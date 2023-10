Lorsque DJ Moore touche le ballon, les Bears marquent généralement – ​​Shaw Local

Les Bears sont en mode attentisme avec le quart partant Justin Fields. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que les Bears « doutaient » que le QB joue ce week-end contre les Raiders de Las Vegas après que Fields se soit luxé le pouce dimanche.

Il est peut-être temps pour Tyson Bagent de faire son premier départ dans la NFL. Pour les Bears, dimanche a été un match décevant avant même que Fields ne se blesse au pouce. L’offensive stagnait et le receveur vedette DJ Moore est resté silencieux une semaine après avoir réalisé le meilleur match de tous les receveurs des Bears en une décennie.

Voici les statistiques, chiffres et chiffres qui se sont démarqués au cours de la semaine 6 pour les Bears. Sortez vos calculatrices pour Bear Down, Nerd Up.

Faites ceci Moore : Les Vikings ont fait du bon travail en embouteillant Moore une semaine après que Moore ait réalisé le meilleur match de sa carrière avec 230 verges et trois touchés contre Washington. Avec Fields dans le match dimanche, Moore n’a eu que deux cibles et un attrapé pour sept verges.

Il a terminé le match avec cinq attrapés pour 51 verges, mais c’était surtout avec Bagent en seconde période.

Avec cette attaque de passe des Bears, lancer à Moore est le seul moyen pour eux de faire avancer les choses. Les chiffres le confirment également. De bonnes choses arrivent lorsque votre meilleur joueur a le ballon entre ses mains.

Les Bears ont marqué 14 touchés cette saison. Moore a capté au moins une passe sur 10 des 14 touchés.

Lorsque Moore capte deux passes ou plus sur une possession donnée, les Bears ont marqué sur huit disques sur 10. Ils ont marqué un touché sur sept de ces 10 entraînements, avec un panier.

Même le simple fait de lui lancer le ballon semble conduire à de bons résultats. Les Bears ont eu 13 possessions cette saison où Moore a été ciblé au moins deux fois. Ils ont marqué des points sur neuf de ces 13 disques. Ils ont marqué des touchés sur sept.

Une partie du problème avec cette attaque à l’heure actuelle est que les Bears n’ont pas une bonne deuxième option au poste de receveur large. Moore mène l’équipe avec 32 réceptions pour 582 verges et cinq touchés. Aucun autre récepteur large n’a plus de 10 captures. Darnell Mooney compte 10 attrapés pour 152 verges et un touché. À toutes fins utiles, l’ailier rapproché Cole Kmet est l’option n°2 dans cette attaque par la passe. Kmet compte 25 attrapés pour 240 verges et trois touchés.

Les défenses vont tenter d’éliminer Moore. Les Bears doivent trouver des moyens créatifs pour lui lancer le ballon. Ils ont également besoin d’une deuxième option pour intensifier leur action.

Recrue non repêchée : Bagent est devenu le premier quart-arrière recrue non repêché des Bears à participer à un match de saison régulière au cours de sa saison recrue depuis Caleb Hanie l’a fait lors de la semaine 7 de 2009. Le dernier quart-arrière non repêché à faire ses débuts titulaires pour les Bears était également Hanie, qui a fait son premier la saison régulière commence deux ans plus tard, en 2011. Avant cela, c’était Henry Burris, qui avait fait son seul départ dans la NFL pour les Bears en 2002.

Bagent a terminé le match de dimanche avec 10 passes sur 14 pour 83 verges avec une interception et un touché au sol d’un mètre. Il a réussi 3 en 5 sur des passes qui dépassaient de 10 mètres ou plus la ligne de mêlée sur 47 verges et une interception.

Speedster : Velus Jones Jr. devenait impatient de renvoyer un coup de pied. Lors des cinq premiers matchs des Bears, il n’a pas renvoyé un seul coup de pied. Les équipes se contentaient de lui botter le ballon au-dessus de la tête et les entraîneurs des Bears étaient heureux de prendre des touchbacks.

« Je l’ai certainement fait [want to]», a déclaré Jones à Shaw Local. « Mais, vous savez, être coachable est la clé. Donc, tout ce qui était plus profond que ce que j’étais sur le point de faire, il suffit d’écouter le coach. Mais je voulais absolument en retirer quelques-uns.

Dimanche, il a enfin eu l’occasion de faire ressortir le football. Le coordinateur des équipes spéciales, Richard Hightower, a donné le feu vert à Jones. Il en a résulté trois retours pour 90 yards (une moyenne de 30 yards). Son long était un retour de 37 verges.

Lors de son retour de coup de pied de 19 verges au troisième quart, Jones a atteint une vitesse de pointe de 19,74 milles par heure, selon NFL Next Gen Stats. Cette note était suffisamment bonne pour figurer parmi les 20 porteurs de ballon les plus rapides de la semaine au cours de la semaine 6. Le retour de Jones était 19e sur la liste cette semaine.

Les 110 verges de mêlée de Jones, y compris ce qu’il a fait en attaque, ont marqué un sommet en carrière.

Sac rapide : Le strip-sack de TJ Edwards figurait jusqu’à présent parmi les 20 sacs les plus rapides de toute la saison dans la NFL, selon Next Gen Stats. Il a atteint le QB en 2,7 secondes et a frappé le ballon de la main de Kirk Cousin. Le secondeur des Bears, Tremaine Edmunds, l’a récupéré pour un plat à emporter.

Seul le secondeur des Cardinals Kyzir White a réalisé un sac plus rapide au cours de la semaine 6. Le sac de 1,97 seconde de White contre les Rams a marqué le sac le plus rapide d’un défenseur de la NFL en deux ans.

Il s’agissait du deuxième sack d’Edwards de la saison et du deuxième en autant de semaines. Edwards a connu du succès en blitzer lors de chacun des deux derniers matchs.

Points à retenir : La récupération d’échappé d’Edmunds sur le sac de strip-tease a marqué sa première récupération d’échappé en carrière. Il s’agissait de sa première réussite en tant que membre des Bears.

Fait intéressant, Edmunds n’a pas marqué d’échappé forcé dans le livre de statistiques depuis sa saison recrue en 2018, bien qu’il ait cinq interceptions en carrière.

En tant qu’équipe, les Bears ont désormais cinq points à retenir, ce qui reste la moitié inférieure de la ligue. Ils font partie des huit équipes avec cinq points à retenir, toutes à égalité au 22e rang de la ligue dans cette catégorie.

Les Bears sont également parmi les derniers de la ligue en termes de marge de chiffre d’affaires. Ils sont actuellement à moins-six, ce qui les place à égalité au 27e rang de la ligue. Offensivement, ils ont retourné le ballon 11 fois (à égalité au 27e rang).

Kickin’ Le Caire : Au risque de lui porter la poisse pour la semaine prochaine, le botteur des Bears Cairo Santos est parfait sur les 10 essais de placement et les 12 points supplémentaires jusqu’à présent cette saison. Son panier de 53 verges au deuxième quart dimanche a marqué une saison longue. Il s’agissait de son panier le plus long depuis 2020.