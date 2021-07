Lors d’un procès pour sédition en Jordanie, un accusé américain allègue des actes de torture

L’équipe juridique américaine, qui est restée en retrait jusqu’à présent, jouera un rôle plus ouvert dans la phase d’appel, a déclaré Sullivan. Il a déclaré que l’objectif était de faire connaître le cas d’Awadallah aux États-Unis et à l’étranger. Cela inclut « les graves préoccupations concernant sa sûreté et sa sécurité à court terme et l’injustice totale en termes de processus, ainsi que, évidemment, la torture et la violation d’un certain nombre de conventions, traités et lois internationaux », a déclaré Sullivan.