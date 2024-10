Lors d’un exercice militaire majeur, la Chine simule le bouclage des ports de Taiwan

La Chine a déployé lundi un porte-avions, d’autres navires et avions de combat lors d’exercices militaires à grande échelle autour de Taiwan et de ses îles périphériques, simulant le bouclage de ports clés, ce qui souligne la situation tendue dans le détroit de Taiwan.

Le ministère chinois de la Défense a déclaré que ces exercices étaient une réponse au refus du président taïwanais d’accepter la demande de Pékin que Taiwan, un pays autonome, se reconnaisse comme partie de la République populaire de Chine sous le règne du Parti communiste.

Les exercices ont eu lieu quatre jours après que Taiwan a célébré la fondation de son gouvernement lors de sa fête nationale, lorsque le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré dans un discours que la Chine n’avait pas le droit de représenter Taiwan et a déclaré son engagement à « résister à l’annexion ou à l’empiétement ».

« Notre armée fera certainement face à la menace chinoise de manière appropriée », a déclaré Joseph Wu, secrétaire général du Conseil de sécurité de Taiwan, lors d’un forum à Taipei, la capitale de Taiwan. « Menacer d’autres pays par la force viole l’esprit fondamental de la Charte des Nations Unies qui consiste à résoudre les différends par des moyens pacifiques. »

« Arrêtez de menacer la démocratie taïwanaise »

Le bureau présidentiel de Taiwan a appelé la Chine à « mettre fin aux provocations militaires qui compromettent la paix et la stabilité régionales et à cesser de menacer la démocratie et la liberté de Taiwan ».

Une carte diffusée sur la chaîne de télévision publique chinoise CCTV montrait six grands blocs encerclant Taiwan, indiquant où se déroulaient les exercices militaires, ainsi que des cercles tracés autour des îles périphériques de Taiwan. Le ministère chinois de la Défense n’a pas précisé la durée des exercices.

La Chine a déployé son porte-avions Liaoning pour les exercices, et CCTV a montré un avion de combat J-15 décollant du pont du porte-avions, bien que l’emplacement exact du navire ne soit pas clair.

Le porte-parole du commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération chinoise, le capitaine Li Xi, a déclaré que la marine, l’armée de l’air et le corps de missiles étaient tous mobilisés pour les exercices, qui constituaient une opération intégrée.

« Il s’agit d’un avertissement majeur pour ceux qui soutiennent l’indépendance de Taiwan et d’un signe de notre détermination à sauvegarder notre souveraineté nationale », a déclaré Li dans un communiqué diffusé sur la chaîne médiatique publique du service.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lors d’un point de presse quotidien que la Chine ne considérait pas les relations avec Taiwan comme une question diplomatique, conformément à son refus de reconnaître Taiwan comme un État souverain.

« Je peux vous dire que l’indépendance de Taiwan est aussi incompatible avec la paix dans le détroit de Taiwan que le feu avec l’eau. Les provocations des forces indépendantistes de Taiwan seront sûrement confrontées à des contre-mesures », a déclaré Mao.

« Je suis habitué »

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré qu’il avait déployé des navires de guerre dans des endroits désignés de l’océan pour effectuer une surveillance et se tenir prêt. Elle a également déployé des groupes mobiles de missiles et de radars sur terre pour suivre les navires en mer. Lundi matin, ils avaient repéré 25 avions de combat chinois, sept navires de guerre et quatre navires du gouvernement chinois, sans toutefois préciser de quels types de navires il s’agissait.

Dans les rues de Taipei, les habitants ne se sont pas laissé décourager. « Je ne m’inquiète pas, je ne panique pas non plus, cela n’a aucun impact sur moi », a déclaré Chang Chia-rui.

Un autre habitant de Taipei, Jeff Huang, a déclaré : « Taiwan est très stable maintenant et je suis habitué aux exercices militaires chinois. Je suis menacé par ce genre de menaces depuis que je suis enfant et j’y suis habitué.

Un piéton traverse la route devant un véhicule militaire armé alors qu’il patrouille devant l’aéroport de Songshan à Taipei lundi. (Daniel Ceng/AFP/Getty Images)

Les États-Unis, le plus grand allié officieux de Taiwan, ont qualifié d’injustifiée la réponse de la Chine au discours de Lai. « Nous faisons appel [Beijing’s government] d’agir avec retenue et d’éviter toute autre action susceptible de compromettre la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et dans la région au sens large », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué.

La Chine a organisé des exercices similaires à grande échelle après l’inauguration de Lai en mai. Lai poursuit le règne de huit ans du Parti démocrate progressiste qui rejette la demande de la Chine de reconnaître que Taiwan fait partie de la Chine.

Lundi également, le Bureau chinois des affaires de Taiwan a annoncé qu’il sanctionnait deux individus taïwanais, Puma Shen et Robert Tsao, pour avoir promu l’indépendance de Taiwan. Shen est le co-fondateur de la Kuma Academy, un groupe à but non lucratif qui forme des civils à la préparation à la guerre. Tsao a fait don de 32,8 millions de dollars américains pour financer les cours de formation de l’académie. Il est interdit à Shen et Tsao de voyager en Chine, y compris à Hong Kong.

La Chine a également organisé des exercices militaires massifs autour de Taïwan et simulé un blocus en 2022 après la visite sur l’île de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américaine. La Chine déclare régulièrement que l’indépendance de Taiwan est une « impasse » et que l’annexion par Pékin est une fatalité historique. L’armée chinoise a intensifié son encerclement du ciel et des eaux de Taiwan ces dernières années, organisant des exercices conjoints avec ses navires de guerre et ses avions de combat presque quotidiennement près de l’île.

Taiwan était une colonie japonaise avant d’être unifiée à la Chine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle s’est séparée en 1949 lorsque les nationalistes de Chiang Kai-shek ont ​​fui vers l’île alors que les communistes de Mao Zedong les avaient vaincus dans une guerre civile et pris le pouvoir.