Lorsque Janhvi Kapoor a révélé que Sridevi voulait choisir son mari et ne faisait pas confiance à son jugement en ce qui concerne les hommes | Hindi Movie News

Vidéo : Janhvi Kapoor s’emporte contre les paparazzis lors de la promotion de « Devara »

Janhvi Kapoor, qui a commencé à faire des vagues dans l’industrie avant même la sortie de son premier film « Dhadak », s’est taillé une place dans l’industrie cinématographique. L’actrice n’a jamais hésité à parler dans des interviews de son lien avec sa défunte mère et l’actrice légendaire Sridevi.Lors d’une ancienne interview avec Brides Today en 2019, Janhvi a parlé de son mariage de rêve et de sa relation avec sa mère. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà eu une discussion sur son mariage avec sa mère, elle a répondu : « Oui, et elle dirait qu’elle ne fait pas confiance à mon jugement sur les hommes, qu’elle choisira quelqu’un pour moi. Parce que j’aime très facilement. »Janhvi a également révélé qu’elle avait une longue liste de préférences pour son futur partenaire. Elle a déclaré : « Il doit être vraiment talentueux et passionné par ce qu’il fait. J’ai besoin d’être enthousiaste et d’apprendre quelque chose de lui. Le sens de l’humour est également très important. Et, bien sûr, il doit être obsédé par moi ! »Dans la même interview, Janhvi a révélé les détails de son mariage de rêve et comment elle aimerait se marier. Elle a déclaré : « Je veux quelque chose de réel, d’intime et de proche de qui je suis. Je n’ai pas besoin de quelque chose de grand et de fantaisiste », a déclaré l’actrice. « Je sais déjà que mon mariage sera très traditionnel et aura lieu à Tirupati. Je porterai un sari Kanjeevaram zari et il y aura un daawat complet après le mariage avec toute la nourriture du sud de l’Inde que j’aime… idli, sambhar, riz au lait caillé et kheer. »Janhvi Kapoor sort actuellement avec son amour d’enfance Shikhar PahariyaLe couple ne garde plus sa relation secrète et fait souvent la une des journaux pour ses apparitions publiques lors d’événements de grande envergure, ses visites au temple et ses vacances.Cependant, il fut un temps où Janhvi a fait une confession surprenante sur sa vie amoureuse. Elle a en quelque sorte officialisé sa relation lors de son apparition dans le talk-show de Karan Johar « Koffee With Karan Saison 8 », où elle a involontairement évoqué son nom lors d’un segment rapide. Elle a également été vue portant un collier avec le mot « Shikhu » dessus lors de la première de « Maidaan », ce qui a encore confirmé leur relation.Sur le plan professionnel, Janhvi est occupée avec les promotions de son film très attendu «Dévara:Part 1′ où elle joue aux côtés de Jr NTR et Saif Ali Khan. Réalisé par Koratala Siva, le film devrait sortir sur les grands écrans le 27 septembre. Elle a également la comédie romantique ‘Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari’ dans son pipeline.