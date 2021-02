Le vice-président de l’époque, Joe Biden, rencontre le Chinois Xi Jinping en 2012. (Damian Dovarganes / Associated Press)

Le président Biden s’est entretenu avec le président chinois Xi Jinping mercredi soir pour la première fois depuis son entrée en fonction, entamant le processus de refonte de l’approche américaine face à son concurrent économique le plus intense et rival stratégique sur la rive du Pacifique.

Biden « a partagé ses salutations et ses meilleurs vœux avec le peuple chinois à l’occasion du Nouvel An lunaire », selon une lecture de l’appel à la Maison Blanche, mais il a également « souligné ses préoccupations fondamentales concernant les pratiques économiques coercitives et injustes de Pékin, la répression à Hong Kong, les violations des droits de l’homme au Xinjiang et les actions de plus en plus affirmées dans la région, y compris envers Taiwan.

Abordant des sujets allant de la pandémie de COVID-19 au contrôle des armements, Biden, a déclaré la Maison Blanche, « s’est engagé à poursuivre des engagements pratiques et axés sur les résultats lorsqu’il fait progresser les intérêts du peuple américain et ceux de nos alliés ».

Bien que les responsables de l’administration aient affirmé que « l’imprévisibilité » de la diplomatie axée sur la personnalité du président Trump a laissé les États-Unis dans une position plus faible envers la Chine, Biden laissera en place les tarifs de son prédécesseur sur les produits chinois, choisissant de ne pas abandonner cet effet de levier dans des discussions plus approfondies.

Les aides de Biden, cependant, ont déclaré que l’administration ne continuerait pas la stratégie commerciale de Trump, affirmant que les changements interviendraient après un examen interne et des conversations supplémentaires avec des alliés européens et asiatiques.

L’appel téléphonique avec Xi, que Biden connaît bien depuis ses huit années en tant que vice-président, est intervenu après la sensibilisation du président à un certain nombre d’alliés asiatiques. Aides a déclaré que ces alliés étaient impatients que les États-Unis s’engagent dans une coopération régionale plus solide, en particulier face à un gouvernement chinois plus agressif.

Sous Xi, l’activité militaire chinoise a augmenté dans la mer de Chine méridionale et sa domination économique dans la région a permis à Pékin d’exercer une plus grande influence en Asie du Sud-Est, en Australie et au-delà. La répression de Hong Kong par la Chine et la répression de la minorité ethnique musulmane ouïghoure, que le secrétaire d’État Antony J. Blinken a qualifiée de génocide, ont encore tendu les relations bilatérales.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, les hauts responsables de l’administration qui ont prévisualisé l’appel à la presse mercredi soir ont exprimé l’accord général de l’administration avec la vision large de Trump de la Chine en tant que concurrent stratégique majeur, mais un conseiller a déclaré que ses quatre années de mandat avaient « épuisé les principales sources américaines de force, ce qui nous a mis dans une position plus faible. «

Plus précisément, les responsables ont déclaré que la présidence de Trump avait profité à la Chine de plusieurs manières involontaires, soulignant la déstabilisation du système politique et de l’économie américains, l’affaiblissement des alliances américaines de longue date, le vide dans les institutions internationales au milieu de l’isolationnisme de Trump «l’Amérique d’abord» et l’échec de affirmer et poursuivre une politique étrangère centrée sur les valeurs démocratiques traditionnelles.

« D’une certaine manière, la politique américaine faisait le travail de la Chine pour elle », a déclaré un responsable de l’administration.

Au cours de ses trois premières semaines en fonction, Biden a cherché à jeter les bases d’une réinitialisation, réaffirmant les engagements américains en matière d’alliances et d’une politique étrangère fondée sur des valeurs tout en réaffirmant une présence militaire dans la région en s’engageant dans des exercices avec des alliés et en établissant un double transporteur. présence en mer de Chine méridionale. Le Pentagone entreprend également un examen complet de la stratégie américaine envers la Chine.

L’administration a commencé à sensibiliser les républicains du Congrès à l’importance d’un paquet d’infrastructure plus tard cette année qui inclurait des investissements dans les secteurs économiques qui sont essentiels pour que les États-Unis conservent un avantage concurrentiel avec la Chine, ont déclaré les responsables.

Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une bataille pour la suprématie des télécommunications et des technologies de pointe qui aideront à déterminer le leadership de l’économie mondiale.

Alors que Biden maintiendra au départ une posture plus dure sur la Chine que ne le faisait l’administration Obama, il cherchera également un rapprochement personnel avec Xi après les explosions dispersées de Trump et le récent bouc émissaire de la Chine au milieu de la pandémie, que l’ancien président a qualifié de « virus chinois ». «

Les responsables de Biden ont indiqué qu’il y avait place pour la coopération avec la Chine sur des questions telles que le changement climatique et d’autres domaines de préoccupation commune où cela est dans l’intérêt national américain. Dans le même temps, Biden devrait être plus énergique sur les questions des droits de l’homme et des activités économiques de la Chine jugées abusives.

Xi « n’a pas un petit D démocratique dans son corps », a déclaré Biden dans une interview avec CBS diffusée dimanche. «Mais… je lui ai toujours dit que nous n’avions pas besoin de conflit. Mais il y aura une concurrence extrême.

Cette histoire a été initialement publiée dans le Los Angeles Times.