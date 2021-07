New Delhi: Alors que Zindagi Na Milegi Dobara de Zoya Akhtar termine ses 10 ans, l’acteur Hrithik Roshan, qui a figuré dans le film, raconte comment il a agi à contre-courant et a signé le film car il s’agissait d’un casting le mettant en vedette avec Farhan Akhtar et Abhay Deol.

«Je me souviens que lorsque j’ai signé ce film, beaucoup d’amis de mon père étaient très inquiets pour moi, par pur amour pour moi. Ils pensaient que je faisais une grosse erreur, car je jouais l’un des rôles parmi trois personnages et ce n’était certainement pas le personnage central. Ce n’était pas comme si j’étais le héros du film et Farhan et Abhay étaient de petites parties du film », partage Hrithik avec ETimes.

Il révèle en outre comment il a abandonné le « statut de star » qui était la norme à l’époque, pour faire partie du film.

« La règle générale à l’époque était que vous deviez conserver le statut de star, et je savais que ce film parlait exactement du contraire. Cela m’a en quelque sorte responsabilisé parce que c’est une histoire à laquelle je croyais, et j’ai pensé, « au diable le statut », qui est simplement quelque chose que les gens vous donnent », raconte Hrithik.

L’acteur révèle que Zindagi Na Milegi Dobara a semé en lui des graines pour faire partie de plus de films d’ensemble.

«C’est là qu’une autre graine a été plantée dans mon esprit à propos des films d’ensemble. C’est ce qu’on ne voit pas beaucoup. N’étant pas confiné par ma position dans le film, ni par le besoin de rester protégé, ici lâcher prise était une si belle sensation », confie l’acteur de 47 ans.

Hrithik considère Zindagi Na Milegi Dobara comme intemporel et révèle que c’est le film préféré de ses enfants.

« Ils ont réagi à Zindagi Na Milegi Dobara plus qu’à n’importe quel autre de mes films. Ils ont donné au film 11/10 parce qu’ils notent tous mes films », raconte Hrithik.

Il ajoute en outre: « Pour eux, Zindagi Na Milegi Dobara était au-dessus de la cote, ils l’ont qualifié de » meilleur « à ce jour. »