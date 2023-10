Une série de discours prononcés samedi par les candidats républicains à la présidentielle devant un grand rassemblement de donateurs et de militants juifs a démontré comment l’escalade du conflit au Moyen-Orient a élevé la politique étrangère au rang de thème dominant de la campagne et a mis en lumière de nouvelles divisions au sein de la course aux primaires.

Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies, a attaqué l’ancien président Donald J. Trump, le qualifiant de « confus » quant aux menaces auxquelles sont confrontés les États-Unis et Israël. M. Trump a promis de combattre « les djihadistes, les terroristes, les marxistes » à l’étranger et dans son pays. Et le gouverneur Ron DeSantis de Floride a dénoncé la « fausse équivalence morale » entre les morts du Hamas et les morts israéliennes.

Les remarques adressées à la Coalition juive républicaine, qui se déroule dans un vaste centre de congrès du Venetian à Las Vegas, ont eu lieu alors qu’Israël étendait ses opérations terrestres à Gaza et à un moment critique pour les primaires. Alors que M. Trump est largement en tête dans les sondages, le temps presse pour ses adversaires de se distinguer. Et Mme Haley et ses autres rivaux voient de nouvelles opportunités dans sa réponse maladroite aux attaques en Ukraine et en Israël, qui menacent de dégénérer en conflits régionaux plus larges.

M. Trump, qui a pris la parole en dernier, a ignoré les autres candidats lors de son discours, se concentrant carrément sur l’attaque du président Biden comme étant faible, tout en arguant que le monde serait plus sûr s’il était toujours à la Maison Blanche.

« Si j’étais président, l’attaque contre Israël n’aurait jamais eu lieu », a-t-il déclaré devant les 1 500 personnes présentes dans la salle de bal. « Je pense que tu le crois. L’Ukraine ne serait jamais arrivée. L’inflation n’aurait jamais eu lieu. »

M. Trump a adopté le ton le plus militariste des orateurs, mettant en garde les participants contre les menaces de « beaucoup de jeunes hommes forts » entrant dans le pays et qui sont « les mêmes qui ont attaqué Israël ». Et il a fait l’éloge du Premier ministre hongrois Viktor Orban, le leader néo-autoritaire admiré par les nationalistes d’extrême droite aux États-Unis et en Europe et qui a été accusé d’utiliser des tropes antisémites à des fins politiques.

Dans ses remarques, M. Trump s’est exprimé dans la même veine que M. Orban – un « homme très fort », a-t-il dit – promettant d’assurer la sécurité du pays avec des menaces de force.

« Si vous versez une goutte de sang américain, nous en verserons un gallon du vôtre », a-t-il déclaré, arguant que le monde était devenu moins sûr sous la direction de M. Biden. « Je défendrai l’Amérique, et je défendrai la civilisation occidentale contre les barbares, les sauvages et les fascistes que vous voyez maintenant essayer de nuire à notre bel Israël. »

M. Trump n’a pas commenté le départ de son ancien vice-président, Mike Pence, qui avait annoncé qu’il mettait fin à sa candidature à la présidentielle avant que M. Trump ne monte sur scène. Dans le discours final de sa campagne, M. Pence a mis en garde son parti contre l’adoption d’une politique étrangère isolationniste – comme celle mise en avant par Vivek Ramaswamy, qui l’a précédé sur scène.

La réunion annuelle de la Coalition juive républicaine était peut-être le rassemblement le plus médiatisé de la saison primaire républicaine d’automne, revêtant une urgence accrue après l’attaque du Hamas contre Israël il y a trois semaines. La semaine dernière, l’organisation a été ajoutée comme sponsor du troisième débat républicain, reflet de la manière dont Israël a unifié une large coalition d’électeurs et de responsables du parti, comprenant des faucons de la politique étrangère, des chefs d’entreprise et des chrétiens évangéliques.

C’est également un moment galvanisant pour les responsables républicains : à la dernière minute, le programme de l’événement a été modifié pour accueillir la première apparition nationale du président de la Chambre nouvellement élu, Mike Johnson, qui s’est adressé au groupe samedi soir.

« Nous allons nous tenir comme un roc aux côtés de notre ami et allié Israël », a déclaré M. Johnson, un chrétien évangélique qui a souligné comment sa foi l’a amené à soutenir la nation. « En tant que chrétien, je sais, et nous le croyons, que la Bible enseigne très clairement que nous devons être aux côtés d’Israël. »

Mme Haley a utilisé son discours pour lancer certaines des attaques les plus cinglantes de sa course aux primaires de 2024, remettant en question la capacité de M. Trump à gérer les affaires étrangères d’un pays confronté à de multiples enchevêtrements militaires à l’étranger. Elle a souligné les propos de l’ancien président qualifiant les services de renseignement israéliens et le Premier ministre Benjamin Netanyahu de faibles quelques jours seulement après l’attaque.

« En tant que président, je ne complimenterai pas le Hezbollah. Je ne critiquerai pas non plus le Premier ministre israélien en pleine tragédie et guerre. Nous n’avons pas de temps pour les vendettas personnelles », a-t-elle déclaré à la foule de donateurs, de militants et de responsables. “Avec tout le respect que je vous dois, je ne me trompe pas.”

Mme Haley, connue pour son soutien indéfectible à Israël en tant qu’ambassadrice de Trump auprès des Nations Unies, a grimpé dans les sondages après deux solides performances dans les débats.

« Il y a huit ans, c’était bien d’avoir un leader qui cassait les choses. Mais pour l’instant, nous avons besoin d’un leader qui sache aussi remettre les choses en ordre », a-t-elle déclaré. « L’Amérique a besoin d’un capitaine qui stabilisera le navire et non le fera chavirer. Et les Républicains ont besoin d’un candidat capable de réellement gagner.»

Les huit candidats présents ont apporté leur ferme soutien à Israël, s’engageant à soutenir les opérations militaires et à lutter contre la montée des menaces antisémites dans leur pays, en particulier sur les campus universitaires.

De tous les candidats, seul M. Ramaswamy a nuancé son soutien, signalant qu’il serait moins enclin à fournir un soutien militaire aux Israéliens dans l’escalade du conflit. L’entrepreneur et auteur a tenté de conquérir la foule en entrant sur la musique de Matisyahu, un artiste hip-hop juif pratiquant, en récitant un vers d’une prière juive en hébreu et en citant généreusement David Ben Gourion, le premier Premier ministre d’Israël. .

Dans son discours, qui impliquait un récit sinueux de l’histoire militaire israélienne moderne, M. Ramaswamy a tenté de reformuler une position plus isolationniste en faveur du droit d’Israël à l’autodéfense.

« Si Israël veut détruire le Hamas, il doit aller de l’avant et détruire le Hamas », a-t-il déclaré. « Mais ce sont des décisions qui doivent être prises par Israël, pas par l’Amérique. Je ne me présente pas à la présidence d’Israël. Je suis candidat à la présidence des États-Unis.

Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey qui a été pendant des mois le principal adversaire de M. Trump pendant la campagne électorale, a adopté un ton plus sombre dans ses remarques, affirmant que « c’est un moment trop grave pour des mesquineries ».

M. Christie et M. Ramaswamy ont été les seuls candidats dont les discours ont été accueillis par des huées retentissantes, bien que provenant de différents coins de l’auditoire : M. Christie a été la cible des partisans de Trump, et M. Ramaswamy a été largement critiqué pour son hésitation à apporter un soutien militaire.

M. Trump est entré à l’événement de samedi comme favori du public, apprécié pour son bilan sur Israël en tant que président, qui a notamment déplacé l’ambassade américaine à Jérusalem et signé les accords d’Abraham, un accord normalisant les relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Il a également réduit l’aide aux Palestiniens et son administration a pris des mesures pour qualifier d’antisémite une campagne de boycott d’Israël.

Mais ses critiques des renseignements israéliens et de M. Netanyahu, les qualifiant de faibles, et sa description des attaquants du Hezbollah comme étant « très intelligents », ont suscité des attaques de la part de ses rivaux.

Au milieu de l’expression de leur inquiétude et de leur solidarité envers l’un des alliés les plus proches des États-Unis, les politiciens républicains ont vu des opportunités politiques dans les divisions que le conflit a ouvertes dans leur pays.

Samedi, plusieurs intervenants ont dénigré les législateurs démocrates progressistes, en particulier les représentants Ilhan Omar et Rashida Tlaib, dont les noms ont suscité de vives huées de la part du public. D’autres ont évoqué les tensions sur les campus universitaires, où les étudiants s’affrontent à cause de la guerre.

“Les progressistes disent qu’ils se soucient de la sécurité et des sentiments des minorités, des opprimés et des marginalisés”, a déclaré le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud. « Mais lorsqu’il s’agit des Juifs américains qui souffrent, ils restent silencieux. »