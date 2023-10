Lors d’un voyage risqué en Israël, Biden fait désormais face aux conséquences des frappes à l’hôpital de Gaza

Le voyage de guerre du président américain Joe Biden en Israël et en Jordanie a échoué avant de démarrer mardi, après l’annulation de l’étape d’Amman à la suite d’une frappe sur un hôpital de Gaza qui a tué des centaines de personnes.

Ce voyage a toujours été considéré comme le plus risqué de la présidence de Biden, alors qu’il tentait de jongler avec le soutien à Israël après les attaques du Hamas du 7 octobre avec les efforts visant à prévenir un désastre humanitaire à Gaza et à éviter une guerre plus large.

Mais son équilibre régional s’est brisé à la veille de sa visite avec l’annonce de l’explosion de l’hôpital – pour laquelle le Hamas a imputé les frappes israéliennes, tandis qu’Israël a déclaré qu’elle avait été causée par une roquette tirée par des militants à Gaza.

Alors que Biden, 80 ans, montait les marches de l’Air Force One, la Jordanie a annoncé qu’un sommet à quatre prévu avec le président palestinien Mahmud Abbas, le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait lieu.

Elle aurait lieu « quand la décision d’arrêter la guerre et de mettre un terme à ces massacres aura été prise », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi.

Biden a déclaré plus tard qu’il était « indigné » par « l’explosion » à l’hôpital et avait demandé à son équipe de sécurité nationale d’obtenir plus d’informations sur ce qui s’était passé.

‘Solidarité’

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a toutefois déclaré aux journalistes à bord de l’avion présidentiel que les Israéliens « ont le sentiment très fort que cela n’a pas été causé par eux ».

Il a ajouté qu’il s’agissait d’une « décision mutuelle » d’annuler le voyage en Jordanie après qu’Abbas ait déclaré qu’il souhaitait rentrer chez lui pour trois jours de deuil, et que Biden lui parlerait, ainsi qu’à Sissi, par téléphone dans l’avion de retour.

Pourtant, Biden se retrouvera désormais dans une situation encore plus volatile qu’auparavant, la grève des hôpitaux suscitant la colère dans toute la région.

Des manifestants furieux ont tenté de prendre d’assaut l’ambassade israélienne à Amman, où Biden devait rencontrer les autres dirigeants, tandis qu’à Téhéran, des centaines de personnes se sont rassemblées devant les ambassades française et britannique.

Le Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, a appelé à une « journée de colère » contre la frappe qui coïnciderait avec l’arrivée de Biden, alimentant les craintes d’une escalade même de Téhéran et de ses alliés contre laquelle la visite de Biden est censée mettre en garde.

La Maison Blanche a déclaré que Biden voulait « continuer à être solidaire avec Israël » après que le Hamas a fait irruption à travers sa frontière fortement fortifiée de Gaza, tirant, poignardant et brûlant vifs plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Biden s’entretiendrait avec le Premier ministre israélien Benjamin et son cabinet de guerre, ainsi qu’avec les familles de certaines des personnes tuées et portées disparues lors des attaques, a-t-il indiqué.

Kirby a toutefois insisté sur le fait que Biden poserait à Netanyahu des « questions difficiles » sur ses projets de guerre.

‘Des risques’

Le porte-parole du NSC a ajouté qu’il était « optimiste » quant au fait que l’aide commencerait à parvenir à Gaza frappée.

Le président démocrate a soigneusement délibéré avant d’accepter l’invitation de Netanyahu, de droite, qui a ordonné les préparatifs de ce qui devrait être une offensive terrestre sanglante contre le Hamas à Gaza.

Il y avait toujours le risque qu’en venant en Israël, Biden se retrouve trop étroitement associé au bombardement israélien de Gaza, qui a rasé de vastes étendues et tué plus de 3 000 personnes, et au siège de l’enclave.

Même avant l’attaque de l’hôpital, le New York Times qualifiait cela de « voyage plein de risques ».

La colère suscitée par la grève des hôpitaux pourrait entre-temps saper l’objectif plus large de la visite de Biden, alors qu’il tente d’empêcher la guerre entre Israël et le Hamas d’engloutir le Moyen-Orient dans son ensemble.

Biden a averti l’Iran et le Hezbollah de ne pas s’impliquer et a envoyé deux porte-avions en Méditerranée orientale pour les dissuader.

Kirby a de nouveau déclaré qu’il n’était pas prévu d’envoyer des troupes américaines sur le terrain, mais a ajouté que les moyens militaires américains étaient en place pour « démontrer une capacité sincère à protéger et à défendre » les intérêts de sécurité nationale des États-Unis.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)