New Delhi: La légende de Bollywood Dilip Kumar est partie pour sa demeure céleste le mercredi 7 juillet, laissant derrière elle un héritage cinématographique riche et irremplaçable. L’acteur était connu pour apporter du réalisme dans le cinéma indien et un exemple intéressant en est son film de 1970 « Sagina Mahato » réalisé par Tapan Sinha, dans lequel il a réalisé ses propres cascades ! Dans le film bengali, le défunt acteur était jumelé avec sa vraie femme Saira Banu. L’intrigue du film tournait autour des mouvements ouvriers de 1942-43 tout en décrivant une histoire d’amour inhabituelle entre les deux acteurs.

Selon un reportage du Times of India, l’acteur avait réalisé sa propre cascade dans le film même si le réalisateur avait suggéré une doublure. Il a couru après un train à grande vitesse avec les vents violents soufflant contre son visage et devinez quoi? Il a réussi le coup en une seule prise !

« C’était un acteur merveilleux et le premier choix pour jouer Sagina. Baba était attiré par sa polyvalence et son professionnalisme. Il avait aimé le fait que Dilip Kumar puisse garder sa célébrité de côté et entrer profondément dans un personnage », a déclaré Anindya, le fils de Tapan Sinha .

Icône mythique de Bollywood et doyen du cinéma indien, Dilip Kumar a rendu son dernier soupir le 7 juillet 2021, à 7h30. Il a été admis à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai. Le comédien a reçu tous les honneurs de l’État et ses derniers sacrements ont vu un océan de fans et de sympathisants lui rendre hommage lors de son dernier voyage.

L’acteur de 98 ans était aux prises avec des problèmes de santé prolongés liés à l’âge et tout au long de cela, sa femme Saira Banu et ses amis proches étaient à ses côtés.

Au cours d’une carrière s’étalant sur près de 5 décennies, Dilip Kumar aurait travaillé dans 65 films.

En 1991, Dilip Kumar a reçu le Padma Bhushan pour ses contributions au cinéma indien. En 1994, il a reçu le prix Dadasaheb Phalke.

En 1998, le gouvernement pakistanais lui a décerné sa plus haute distinction civile, le Nishan-e-Imtiaz.