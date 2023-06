De manière inattendue, le gouvernement australien a annoncé une nouvelle consultation de huit semaines pour déterminer la rigueur avec laquelle il devrait réglementer l’industrie de l’IA.

Une consultation rapide de huit semaines par le gouvernement australien pour déterminer si des outils d’IA «à haut risque» devraient être interdits a été lancée.

Ces derniers mois, des mesures ont également été introduites dans d’autres régions, notamment aux États-Unis, dans l’Union européenne et en Chine, pour identifier et éventuellement réduire les inquiétudes liées au développement rapide de l’IA.

Un document de travail sur « l’IA sûre et responsable en Australie » et un rapport sur l’IA générative du Conseil national des sciences et de la technologie ont tous deux été publiés le 1er juin, selon le ministre de l’Industrie et des Sciences, Ed Husic.

Les documents font partie d’une consultation qui dure jusqu’au 26 juillet.

Le gouvernement cherche à obtenir des commentaires sur la manière d’aider «l’utilisation sûre et responsable de l’IA» et débat de l’opportunité d’employer des stratégies volontaires telles que des cadres éthiques, de mettre en œuvre une réglementation spécifique ou de combiner les deux.

« Devrait-on interdire complètement les applications ou technologies d’IA à haut risque ? » est une question posée dans la consultation. et quelles normes devraient être appliquées pour déterminer quels outils d’IA devraient être interdits.

Le document de travail approfondi proposait également une esquisse de matrice des risques pour les modèles d’IA pour commentaires. Il a classé les outils d’IA générative utilisés pour des tâches telles que la production de dossiers médicaux de patients comme « risque moyen » tout en classant l’IA dans les voitures autonomes comme « risque élevé » juste pour donner des exemples.

L’étude a mis en évidence à la fois les utilisations « nocives » de l’IA, telles que les outils deepfake, l’utilisation dans la production de fausses nouvelles et les cas où les robots d’IA avaient encouragé l’automutilation, ainsi que ses utilisations « positives » dans les domaines médical, de l’ingénierie et industries légales.

Les biais dans les modèles d’IA et les «hallucinations» – informations générées par l’IA qui sont erronées ou incompréhensibles – ont également été mentionnés comme problèmes.

Selon le document de travail, l’adoption de l’IA est « relativement faible » dans le pays car il y a « de faibles niveaux de confiance du public ». En outre, il a mentionné les lois sur l’IA d’autres pays ainsi que l’interdiction temporaire de l’Italie sur ChatGPT.

L’Australie possède des capacités d’IA favorables en robotique et en vision par ordinateur, mais sa « capacité fondamentale de base en [large language models] et les domaines connexes est relativement faible », selon un rapport du Conseil national de la science et de la technologie. Il a également déclaré:

« L’Australie est confrontée à des risques potentiels en raison de la concentration de ressources d’IA génératives au sein d’un petit nombre de grandes entreprises technologiques multinationales avec une prépondérance d’opérations basées aux États-Unis. »

Le document a ensuite exploré la politique internationale en matière d’IA, fourni des exemples de modèles d’IA génératifs et prédit que ces technologies « auront probablement un impact sur tout, de la banque et de la finance aux services publics, à l’éducation et à tout le reste ».

Dans une consultation inattendue, l’Australie demande si l’IA « à haut risque » devrait être interdite. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.