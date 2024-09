Lors du procès antitrust de Google, les documents disent une chose. Les témoins du géant de la technologie disent le contraire

ALEXANDRIA, Virginie — Le juge qui décidera si Google détient le monopole de la technologie qui met en relation acheteurs et vendeurs de publicité en ligne devra choisir de croire ce que les dirigeants de Google ont écrit ou ce qu’ils ont dit à la barre des témoins.

Le ministère de la Justice a conclu cette semaine son procès antitrust contre Google devant un tribunal fédéral de Virginie. Le gouvernement fédéral et une coalition d’États soutiennent que Google a construit et maintenu un monopole sur la technologie utilisée pour acheter et vendre les publicités qui apparaissent aux consommateurs lorsqu’ils naviguent sur le Web.

Google rétorque que le gouvernement se concentre de manière inappropriée sur une tranche très étroite de publicité — essentiellement les bannières publicitaires rectangulaires qui apparaissent en haut et sur le côté droit de la page Web d’un éditeur — et que, sur le marché plus large de la publicité en ligne, Google est assailli de toutes parts par une concurrence qui comprend les sociétés de médias sociaux et les services de télévision en streaming.

Parmi les témoins clés du gouvernement, nombreux sont les dirigeants et cadres de Google, qui ont souvent cherché à désavouer ce qu’ils ont écrit dans des courriels, des chats et des présentations d’entreprise.

C’était particulièrement vrai jeudi lors du témoignage de Jonathan Bellack, un chef de produit chez Google qui a écrit un courriel que les avocats du gouvernement considèrent comme particulièrement accablant.

En 2016, Bellack a écrit un e-mail dans lequel il se demandait : « Y a-t-il un problème plus profond dans le fait que nous possédions la plateforme, la bourse et un immense réseau ? L’analogie serait que Goldman ou Citibank soient propriétaires du NYSE, la Bourse de New York.

Pour le ministère de la Justice, la description de Bellack est presque un résumé parfait de son dossier. Elle allègue que La technologie de Google domine Il s’agit à la fois du marché utilisé par les éditeurs en ligne pour vendre l’espace publicitaire disponible sur leurs pages Web et de la technologie utilisée par les grands réseaux d’annonceurs pour acheter l’espace publicitaire. Google domine même les « bourses d’annonces » qui servent d’intermédiaire pour mettre en relation l’acheteur et le vendeur, selon la plainte.

En raison de la domination de Google dans tous les aspects de la transaction, Justice allègue que le géant de la technologie basé à Mountain View, en Californie, a exclu ses concurrents et a pu facturer des frais exorbitants s’élevant à 36 cents par dollar pour chaque impression publicitaire diffusée via sa pile de technologies publicitaires.

Jeudi, Bellack a cependant qualifié son courriel de « divagations nocturnes dues au décalage horaire ». Il a déclaré qu’il ne pensait pas que le contrôle exercé par Google sur les acheteurs, les vendeurs et les intermédiaires constituait un problème, mais qu’il se demandait pourquoi certains clients cherchaient des solutions de contournement à la technologie de Google.

La plupart des autres employés actuels et anciens de Google qui ont témoigné en tant que témoins du gouvernement ont également rejeté leurs propres propos écrits.

Plus tôt cette semaine, un autre dirigeant de Google, Nirmal Jayaram, a consacré une grande partie de son témoignage à désavouer les points de vue exprimés dans des courriels qu’il a écrits ou dans des articles et présentations qu’il a co-écrits.

Le ministère de la Justice soutient, bien entendu, que ce que les employés de Google ont écrit en temps réel reflète plus fidèlement la réalité. Et il affirme que les preuves documentaires seraient encore plus accablantes si Google n’avait pas systématiquement supprimé de nombreuses conversations internes que les employés utilisaient pour discuter d’affaires, même après que l’entreprise a été avertie qu’elle faisait l’objet d’une enquête.

Des témoignages ont montré que Google a mis en œuvre une politique de « Communiquer avec prudence » dans laquelle les employés ont été invités à ajouter les avocats de l’entreprise aux e-mails sensibles afin qu’ils puissent être marqués comme « privilégiés » et exemptés de divulgation aux régulateurs gouvernementaux.

La juge de district américaine Leonie Brinkema a qualifié les politiques de Google en matière de conservation des documents de « absolument inappropriées et inadéquates » et elle en a pris note au cours du procès, bien qu’elle n’ait imposé aucune sanction spécifique.

Le procès en Virginie a commencé le 9 septembre, juste un mois après qu’un juge du district de Columbia a déclaré que l’activité principale de Google, son moteur de recherche omniprésent, un monopole illégalLe procès est toujours en cours pour déterminer quelles mesures, le cas échéant, le juge peut imposer.

La technologie publicitaire en question dans le procès de Virginie ne génère pas le même type de revenus pour Google que son moteur de recherche, mais on estime néanmoins qu’elle génère des dizaines de milliards de dollars de revenus par an.

Le procès en Virginie se déroule à un rythme beaucoup plus rapide que celui de Washington DC. Le gouvernement a présenté des témoins pendant neuf jours d’affilée et a presque conclu sa plaidoirie. Le juge a indiqué à Google qu’il devrait commencer à présenter ses propres témoins vendredi.