Lors d’un déjeuner organisé par PM Modi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’ingrédient vedette était…

Le Premier ministre Narendra Modi a organisé un déjeuner pour les dirigeants participant au troisième sommet de coopération Inde-Îles du Pacifique (FIPIC) en Papouasie-Nouvelle-Guinée aujourd’hui. Les délices qui font claquer les lèvres au menu mettaient en évidence la cuisine indienne et les millets.

Le déjeuner mémorable comprenait Khandvi, une délicatesse populaire de l’État d’origine du Premier ministre Modi, le Gujarat, le Malai Kofta (fromage cottage et boulettes de légumes mijotés dans un curry de kofta riche et aromatique), le kolhapuri aux légumes (mélange de légumes des hautes terres cuit avec une sauce traditionnelle indienne à l’oignon et à la tomate), Dal Panchmel (mélange spécial de lentilles cuites dans le style Mewar).

Avec l’année 2023 déclarée année internationale du millet, la délégation indienne a assuré que les aliments les plus anciens connus de l’humanité soient également servis aux dirigeants présents au sommet. La délicatesse du Rajasthan Ragi Gatta curry (boulettes de millet et de farine de pois chiches cuites dans une sauce aigre) et Millet biryani (biryani végétal fait de manière traditionnelle avec du millet de basse-cour riche en nutriments) figuraient parmi les délices du menu.

L’inclusion du mil dans le menu reflète l’importance que l’Inde accorde à ces aliments à petites graines.

L’Assemblée générale des Nations Unies en mars 2021 a déclaré 2023 Année internationale du millet à la demande du gouvernement indien.

Les invités se sont également vus servir du Masala chaas (boisson estivale à base de yaourt crémeux et d’épices indiennes).

Paan Kulfi (dessert glacé indien à base de lait aromatisé aux feuilles de bétel) et Malpua avec Rabdi (crêpe sucrée indienne servie avec du lait réduit sucré) ont été servis comme desserts lors du déjeuner organisé par PM Modi à la maison APEC de Port Morseby.

Les boissons comprenaient du thé Masala, du thé vert, du thé à la menthe et du café PNG fraîchement infusé.

Le Premier ministre Modi, qui est le premier Premier ministre indien à arriver en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a accueilli aujourd’hui le troisième sommet du Forum pour la coopération Inde-Îles du Pacifique (FIPIC) conjointement avec son homologue James Marape.

Il est arrivé ici du Japon où il a assisté au sommet des économies avancées du G7 et tenu des réunions bilatérales avec plusieurs dirigeants mondiaux.

Au sommet du FIPIC en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec d’autres dirigeants du FIPIC. pic.twitter.com/nOArwGJWdc – Narendra Modi (@narendramodi) 22 mai 2023

« Je suis reconnaissant que les 14 pays insulaires du Pacifique (PIC) aient accepté l’invitation à participer à cet important sommet (FIPIC) », avait déclaré le Premier ministre Modi plus tôt.

Le FIPIC a été lancé lors de sa visite aux Fidji en 2014.

Le CLIP comprend les Îles Cook, Fidji, Kiribati, la République des Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Niue, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, les Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.