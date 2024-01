Lors du procès civil de la NRA, l’ancien chef des finances interrogé sur le contrat d’Oliver North

Les troubles internes qui ont frappé la National Rifle Association il y a cinq ans ont refait surface mardi lors d’un témoignage lors d’un procès civil pour corruption à New York, lorsque l’ancien directeur financier du groupe de défense des droits des armes à feu a été interrogé sur un accord contractuel pour Oliver North, alors président de la NRA.

Wilson “Woody” Phillips, responsable des finances de la NRA de 1993 à 2018, a déclaré lors de sa deuxième journée de témoignage qu’il savait qu’en 2018 North concluait un contrat avec Ackerman McQueen, la société de publicité de longue date du groupe. Et tandis que l’entreprise a ensuite demandé un remboursement à la NRA pour avoir payé à North plus d’un million de dollars par an, Phillips a témoigné qu’il n’avait pas porté le contrat à l’attention du comité d’audit du groupe à but non lucratif.

Le contrat, qui impliquait que North travaille en tant qu’animateur pour une série Web de la NRATV, était remarquable car le poste de président de la NRA est généralement non rémunéré et considéré comme cérémonial.

North, un lieutenant-colonel à la retraite des Marines américains qui était au centre du scandale Iran-Contra de l’ère Reagan, quitterait ses fonctions de président en avril 2019, moins d’un an après avoir accepté ce poste. Son départ de l’organisation est intervenu au milieu d’informations selon lesquelles il se battait avec Wayne LaPierre, le PDG de la NRA, au sujet d’irrégularités financières présumées dans les dépenses de l’organisation et qu’il avait menacé de divulguer des informations préjudiciables sur LaPierre s’il ne démissionnait pas de son poste de PDG.

North était autrefois co-animateur du talk-show politique MSNBC « Equal Time », désormais annulé, de 1999 à 2000. MSNBC appartient à NBCUniversal, la société mère de NBC News.

LaPierre semble avoir gagné la querelle avec North en maintenant son pouvoir, mais dans la foulée, la surveillance s’est intensifiée lorsque le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice en 2020, alléguant que LaPierre, Phillips et deux autres dirigeants de la NRA avaient violé les lois sur les organisations à but non lucratif et abusé de millions de dollars. dollars des fonds de la NRA pour leur bénéfice personnel. John Frazer, secrétaire général et avocat général de la NRA, est un autre accusé dans le procès civil.

Quelques jours seulement avant l’ouverture du procès le 8 janvier, un quatrième accusé – Joshua Powell, ancien chef de cabinet et directeur exécutif des opérations générales – a accepté de régler avec le bureau de James et de verser 100 000 $ de dédommagement à la NRA. Il devrait encore témoigner.

Avant le début du procès, LaPierre, 74 ans, a annoncé qu’il démissionnerait à la fin du mois du groupe qu’il dirigeait depuis plus de trois décennies.

Il est accusé d’avoir détourné des millions de dollars de la NRA pour les consacrer à des « avantages somptueux » pour lui-même, notamment l’utilisation personnelle de jets privés, des repas coûteux, des consultants en voyages, une sécurité privée et des voyages aux Bahamas pour lui et sa famille.

Le bureau du procureur général de New York affirme que Phillips s’est livré à des pratiques qui violaient les politiques de la NRA et n’a pas réussi à faire valoir son obligation fiduciaire et à remettre en question les conflits d’intérêts impliquant divers fournisseurs et dirigeants de la NRA, y compris lui-même.

Aucun des accusés n’a été inculpé au pénal dans le cadre du procès de James. La NRA fonctionne comme une société caritative à but non lucratif à New York depuis 1871, et James demande des sanctions financières aux accusés et leur interdit de diriger un groupe à but non lucratif menant des affaires à New York. James a d’abord cherché à dissoudre complètement la NRA, mais un juge n’a pas été d’accord.

Phillips, 75 ans, avait été confronté à des questions répétées de la part d’un avocat du bureau du procureur général au sujet de ses actions en tant que directeur financier et trésorier sous la direction de LaPierre.

Mardi, il a été interrogé sur un chèque de 70 000 $ que la NRA avait envoyé en mai 2018 à une entité qui était aurait mis en place par un avocat d’Ackerman McQueen pour aider LaPierre à acheter un manoir de 6 millions de dollars à Dallas. L’accord n’a pas abouti, mais le chèque est devenu partie intégrante de l’enquête du bureau du procureur général sur les finances enchevêtrées de la NRA, Le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois en 2019.

Phillips a également noté qu’il avait effectué des audits annuels avec Ackerman McQueen, mais que la société détenait ces dossiers et qu’ils n’étaient pas conservés au siège de la NRA en Virginie car ils contenaient des informations sensibles dont tous les employés n’avaient pas accès.

“Vous ne vouliez pas qu’ils voient des choses qui pourraient faire la une des journaux”, a demandé l’avocat d’un bureau d’AG.

“C’est exact”, a répondu Phillips.

Lors de son témoignage la semaine dernière, Phillips a déclaré que la NRA l’avait remboursé pour ses déplacements entre Dallas, où il avait déménagé, et la Virginie, ainsi que pour les hôtels pendant trois ans, et qu’il n’avait pas informé le comité de rémunération de la NRA de ces dépenses.

Un avocat du bureau du procureur général a également interrogé Phillips sur les contrats attribués à une ancienne petite amie qu’il n’avait pas divulgués.

Mardi après-midi, Phillips a été contre-interrogé par les avocats des autres accusés ainsi que par le sien. Il a convenu avec son avocat qu’il faisait confiance à des auditeurs externes pour l’aider à examiner les finances du groupe et que “si vous voyez quelque chose, vous le dites”.

Le contre-interrogatoire devait reprendre mercredi.

Face aux retombées de la situation financière chancelante de la NRA, le nombre de membres du groupe a diminué ces dernières années et les dirigeants ont réduit leurs dépenses sur des programmes de longue date visant à améliorer ses déficits budgétaires.