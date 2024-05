Lors d’un rassemblement hebdomadaire, la mère de l’otage prévient qu’Israël sera contraint d’arrêter la guerre même sans accord

Des manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés samedi soir dans plusieurs endroits d’Israël pour appeler au limogeage du Premier ministre Benjamin Netanyahu, à des élections anticipées et à un accord pour la libération des otages détenus par le Hamas. Le rassemblement central à Tel Aviv a donné lieu à quelques arrestations de manifestants.

Les organisateurs de la principale manifestation à Tel Aviv ont déclaré que plus de 80 000 personnes y avaient participé, mais ce chiffre n’a pas pu être confirmé. Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres localités, notamment à Jérusalem, Haïfa, Césarée et Rehovot.

Eyal Eshel, le père de Roni Eshel, un observateur de terrain de Tsahal tué le 7 octobre, a pris la parole lors du rassemblement à Tel Aviv, quelques jours après que les familles des observateurs kidnappés ont diffusé des images de la capture de leurs filles.

« Les terribles vidéos de la capture des soldats à Nahal Oz soulignent les échecs qui se sont accumulés couche par couche », a-t-il déclaré. « Netanyahu, vous avez été prévenu et vous l’avez ignoré. C’est seulement pour cette raison que vous devez prendre vos responsabilités et démissionner immédiatement. Vous n’êtes pas digne de Roni, vous n’êtes pas digne des filles qui ont été assassinées, vous n’êtes pas digne de ce peuple merveilleux.

L’affirmation d’Eshel selon laquelle Netanyahu avait été « prévenu » semblait faire référence à la confirmation, la semaine dernière, par l’armée qu’elle avait averti le Premier ministre à quatre reprises l’année dernière de la manière dont le Hamas considérait le gouffre sociétal provoqué par la réforme judiciaire du gouvernement radical.

Mickey Rosenthal, ancien député travailliste à la Knesset, a pris la parole après Eshel. « Je vous accuse, Benjamin Netanyahou, pour les 15 années qui ont précédé l’invasion du Hamas » du 7 octobre, a-t-il déclaré. « Vous avez mené une politique de pardon et de tolérance à l’égard de la menace en raison d’une vision incorrecte qui préfère les combats répétés et les frictions avec une organisation terroriste qui ne souhaite pas discuter avec nous, plutôt que le dialogue avec l’Autorité palestinienne, plus modérée. »

Parallèlement à la manifestation antigouvernementale sur la Place de la Démocratie, un rassemblement a eu lieu sur la Place des Otages, devant le Musée d’Art de Tel Aviv, dirigé par les familles de certains des 125 otages toujours détenus par les terroristes dans la bande de Gaza.

Mickey Rosenthal s’exprimant lors d’une manifestation antigouvernementale à Tel Aviv, le 25 mai 2024. (Lior Segev)

Par la suite, les familles ont fait une déclaration à la presse devant le quartier général militaire de Kirya, rue Begin. Einav Zangauker, la mère de l’otage Matan et l’une des figures les plus marquantes du mouvement des otages, a déclaré : « Nous devons comprendre une fois pour toutes que les conditions d’un accord n’ont pas changé. Il n’y aura pas d’accord sans la fin de la guerre.

« Si le gouvernement ne parvient pas à un accord maintenant, Israël sera finalement contraint de mettre fin à la guerre sans le retour des otages », a-t-elle poursuivi.

Zangauker a ensuite pris la parole lors d’une manifestation pour la libération des otages dans la rue Begin, qui a convergé avec la manifestation antigouvernementale qui s’est terminée plus tôt sur la Place de la Démocratie.

« Pendant que le fils du Premier ministre appelle à une rébellion militaire, mon fils est retenu en otage à Gaza », a-t-elle déclaré, faisant référence au fils de Netanyahu, Yair, qui a partagé une vidéo d’un soldat de réserve de Tsahal menaçant de se mutiner.

« Matan, quand tu rentreras chez toi, je te dirai que le gouvernement t’a trahi, vous tous, nous tous », a-t-elle ajouté.

Les manifestants ont finalement commencé à défiler et des vidéos sur les réseaux sociaux les montraient assis sur la place de la Démocratie.

Des images montraient également des manifestants arrêtés.

À un moment donné, la police filmait à deux reprises la députée travailliste Naama Lazimi bousculée alors qu’elle tentait d’utiliser son immunité parlementaire pour vérifier qui les policiers arrêtaient.

À Jérusalem, des centaines de personnes se sont rassemblées place de Paris, devant la résidence officielle de Netanyahu.

Tom Barkai, organisateur principal de la branche de Jérusalem du Forum des otages et des familles disparues, a déclaré à la foule que même si elle craint pour l’avenir des otages, elle et d’autres dans la foule « continuent, sans aucun doute… à se battre pour leur retour. »

Anna Astamker, la cousine de Karina Ariev, l’une des cinq femmes soldats dont l’enlèvement par le Hamas a été filmé et rendu public la semaine dernière par le Forum des familles, a appelé Netanyahu à « faire ce qu’il faut ».

« M. Premier ministre et membres du cabinet, je fais appel à vous, nos filles sont assises dans cette vidéo, effrayées mais si courageuses, si fortes », a-t-elle déclaré. « S’il vous plaît, soyez courageux comme eux, prenez vos responsabilités ! Faites ce qui est juste pour eux et pour le pays. Et la bonne chose est de les ramener à la maison, maintenant.

La cousine de Karina Ariev, captive du Hamas, s’exprime lors d’un rassemblement en faveur d’un accord d’otages sur la place de Paris à Jérusalem, le 25 mai 2024. (Charlie Summers/Times of Israel)

Lors de la manifestation de Rehovot, Yair Golan, général à la retraite et ancien membre de la Knesset, désormais l’un des principaux candidats à la présidence du parti travailliste, a déclaré dans un discours que « depuis des années, Netanyahu a fui la prise de décisions. Le roi du statu quo. Il ne changera rien et n’agira pas pour réparer quoi que ce soit. Toutes ses ressources sont utilisées uniquement pour sa survie.

« La peur de Netanyahu de devoir prendre des décisions difficiles a conduit à la pire série d’échecs de l’histoire du pays », a poursuivi Golan. « L’échec du 7 octobre est le résultat d’une fuite devant des décisions difficiles mais nécessaires. Il y a ceux qui essaient de ne pas assumer la responsabilité de leurs échecs, mais cela n’a pas d’importance. Personne ne s’enfuira.

La guerre a éclaté le 7 octobre à la suite de l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël, au cours de laquelle les terroristes ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en ont kidnappé 252.

On estime que 121 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre restent à Gaza – pas tous vivants – après que 105 civils ont été libérés de captivité par le Hamas au cours d’une trêve d’une semaine fin novembre, et que quatre otages ont été libérés avant cela. Trois otages ont été sauvés vivants par les troupes, et les corps de 19 otages ont également été retrouvés, dont trois tués par erreur par l’armée.

L’armée israélienne a confirmé la mort de 37 des personnes toujours détenues par le Hamas, citant de nouveaux renseignements et découvertes obtenues par les troupes opérant à Gaza.

Une autre personne est portée disparue depuis le 7 octobre et son sort est toujours inconnu.

Le Hamas détient également les corps des soldats tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin, depuis 2014, ainsi que ceux de deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui seraient tous deux vivants après être entrés dans la bande de Gaza de leur propre gré en 2014. et 2015 respectivement.

Charlie Summers a contribué à ce rapport.