Lorsque de riches aventuriers prennent des risques énormes, qui devrait payer la facture des tentatives de sauvetage ?

Lorsque l’avion du millionnaire Steve Fossett a disparu au-dessus de la chaîne du Nevada en 2007, l’aventurier aventurier avait déjà fait l’objet de deux opérations de sauvetage d’urgence à des milliers de kilomètres l’une de l’autre.

Et cela a suscité une question épineuse : après la fin d’une recherche approfondie du riche preneur de risques, qui devrait payer la facture ?

Ces derniers jours, la chasse massive d’un véhicule submersible perdu lors d’une descente dans l’Atlantique Nord pour explorer l’épave du Titanic a recentré l’attention sur cette énigme. Et avec les sauveteurs et le public obsédés d’abord par le sauvetage, puis par le deuil des personnes à bord, cela a de nouveau créé une conversation difficile.

« Cinq personnes viennent de perdre la vie et pour commencer à parler d’assurance, tous les efforts de sauvetage et le coût peuvent sembler assez impitoyables – mais le fait est qu’en fin de compte, il y a des coûts », a déclaré Arun Upneja, doyen de School of Hospitality Administration de l’Université de Boston et chercheur en tourisme.

« Il y a beaucoup de gens qui vont dire : ‘Pourquoi la société devrait-elle dépenser de l’argent pour l’effort de sauvetage si (ces personnes) sont assez riches pour pouvoir… s’engager dans ces activités risquées ?' »

Cette question attire l’attention alors que les voyageurs très riches à la recherche d’aventures singulières passent des sommets à grande échelle, naviguent à travers les océans et s’envolent vers l’espace.

La Garde côtière américaine a refusé vendredi de fournir une estimation des coûts de ses efforts pour localiser le Titan, qui, selon les enquêteurs du submersible, a implosé non loin de l’épave la plus célèbre du monde. Les cinq personnes perdues comprenaient un homme d’affaires britannique milliardaire et un père et son fils issus de l’une des familles les plus en vue du Pakistan. L’opérateur a facturé aux passagers 250 000 $ chacun pour participer au voyage.

« Nous ne pouvons pas attribuer une valeur monétaire aux cas de recherche et de sauvetage, car la Garde côtière n’associe pas de coût au fait de sauver une vie », a déclaré l’agence.

Bien que le coût de la mission de la Garde côtière s’élève probablement à des millions de dollars, il est généralement interdit par la loi fédérale de percevoir un remboursement lié à tout service de recherche ou de sauvetage, a déclaré Stephen Koerting, un avocat américain du Maine spécialisé en droit maritime. .

Mais cela ne résout pas la question plus large de savoir si les voyageurs fortunés ou les entreprises devraient assumer la responsabilité envers le public et les gouvernements de s’exposer à un tel risque.

« C’est l’une des questions les plus difficiles à laquelle tenter de trouver une réponse », a déclaré Pete Sepp, président de l’Union nationale des contribuables, notant l’examen minutieux des sauvetages financés par le gouvernement remontant aux exploits en montgolfière du milliardaire britannique Richard Branson dans les années 1990. .

« Cela ne devrait jamais concerner uniquement les dépenses du gouvernement, ou peut-être même pas principalement les dépenses du gouvernement, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la manière dont les ressources limitées des sauveteurs peuvent être utilisées », a déclaré Sepp.

La demande pour ces ressources a été mise en lumière en 1998 lorsque la tentative de Fossett de faire le tour du monde en montgolfière s’est terminée par un plongeon dans l’océan à 500 milles au large de l’Australie. La Royal Australian Air Force a dépêché un avion de transport Hercules C-130 pour le retrouver. Un avion militaire français a largué un radeau de sauvetage pour 15 hommes à Fossett avant qu’il ne soit récupéré par un yacht qui passait.

Les critiques ont suggéré que Fossett devrait payer la facture. Il a rejeté l’idée.

À la fin de la même année, la Garde côtière américaine a dépensé plus de 130 000 $ pour sauver Fossett et Branson après que leur montgolfière soit tombée dans l’océan au large d’Hawaï. Branson a dit qu’il paierait si la Garde côtière le demandait, mais l’agence n’a pas demandé.

Neuf ans plus tard, après la disparition de l’avion de Fossett au-dessus du Nevada au cours de ce qui aurait dû être un court vol, la Garde nationale de l’État a lancé une recherche de plusieurs mois qui a révélé l’épave de plusieurs autres accidents vieux de plusieurs décennies sans trouver le millionnaire.

L’État a déclaré que la mission avait coûté 685 998 dollars aux contribuables, dont 200 000 dollars couverts par une contribution privée. Mais lorsque l’administration du gouverneur Jim Gibbons a annoncé qu’elle demanderait le remboursement du reste, la veuve de Fossett a hésité, notant qu’elle avait dépensé 1 million de dollars pour sa propre recherche privée.

« Nous pensons que la recherche menée par l’État du Nevada est une dépense du gouvernement dans l’exécution d’une action gouvernementale », a écrit un avocat au nom de la succession Fossett.

L’aventurisme risqué n’est pas propre aux personnes fortunées.

La pandémie a entraîné une augmentation des visites dans des endroits comme les parcs nationaux, ajoutant à la popularité de l’escalade, de la randonnée et d’autres activités de plein air. Pendant ce temps, la diffusion des téléphones portables et des services a laissé à beaucoup le sentiment que si les choses tournent mal, l’aide est à portée de main.

Certains endroits ont des lois communément appelées «lois stupides sur les automobilistes», dans lesquelles les conducteurs sont obligés de payer la facture des interventions d’urgence lorsqu’ils ignorent les barricades sur les routes submergées. L’Arizona a une telle loi, et le comté de Volusia en Floride, qui abrite Daytona, a promulgué une loi similaire cette semaine. L’idée d’une «loi sur les randonneurs stupides» similaire est également un sujet régulièrement débattu en Arizona, avec tant de personnes non préparées devant être secourues dans une chaleur étouffante à trois chiffres.

La plupart des responsables et des bénévoles qui dirigent les efforts de recherche sont opposés à la facturation de l’aide, a déclaré Butch Farabee, un ancien garde forestier qui a participé à des centaines d’opérations de sauvetage au Grand Canyon et dans d’autres parcs nationaux et a écrit plusieurs livres sur le sujet.

Les chercheurs craignent que s’ils chargent pour sauver les gens « ils n’appelleront pas à l’aide dès qu’ils le devraient et qu’au moment où ils le feront, il sera trop tard », a déclaré Farabee.

Le compromis est que certains pourraient tenir cette aide vitale pour acquise. Farabee raconte un appel dans les années 1980 d’un avocat qui a sous-estimé l’effort nécessaire pour sortir du Grand Canyon. L’homme a demandé un sauvetage par hélicoptère, mentionnant qu’il avait une réunion importante le lendemain. Le garde forestier a rejeté cette demande.

Mais ce n’est pas une option lorsque la vie des aventuriers, dont certains sont assez riches, est extrêmement menacée.

Au mont Everest, l’escalade peut coûter des dizaines de milliers de dollars en frais de permis et d’expédition. Une poignée de personnes meurent ou disparaissent chaque année lors d’une randonnée dans la montagne, ce qui entraîne une intervention d’urgence de la part des autorités locales.

Alors que le gouvernement du Népal exige que les grimpeurs aient une assurance de sauvetage, la portée des efforts de sauvetage peut varier considérablement, Upneja estimant que certains pourraient coûter « plusieurs dizaines de milliers de dollars ».

Le ministère népalais des Affaires étrangères n’a pas répondu à un message sollicitant des commentaires.

En haute mer, de riches plaisanciers à la recherche de records de vitesse et de distance ont également demandé à plusieurs reprises d’être secourus lorsque leurs voyages s’égaraient.

Lorsque le yacht de Tony Bullimore, un millionnaire britannique en voyage autour du monde, a chaviré à 1 400 milles au large de la côte australienne en 1997, il semblait qu’il était peut-être fini. Accroché à l’intérieur de la coque, il manquait d’eau douce et manquait presque d’air.

Lorsqu’un navire de sauvetage est arrivé, il a nagé désespérément vers la surface.

« Je commençais à regarder en arrière sur ma vie et je pensais: » Eh bien, j’ai eu une belle vie, j’ai fait la plupart des choses que je voulais faire « , a déclaré Bullimore par la suite. « Si je choisissais des mots pour le décrire, ce serait un miracle, un miracle absolu. »

Les responsables australiens, dont les forces ont secouru un plaisancier français la même semaine, ont été plus mesurés dans leur appréciation.

« Nous avons une obligation juridique internationale », a déclaré Ian McLachlan, le ministre de la Défense. « Nous avons évidemment l’obligation morale d’aller secourir les gens, que ce soit dans les feux de brousse, les cyclones ou en mer. »

On a cependant moins parlé de la demande du gouvernement australien de restreindre les itinéraires des courses de yachts – dans l’espoir de garder les marins dans des zones où ils pourraient nécessiter moins de sauvetage.

___

L’écrivain de l’Associated Press David Sharp à Portland, dans le Maine, a contribué à cette histoire.

Adam Geller et Wyatte Grantham-philips, The Associated Press