JERUSALEM (AP) — Le père de la gouverneure de New York est décédé pendant la nuit alors qu’elle était en visite en Israël en temps de guerre, le gouverneur ayant glissé jeudi une note pleurant sa perte dans le lieu saint du Mur Occidental de Jérusalem.

La gouverneure démocrate Kathy Hochul a appris la mort subite de son père, John Courtney, âgé de 87 ans, suite à une hémorragie cérébrale en Floride, alors qu’elle entamait le deuxième jour d’un voyage visant à montrer son soutien à Israël pendant sa guerre contre le Hamas.

Au Mur Occidental, Hochul a semblé essuyer une larme avant de placer une note manuscrite contenant des prières pour Israël et pour son père dans une fissure du mur de calcaire.

« En tant qu’État comptant la plus grande population juive en dehors d’Israël, New York et Israël partagent un lien qui ne sera jamais rompu », a posté Hochul sur X, officiellement sur Twitter.

Le séjour du gouverneur intervient alors que l’armée israélienne attaque sans relâche Gaza en représailles à un massacre transfrontalier sanglant perpétré par des militants du Hamas dans le sud d’Israël il y a près de deux semaines.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré jeudi que 3 785 Palestiniens avaient été tués et près de 12 500 autres blessés depuis le début de la guerre.

En Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées et environ 200 autres ont été enlevées et emmenées à Gaza par le Hamas.

Hochul a rencontré des familles israéliennes déplacées par le conflit et a entendu les récits douloureux de familles de citoyens américains pris en otage par le Hamas et d’Israéliens blessés pendant les combats. Elle a également rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis Michael Herzog et le président israélien Isaac Herzog, réitérant la solidarité de New York avec Israël.

Une organisation à but non lucratif finance les frais de voyage de Hochul et de son personnel, et l’État prend en charge les frais de son service de sécurité, selon le bureau du gouverneur.

Le président américain Joe Biden, un autre démocrate, s’est rendu mercredi en Israël pour une visite de sept heures et demie qui a offert son soutien au peuple israélien et a exhorté à l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.

Les frappes aériennes israéliennes ont bombardé des zones de la bande de Gaza assiégée, y compris des parties du sud qu’Israël avait déclarées zones de sécurité. Les attaques de jeudi ont accru les craintes de plus de 2 millions de Palestiniens piégés dans le territoire, qui craignent qu’aucun endroit ne soit sûr. Plus d’un million de Palestiniens, soit environ la moitié de la population de Gaza, ont fui leurs foyers dans la ville de Gaza et ailleurs dans la partie nord du territoire.

The Associated Press