Lors d’une soirée d’échange de cadeaux au bureau, une femme américaine remporte une loterie d’une valeur de Rs 1,4 Crore

Une habitante du Kentucky (États-Unis), Lori Janes, a gagné mardi un billet de loterie lors de sa fête de bureau. Lori travaille comme chef de bureau au Harmon Dental Center à Louisville. La femme a initialement reçu une carte-cadeau TJ Maxx d’une valeur de Rs 2 065 (25 $).

Conformément aux règles du parti, on lui a demandé d’échanger son cadeau avec un autre employé. Plus tôt, elle s’est fâchée avec cet échange. Mais cet échange s’est avéré plus favorable pour elle car elle a gagné 175 000 $ (Rs 1,4 crores) sur le billet de loterie après avoir échangé son cadeau.

Interrogée sur sa réponse, la femme a déclaré: «Tout le monde devenait fou. Les gens ont commencé à revérifier leurs calculatrices lorsque j’ai reçu 175 000 $ (Rs 1,4 crores) du billet de loterie. Certaines personnes ont même scanné le ticket sur l’application de loterie pour vérifier son authenticité ».

L’échange de cadeaux White Elephant a été organisé dans le bureau, au cours duquel Lori a remporté le billet de loterie. Au moment où elle a gratté son billet de loterie et appris qu’elle avait gagné cette énorme somme, elle a d’abord appelé son mari pour partager son bonheur. Elle a déclaré à FOX 5 Atlanta: «Une fois que cela m’est parvenu, c’était fait et à moi de le garder. C’est alors que tout le monde me disait de les gratter ».

Elle a déclaré aux médias : “Mon mari n’était pas convaincu au départ lorsque je l’ai appelé pour lui parler de mon grand triomphe.” Son mari a dit: “Nous pensions qu’elle n’avait pas bien regardé, mais ensuite nous avons entendu des gens en arrière-plan célébrer, c’est devenu réel.”

Lori a informé les médias qu’elle prévoyait d’utiliser l’argent pour rembourser le prêt d’études de leur fille et régler les cotisations en attente du véhicule familial.

L’échange de cadeaux d’éléphants blancs est un jeu de fête où les employés échangent des cadeaux extravagants et inestimables. Ce jeu de festival est organisé pour amuser les invités.

