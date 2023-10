NEW YORK (AP) —

Les projecteurs du procès pour fraude civile de Donald Trump se sont tournés jeudi vers le fils de l’ancien président, Eric, avec des documents et des témoignages suggérant que le descendant envisageait une valeur « élevée » sur un terrain de golf de la banlieue de New York où l’entreprise familiale proposait de construire des maisons de ville de luxe.

Le procès découle des affirmations du procureur général de New York, Letitia James, selon lesquelles Trump, son entreprise et ses dirigeants, dont Eric Trump, auraient gonflé frauduleusement la valeur du club de golf du comté de Westchester et d’autres propriétés sur les états financiers remis aux prêteurs, aux assureurs et à d’autres. Trump, le favori républicain de la campagne présidentielle de 2024, nie ces allégations et affirme que les documents ont en réalité sous-estimé la valeur de ses principales propriétés.

Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, a demandé une évaluation du Trump National Golf Club à Briarcliff Manor, New York, en 2013, selon des documents et des témoignages jeudi.

À l’époque, les Trump envisageaient ce qu’on appelle une servitude de conservation sur la propriété, selon David McArdle, évaluateur de la société immobilière commerciale Cushman & Wakefield. Une servitude de conservation est essentiellement un accord visant à renoncer au développement en échange d’un allégement fiscal.

McArdle a déclaré qu’on lui avait demandé de déterminer ce que vaudrait la propriété si la Trump Organization y construisait 71 maisons de ville haut de gamme, et il a obtenu une contribution substantielle d’Eric Trump.

« Bien sûr, Eric Trump a de nobles idées sur la valeur », en supposant que les maisons en rangée se vendraient facilement à 1 000 dollars le pied carré, a écrit McArdle dans un courriel adressé à un collègue évaluateur de l’époque.

« Eric a adoré ce projet. Il pensait que c’était très spécial. Je n’étais pas en désaccord avec lui », a témoigné McArdle jeudi. Il a déclaré qu’il n’était pas inhabituel que les propriétaires fonciers interviennent dans le processus d’évaluation et qu’il était « parfaitement disposé à écouter », tout en émettant finalement son propre jugement professionnel.

L’évaluation de McArdle s’est finalement élevée à 43,3 millions de dollars. Lors d’un échange de courriels, alors qu’un chiffre approximatif devenait clair, lui et certains avocats de la société Trump ont élaboré une stratégie sur la manière de le présenter à leur client.

McArdle a déclaré jeudi qu’Eric Trump avait peut-être une «valeur plus élevée» en tête, mais un chiffre plus élevé n’aurait pas été crédible. L’un des avocats suggérant que le numéro pourrait faire l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités fiscales ou d’un tribunal, la discussion par courrier électronique a été une introduction « pour enfin dire à Eric qu’il devrait accepter cette valeur de la part de professionnels qui le savent probablement mieux que lui », a témoigné McArdle. .

Peu de temps après cette discussion par courrier électronique, Eric Trump a écrit dans un message qu’il avait parlé à l’un des avocats et demandé à McArdle de suspendre l’envoi de l’évaluation jusqu’à nouvel ordre. McArdle a déclaré qu’on ne lui avait pas expliqué pourquoi, notant que les évaluations « comportent souvent de nombreux arrêts et départs ».

Il a dit qu’il ne croyait pas que l’évaluation finale ait jamais été envoyée.

Les états financiers de Trump ont ensuite indiqué que le terrain de golf valait parfois plus de 100 millions de dollars, selon le procès de James. Les villas n’ont pas été construites.

Les avocats des Trump n’ont pas encore eu leur tour d’interroger McArdle. Lors de son témoignage avant le procès, Eric Trump a déclaré qu’il ne se souvenait pas beaucoup de ses échanges avec McArdle et les autres évaluateurs au sujet du terrain de golf, et que la servitude était quelque chose que la société avait brièvement exploré mais n’avait pas poursuivi.

Eric et Donald Trump ont tous deux assisté à certaines parties du procès mais n’y étaient pas jeudi. Outre McArdle, le tribunal a également entendu un responsable du secteur des prêts qui a déclaré que la valeur nette revendiquée par Donald Trump avait joué un rôle – mais pas un rôle clé – dans l’obtention d’un prêt de refinancement de 160 millions de dollars pour un immeuble de bureaux de Wall Street en 2015.

Le dirigeant, Jack Weisselberg de Ladder Capital, a travaillé sur l’accord avec des dirigeants de Trump, dont son père, Allen Weisselberg, alors directeur financier.

Un document interne de Ladder Capital, présenté au tribunal jeudi, indique que les « points forts de l’accord » incluent la valeur nette déclarée de Trump de près de 5,8 milliards de dollars, dont plus de 300 millions de dollars en espèces et autres actifs liquides – des chiffres qui reflètent les états financiers de Trump pour 2014.

« La déclaration de valeur nette est l’un des nombreux éléments que nous examinons dans le processus de souscription. Je ne dirais pas que c’était un facteur clé… c’était un facteur », a témoigné Weisselberg, expliquant que « la liquidité était ce à quoi nous prêtions vraiment attention ».

Lorsqu’on lui a demandé si Ladder Capital avait recueilli de manière indépendante des informations financières sur Trump, Weisselberg a répondu que les données provenaient de l’homme d’affaires de l’époque.

Plus tôt dans le procès, Nicholas Haigh, responsable à la retraite de la Deutsche Bank, a déclaré que les états financiers de Trump étaient essentiels à l’approbation de centaines de millions de dollars de prêts en 2011 et 2012.

Mais la banque a procédé à des « vérifications de cohérence » sur les chiffres de Trump, réduisant parfois considérablement ses estimations de valeur pour des titres tels que la Trump Tower et ses terrains de golf, a déclaré Haigh.

Le procureur général de l’État réclame 250 millions de dollars et l’interdiction pour Trump et les autres accusés de faire des affaires à New York.

Dans une décision préalable au procès, le juge Arthur Engoron a conclu que Trump et sa société s’étaient livrés à des fraudes et a ordonné qu’un séquestre nommé par le tribunal prenne le contrôle de certaines sociétés Trump, ce qui pourrait priver l’ex-président du contrôle de la Trump Tower et d’autres propriétés de renom. Une cour d’appel a depuis bloqué l’application de cet aspect de la décision, du moins pour le moment.

Engoron et James sont tous deux démocrates.

___

L’écrivain d’Associated Press Michael R. Sisak a contribué à ce rapport.

Jennifer Peltz, Associated Press