambre; ne manquez pas la réponse de Ranveer Singh

Kartik Aaryan et Deepika Padukone ont l’air si ensemble, et cette vieille vidéo d’eux assis ensemble et discutant entre eux devient virale à partir d’une cérémonie de remise de prix, où l’acteur de Satyaprem Ki Katha laisse presque l’actrice sans voix lorsqu’on l’interroge sur le côté chambre qu’elle préfère descendez de gauche ou de droite, tandis que Kartik avait lui aussi l’air un peu gêné en posant la question. Deepika rit, et plus tard Kartik Aaryan demande à Ranveer Singh de répondre qui est assis parmi le public. Et la réponse de Ranveer Singh montre qu’il a été un garçon amoureux jusqu’à ce jour et qu’il le sera toujours.

Regardez la vidéo de Kartik Aaryan interrogeant Deepika Padukone sur ses secrets de chambre avec Ranveer Singh.

Ranveer Singh dit: « Je ne la laisse pas descendre seulement du lit, alors pourquoi va-t-elle descendre? » Cela laisse Deepika rougir, et elle leur demande de passer à autre chose, et toute cette vidéo est sacrément hilarante. Les fans ne peuvent pas surmonter la chimie de DeepVeer, tandis que les fans veulent que Deepika et Kartik soient bientôt ensemble dans un film. Et nous aussi devenons leurs expéditeurs, car ils ressemblent à un couple absolument magnifique.

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont l’un des couples les plus aimés de la ville de Tinsel, et le couple fait actuellement la une des journaux pour la construction d’une maison de rêve à côté du Mannat de Shah Rukh Khan. Selon certaines sources, le somptueux bungalow aurait une valeur supérieure à 200 crores de roupies, et les fans attendent d’en avoir un aperçu.