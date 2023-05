Lors d’une rencontre avec le ministre britannique, S Jaishankar appelle à la sécurité des consulats

Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a demandé au ministre britannique en visite, Lord Tariq Ahmad, d’assurer la sécurité des missions diplomatiques indiennes au Royaume-Uni et d’empêcher l’abus des libertés démocratiques.

« J’ai rencontré Lord Tariq Ahmad du MoS britannique et souligné l’obligation d’assurer la sécurité de nos missions diplomatiques et d’empêcher toute utilisation abusive des libertés démocratiques », a tweeté le Dr S Jaishankar.

Rencontre avec UK MOS Lord @tariqahmadbt aujourd’hui à New Delhi. A discuté d’un large éventail de questions, de l’ALE et de l’Asie du Sud à l’Indo-Pacifique et au G20. A souligné l’obligation d’assurer la sécurité de nos missions diplomatiques et d’empêcher l’abus des libertés démocratiques. pic.twitter.com/BuhrZ7zRp4 — Dr S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 29 mai 2023

Plus tard dans la journée, Lord Ahmad, ministre d’État britannique aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, s’est rendu dans le bloc nord pour rencontrer le secrétaire à l’intérieur de l’Union, Ajay Bhalla.

« Le Royaume-Uni et l’Inde partagent une forte amitié et des valeurs communes. Nous avons eu des discussions positives avec de hauts responsables à Delhi sur le maintien de la collaboration entre le Royaume-Uni et l’Inde dans les domaines de la science et de la technologie, du commerce, de la justice et du G 20 », a tweeté Lord Ahmad après avoir rencontré Sherpa Amitabh Kanth, coordinateur en chef du G20. Harsh Singhla et le secrétaire à l’intérieur de l’Union Ajay Bhalla.

NDTV a appris que le ministère de l’Intérieur de l’Union avait affirmé que des mesures devaient être prises contre les « partisans pro-Khalistan » responsables du vandalisme au haut-commissariat indien en mars.

Plus tôt ce mois-ci, une équipe de responsables de la National Investigation Agency a atterri au Royaume-Uni et a rencontré des responsables de Scotland Yard et de la police métropolitaine à Londres.

« Des détails sur les suspects et les preuves numériques liées à l’attaque ont été discutés », a déclaré un haut responsable.

Le 19 mars, des manifestants pro-Khalistan ont brisé les vitres du haut-commissariat à Londres et enlevé de force le drapeau indien. L’incident avait provoqué l’indignation en Inde et le ministère des Affaires étrangères avait émis une démarche accusant le Royaume-Uni de ne pas fournir à la mission une sécurité adéquate malgré des demandes répétées.

Dans ce qui a été considéré comme un geste de représailles, la police de Delhi a retiré les barricades de sécurité placées devant le haut-commissariat britannique.

En avril, le ministère de l’Intérieur avait confié l’enquête à la National Investigation Agency après une réunion avec des représentants britanniques. L’Agence nationale d’enquête avait par la suite ouvert son enquête sur l’incident.

Mais les relations se sont lentement rétablies après que la police métropolitaine de Londres a renforcé sa présence autour de la mission, et le haut-commissaire britannique Alex Ellis a exprimé ses regrets, affirmant plus récemment que lui aussi aurait été « tout aussi en colère » face à un tel incident.