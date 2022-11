Lors d’une manifestation contre le Covid en Chine, un mélange d’exaltation vertigineuse et d’anxiété

Et, bien que la manifestation ait duré plus longtemps que beaucoup ne l’avaient prévu ce soir-là, elle a peut-être finalement été éphémère. Alors qu’il s’étirait vers 2 heures du matin, le nombre de policiers augmentait, plusieurs colonnes défilant vivement dans la rue avec des cols de fourrure noirs assortis et des masques blancs, rassemblant le nombre décroissant de participants en petits groupes sur le trottoir. Dans un groupe, une femme a exhorté tout le monde à partir ensemble, afin que personne ne puisse être abattu seul.

Les rues se sont vidées, et ce qui restait était, encore une fois, l’incertitude – sur ce qui, le cas échéant, viendrait ensuite. Lundi, les rues étaient calmes, alors que les fermetures et les fermetures de Covid se poursuivaient, bien que des policiers gardaient certains arrêts de métro et intersections. En ligne, certains ont discuté des plans pour un autre rassemblement cette nuit-là, proposant des demandes potentielles pour que les participants se regroupent, comme des excuses du gouvernement à Urumqi.

Mais d’autres craignaient que des policiers aient déjà infiltré le groupe ; certains ont dit qu’ils avaient reçu des appels téléphoniques de la police locale demandant où ils étaient allés la nuit précédente. En début de soirée, des voitures de police bordaient la zone où les gens avaient choisi de se rassembler ce soir-là. Les participants étaient rares.