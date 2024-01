Lors d’une manifestation contre Mona Lisa, des femmes jettent de la soupe sur un célèbre tableau

“Quelle est la chose la plus importante ?” » ont crié les femmes en français à une foule de spectateurs après avoir jeté de la soupe sur le tableau. « L’art ou le droit à une alimentation saine et durable ?

Deux militantes ont jeté de la soupe à la Joconde au Louvre dimanche pour protester contre la sécurité alimentaire et la protection des agriculteurs. Le tableau, qui est protégé par une vitre blindée, n’a pas été endommagé, selon plusieurs informations.

Des vidéos et des photos de l’incident devenues virales dimanche matin montraient la barrière protectrice de la Joconde recouverte de stries de soupe à l’orange. Le Louvre n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Les agents de sécurité du Louvre sont entrés dans la salle des Etats où le tableau est exposé et des séquences vidéo les ont montrés bloquant les femmes avec des écrans noirs avant de les faire sortir de la zone. La police parisienne a procédé à deux arrestations à la suite de l’incident, selon le Presse associée .

Dans une version traduite déclaration publiée sur X (anciennement Twitter), Riposte Alimentaire a déclaré que les actions des femmes étaient non-violentes et qu’elles espéraient sensibiliser aux problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés et aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire mondiale. Le groupe également appeler pour Les citoyens français recevront une carte alimentaire d’une valeur de 150 € (environ 163 $) par mois.

“Les agriculteurs sont écrasés par les pressions de la grande distribution, allant jusqu’à les obliger à vendre à perte”, a déclaré le groupe, selon une traduction. « Notre système agricole et alimentaire a également des conséquences environnementales extrêmement préoccupantes. »

Riposte Alimentaire fait partie du Mouvement A22 un groupe de groupes protestataires comme Just Stop Oil, qui a fait la une des journaux en 2022 après avoir versé de la soupe sur le tableau « Tournesols » de Vincent van Gogh au musée de la National Gallery de Londres, ce qui a conduit à des arrestations et à des dommages mineurs au cadre du tableau.

L’incident de Mona Lisa survient alors que les agriculteurs français protestent pour une meilleure protection contre les importations et une augmentation des salaires pour ce qu’ils produisent, selon l’Associated Press.

Rachida Dati, ministre française de la Culture, dit dans un post X Dimanche, aucune cause ne peut justifier un attentat contre la Joconde.

La Joconde a déjà été la cible de manifestants. En 2022, un homme habillé en femme âgée a enduit le tableau d’une crème semblable à un gâteau. Plus d’une décennie plus tôt, en 2009, une femme avait jeté une tasse en céramique sur le tableau. En 1956, le tableau fut touché par une pierre et de l’acide, ce qui conduisit le musée à le mettre derrière une vitre.