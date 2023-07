Lors d’une rare apparition à l’ONU, la Corée du Nord défend le lancement d’un missile

Le lancement par la Corée du Nord d’un missile balistique intercontinental (ICBM) était un exercice de son droit à l’autodéfense « pour dissuader les mouvements militaires dangereux de forces hostiles et sauvegarder la sécurité de notre État », a déclaré jeudi l’envoyé du pays à l’ONU devant le Conseil de sécurité. une apparition rare.

Le Conseil de sécurité de 15 membres s’est réuni après que la Corée du Nord a déclaré avoir testé mercredi son dernier ICBM Hwasong-18, ajoutant que l’arme est au cœur de sa force de frappe nucléaire.

« Nous rejetons et condamnons catégoriquement la convocation du briefing du Conseil de sécurité par les États-Unis et leurs partisans », a déclaré l’ambassadeur de Corée du Nord à l’ONU Kim Song au conseil.

La Corée du Nord s’est exprimée pour la dernière fois lors d’une réunion du Conseil sur ses programmes nucléaires et de missiles balistiques en décembre 2017, ont déclaré des diplomates.

La Corée du Nord – officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée (RPDC) – fait l’objet de sanctions de l’ONU pour ses programmes de missiles et nucléaires depuis 2006. Cela comprend une interdiction du développement de missiles balistiques.

Le missile balistique intercontinental Hwasong-18 est lancé depuis un lieu inconnu en Corée du Nord sur cette image publiée par l’agence de presse centrale coréenne de Corée du Nord le 13 juillet 2023. (Crédit : KNCA/REUTERS)

Dans une déclaration séparée vendredi, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a « fortement dénoncé » la réunion de l’ONU comme étant injuste et partiale, accusant les États-Unis d’aggraver les tensions dans la région.

« Le prix que les États-Unis devraient payer pour nous provoquer ne sera pas léger », a déclaré Kim, promettant de faire pression pour la dissuasion nucléaire « la plus écrasante » jusqu’à ce que Washington abandonne ce qu’elle a appelé sa politique hostile contre Pyongyang.

Au cours des dernières années, le conseil a été divisé sur la façon de traiter avec Pyongyang. La Russie et la Chine, puissances de veto avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ont déclaré que davantage de sanctions n’aideraient pas et souhaitent que ces mesures soient assouplies.

La Chine et la Russie blâment les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud pour avoir provoqué Pyongyang, tandis que Washington accuse Pékin et Moscou d’enhardir la Corée du Nord en la protégeant de nouvelles sanctions.

« La Russie et la Chine ont empêché ce conseil de parler d’une seule voix. Et avec ces lancements répétés, Pyongyang démontre qu’il se sent enhardi », a déclaré au Conseil l’ambassadeur adjoint des États-Unis aux Nations Unies, Jeffrey DeLaurentis.

La Chine critique l’Otan

DeLaurentis a déclaré que les États-Unis étaient attachés à la diplomatie et « publiquement et en privé et aux niveaux supérieurs, nous avons exhorté à plusieurs reprises la RPDC à engager un dialogue ». Il a déclaré que Washington avait clairement indiqué qu’il n’y avait aucune condition préalable à l’engagement et qu’il « discuterait de tout sujet préoccupant Pyongyang ».

« La RPDC n’a pas répondu à nos offres », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de Chine auprès de l’ONU, Zhang Jun, a déclaré au Conseil que Pékin était attaché à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et au règlement de la question par le dialogue.

Il a décrit la situation comme « tendue » et a déclaré qu’elle devenait « de plus en plus conflictuelle ». La Chine a « pris note » du dernier lancement de missile de la Corée du Nord, a déclaré Zhang.

« La guerre froide est terminée depuis longtemps, mais le spectre de la mentalité de la guerre froide persiste. Cela a non seulement rendu le problème de la péninsule insoluble, mais a également intensifié les antagonismes et les conflits dans le monde », a-t-il déclaré.

Il a ensuite critiqué un communiqué des dirigeants de l’OTAN cette semaine, déclarant au conseil qu’il était aussi « lointain qu’il reprenait les mêmes vieux airs remplis de mentalité de guerre froide et de préjugés idéologiques ». Zhang a déclaré que l’OTAN devrait faire une « introspection ».

Dans le communiqué, les dirigeants de l’OTAN ont déclaré que la Chine défiait les intérêts, la sécurité et les valeurs de l’OTAN avec ses « ambitions et politiques coercitives ».

« La Chine ne cause pas de problèmes et ne craint pas les problèmes », a déclaré Zhang. « Nous sommes prêts à répondre avec fermeté et force à tout acte qui viole la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, porte atteinte aux intérêts de développement et de sécurité de la Chine et porte atteinte à la paix et à la stabilité dans le voisinage de la Chine. »