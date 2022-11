Lors du réapprovisionnement en liquides, le lait bat-il l’eau ?

Certaines études suggèrent que le lait est meilleur que l’eau, mais les preuves sont faibles.



En conduisant le long de l’autoroute récemment, un panneau d’affichage a attiré mon attention. En caractères gras, il proclamait :

Le lait hydrate mieux que l’eau.

Attendez, cela pourrait-il être vrai? Et si oui, dois-je me réhydrater avec du lait après une séance d’entraînement ? Et devrions-nous tous avoir du lait, plutôt que de l’eau, dans nos bouteilles d’eau ?

Qu’y a-t-il derrière la réclamation?

Sans surprise, l’annonce est parrainée par l’industrie laitière. Et même si je n’avais jamais entendu cette affirmation auparavant, les études derrière l’idée ne sont pas particulièrement nouvelles ou convaincantes. La site Web supportant cette annonce cite trois petites études datant de plus d’une décennie :

Une étude de 2007 ont recruté 11 volontaires (cinq hommes, six femmes) qui ont fait de l’exercice jusqu’à ce qu’ils soient nettement déshydratés à plusieurs reprises. Chaque fois, ils se réhydrataient avec une boisson différente et leur débit urinaire était mesuré au cours des cinq heures suivantes. Après avoir bu du lait, les volontaires de l’étude produisaient moins d’urine (et donc retenaient plus de liquide) qu’avec de l’eau ou une boisson pour sportifs (Powerade). Par conséquent, le lait était considéré comme apportant une meilleure hydratation.

Une étude publiée en 2016 ont décrit sept hommes présentant une déshydratation marquée après l’exercice qui ont bu du lait écrémé, de l’eau ou du Powerade. Les résultats étaient similaires.

Une étude de 2016 ont recruté 72 hommes en bonne santé et bien hydratés qui ont bu divers liquides, puis dont la production d’urine a été mesurée au cours des quatre heures suivantes. Les boissons utilisées dans cette étude étaient l’eau, le lait entier, le lait écrémé, la bière, le Dioralyte (une solution de réhydratation orale utilisée après une perte de liquide due à la diarrhée), le thé, le café, le cola light, le cola ordinaire, le jus d’orange et le Powerade. Les chercheurs ont découvert que la rétention d’eau était meilleure après avoir bu l’un ou l’autre type de lait ou la solution de réhydratation orale ; les résultats pour les autres boissons étaient similaires à ceux de l’eau.

On dirait que le lait est un gagnant, non ? Peut-être. Mais il y a d’autres choses à considérer.

Les détails de l’étude comptent

Les conclusions de ces études ne sont pas définitives. Comme pour toute recherche, il existe des limites importantes. Par exemple:

Le petit nombre de participants à ces études signifie que seules quelques personnes pourraient avoir un impact démesuré sur les résultats.

Deux des trois études impliquaient une déshydratation importante due à des exercices intenses dans un environnement chaud, entraînant une perte de liquide de plusieurs kilos. Par conséquent, les résultats peuvent ne pas s’appliquer aux personnes engagées dans des activités ou des entraînements quotidiens plus typiques. De plus, les études ont assimilé une meilleure hydratation à une production d’urine moindre dans les heures suivant la consommation de divers liquides. Ce n’est qu’une façon de définir l’hydratation, et pas clairement la meilleure.

L’avantage du lait rapporté dans ces études peut être trop petit ou trop temporaire pour avoir beaucoup d’importance. Par exemple, dans l’étude portant sur 72 personnes, les buveurs de lait produisaient environ 37 onces d’urine en quatre heures tandis que les buveurs d’eau produisaient 47 onces. La différence de 10 onces a-t-elle un impact significatif sur la santé ? Si les participants à l’étude avaient été suivis plus longtemps, cette différence aurait-elle disparu ?

La quantité de lait consommée dans l’étude de sept hommes contiendrait plus de 1 000 calories. Cela peut être acceptable pour un athlète d’élite après des heures d’exercice intensif dans la chaleur, mais contre-productif et coûteux pour quelqu’un qui s’entraîne pendant 30 minutes pour aider à maintenir ou à perdre du poids. L’eau du robinet est gratuite et sans calories !

Hyping hydratation : de nombreuses affirmations, peu de preuves

Le panneau d’affichage faisant la promotion du lait reflète notre intérêt relativement récent pour l’hydratation pour la santé. Ceci est promu – ou peut-être créé – par les annonceurs vendant des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes et, oui, des bouteilles d’eau. Mais est-ce que boire “beaucoup d’eau” se traduit par une perte de poids, des performances sportives et une apparence éclatante ? La surveillance de la couleur de l’urine (plus foncée pourrait indiquer une déshydratation) et la consommation quotidienne des huit verres d’eau souvent recommandés font-ils une différence pour notre santé ? Sur la base des preuves fournies jusqu’à présent, je ne suis pas convaincu.

Mais attendez, il y a plus ! Bouteilles d’eau de soutien émotionnel, une tendance popularisée récemment en Australie, offrent une part d’expression publique de votre engagement envers la santé et une part de couverture de sécurité. (Oui, c’est une chose : #emotionalsupportwaterbottle a plus de 80 millions de vues sur TikTok.) Et puis il y a l’hydratation intraveineuse à la demande pour les personnes en bonne santé (et souvent riches) convaincues que les fluides intraveineux amélioreront leur apparence, soulageront leur gueule de bois, aideront au jet lag, ou remédier et prévenir un assortiment d’autres maux.

Cette concentration sur l’hydratation est-elle réellement utile ?

Avant que les bouteilles d’eau ne soient partout et que la surveillance de l’apport hydrique ne devienne monnaie courante, la déshydratation médicalement importante n’était pas un problème pour la plupart des personnes en bonne santé qui ne perdaient pas rapidement de liquides en raison de la chaleur, d’un exercice intense, de la diarrhée, etc.

Le fait est que boire quand on a soif est une bonne stratégie pour la plupart d’entre nous. Et bien qu’il existe des exceptions importantes notées ci-dessous, vous n’avez probablement pas besoin de liquides à portée de main à tout moment ou de surveiller de près l’apport quotidien en liquides pour être en bonne santé. Il y a des problèmes de santé bien plus importants que de savoir si vous buvez huit verres d’eau chaque jour.

Quand la déshydratation est-elle un problème sérieux ?

La météo, l’exercice ou la maladie peuvent faire de la déshydratation un problème majeur. Les personnes qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur dans des environnements chauds et humides, les personnes d’âge extrême, les personnes qui subissent une perte de liquide importante (comme dans le cas d’une maladie diarrhéique) et celles qui n’ont pas un accès fiable aux liquides sont particulièrement sensibles. En cas de déshydratation importante, le remplacement des liquides perdus est d’une importance cruciale et peut même nécessiter un milieu médical où les liquides intraveineux peuvent être fournis rapidement.

La ligne du bas

Malgré les affirmations des publicités sur le lait et les études douteuses qui les justifient, l’idée de remplacer l’eau par du lait pour la réhydratation peut ne pas convaincre tout le monde : le goût, la consistance et les calories supplémentaires du lait peuvent être difficiles à dépasser.

Quant à moi, jusqu’à ce qu’il y ait des preuves plus convaincantes d’un avantage réel du lait sur l’eau pour l’hydratation de routine, je m’en tiendrai à l’eau. Mais je vais renoncer à la bouteille d’eau.

