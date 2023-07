Lorsque Karan Johar a appelé Aishwarya Rai Bachchan l’autre femme dans la vie d’Abhishek Bachchan, voici comment l’actrice a réagi [Watch video]

Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan sont mariés depuis plus de 16 ans maintenant, et il fut un temps où l’acteur de Daasvi a abordé l’équation entre Aishwarya et sa mère, Jaya Bachchan, au stade initial de leur mariage. Le couple emblématique a fait une apparition dans l’émission de Karan Johar après leur mariage, où Karan a demandé à Abhishek comment il gérait l’équation entre Ash, sa mère Jaya Bachchan et sa sœur Shweta Bachchan. Dans la vidéo, vous pouvez voir Karan appeler Aishwarya l’autre femme alors qu’il interroge Abhishek sur la gestion de l’équation entre les filles.

Regardez la vidéo d’Aishwarya Rai Bachchan réagissant au fait d’être appelée l’autre femme dans la vie d’Abhishek Bachchan en raison de Jaya Bachchan et Shweta Bachchan de Karan Johar dans son émission Koffee With Karan.

Karan demande à Abhishek : « Avez-vous l’impression, Abhishek, qu’à un moment donné vous avez été déchiré entre trois femmes dans votre vie parce que vous avez la tante Jaya et la prunelle d’un œil de Shweta, et maintenant vous avez l’autre femme ? (s’adressant à Aishwarya). Avez-vous déjà ressenti le besoin de jongler entre les filles ? Aishwarya a eu l’air un peu offensée d’être appelée l’autre femme par Karan, et elle lui a dit : « La seule fois où la femme s’appellerait l’autre femme comme vous l’avez dit. »

Abhishek Bachchan répond à la question de Kaam Johar et remercie toutes les filles d’avoir une bonne équation et a même dit qu’Aishwarya et Jaya partagent un bon lien entre elles, mais nous nous demandons si les internautes seront d’accord avec l’acteur. Il y a quelques mois à peine, Aishwarya a perdu son sang-froid sur Navya Nanda et Abhishek est devenue virale, et cela n’a fait que déclencher la spéculation selon laquelle tout ne va pas bien entre la famille Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan.