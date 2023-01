Lors d’une attaque rare, un ours polaire tue deux personnes en Alaska

Un ours polaire a tué deux personnes en Alaska. (Photo : Halden Krog, Images Gallo)

Un ours polaire a tué une femme et un garçon dans une région reculée de l’Alaska.

Un résident a tiré et tué l’ours alors qu’il attaquait le couple.

On sait que seulement 20 personnes dans le monde ont été tuées par des ours polaires entre 1870 et 2014.

Un ours polaire déchaîné a tué une femme et un garçon dans une région reculée de l’Alaska, a annoncé la police, lors d’une rare attaque contre des humains.

L’ours a lui-même été abattu par un habitant de la petite communauté du Pays de Galles, sur la côte ouest de l’Alaska.

“Les premiers rapports indiquent qu’un ours polaire est entré dans la communauté et a poursuivi plusieurs résidents”, a déclaré la police dans un communiqué sur l’attaque de mardi.

“L’ours a mortellement attaqué une femelle adulte et un mâle juvénile – il a été abattu par un résident local alors qu’il attaquait le couple”, a déclaré la police, ajoutant que les soldats de l’État et les autorités du Département de la pêche et de la chasse tentaient d’atteindre la ville “comme le temps les conditions le permettent.”

L’identité des victimes n’a pas été rendue publique car les autorités tentaient d’informer leurs familles.

Les attaques d’ours polaires sont extrêmement rares, les médias locaux rapportant que l’une des rencontres mortelles les plus récentes entre un humain et un ours polaire en Alaska remonte à 1990.

Selon l’ONG canadienne Polar Bears International, seules 20 personnes dans le monde auraient été tuées par des ours polaires entre 1870 et 2014, bien que la fréquence des attaques augmente.

Le Pays de Galles, un village d’environ 150 personnes sur le détroit de Béring qui sépare les États-Unis de la Russie, fait partie de l’Alaska Nannut Co-Management Council, un groupe de communautés autochtones qui chassaient traditionnellement les ours polaires pour leur subsistance.

Les ours géants – les mâles peuvent peser jusqu’à 680 kg – sont confrontés à des menaces croissantes dues au changement climatique, leur habitat de glace de mer arctique disparaissant alors que le Grand Nord se réchauffe jusqu’à quatre fois plus vite que le reste du monde.

Les ours, dont les populations sont en déclin, dépendent de la glace pour se nourrir de phoques, se déplacer et se reproduire.

Certaines communautés de l’Arctique emploient des patrouilles d’ours polaires pour protéger les résidents des animaux, bien qu’il n’y en ait pas actuellement au Pays de Galles, selon l’Anchorage Daily News.