Lors du nouveau procès, les jurés évaluent les allégations de fraude “We Build The Wall”

NEW YORK (AP) – Pour la deuxième fois cette année, les jurés ont la possibilité de décider si un homme d’affaires du Colorado a aidé à transformer une collecte de fonds en ligne pour construire un mur le long de la frontière sud des États-Unis en une vache à lait pour ses créateurs.

Le jury du tribunal fédéral de Manhattan a commencé à délibérer sur le sort de Timothy Shea jeudi après avoir entendu les plaidoiries lors d’un nouveau procès qui n’a même pas une semaine. Il reprend ses travaux vendredi matin après avoir échoué à aboutir immédiatement à une conclusion.

Un procès au printemps s’est terminé par une annulation du procès lorsque le jury s’est retrouvé dans l’impasse après que 11 jurés ont déclaré que le juré restant les avait accusés de parti pris politique et pensait que le procès aurait dû se tenir dans un État du sud.

L’avocate américaine adjointe Molly Bracewell a déclaré aux jurés dans sa conclusion que la fraude était dans le plan de match dès que Shea et trois autres personnes, dont l’ancien conseiller de l’ancien président Donald Trump, Steve Bannon, ont pensé à créer le plan de collecte de fonds fin 2018.

Elle a dit que Shea “et ses partenaires dans le crime” ont créé un message de collecte de fonds puissant et convaincant en assurant aux donateurs que chaque centime donné serait utilisé pour construire des parties d’un mur.

“Le mensonge a atteint son objectif”, a déclaré Bracewell. “Cela comptait pour les donateurs.”

Le procureur a déclaré que les participants à la fraude se moquaient même de leurs donateurs dans des SMS alors qu’ils s’émerveillaient de la rapidité avec laquelle la collecte de fonds a généré des millions de dollars et a finalement atteint 25 millions de dollars.

Elle a accusé Shea d’avoir créé une société écran et d’avoir manipulé la façon dont l’argent était prélevé sur les comptes des donateurs afin que l’argent puisse être détourné pour être utilisé par les organisateurs de collectes de fonds.

Bracewell a déclaré que Shea avait même investi de l’argent dans sa société de boissons énergisantes, Winning Energy, qui vend des canettes qui ont présenté une image de super-héros de bande dessinée de Trump et prétendent contenir “12 oz. de larmes libérales.

“We Build The Wall était comme une tirelire sans fond”, a-t-elle déclaré. “Ils l’ont pillé pour tout ce qu’ils voulaient faire.”

L’avocat de Shea, John Meringolo, a déclaré aux jurés dans sa conclusion qu’ils avaient plusieurs façons de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour condamner son client.

D’une part, a-t-il dit, le procès n’appartient pas à New York. Il a déclaré que s’ils concluaient que les procureurs n’avaient pas démontré de liens suffisants entre les crimes présumés et New York, ils pourraient alors acquitter son client.

Meringolo a déclaré que Shea avait fait beaucoup de travail pour la campagne en aidant à sécuriser les terrains où le mur pourrait être construit et en assurant la sécurité.

Il a dit que si son client avait un défaut, c’était qu’il était bâclé avec la paperasse.

Et il a dit que la preuve que son client travaillait et accumulait des dépenses qui devaient être remboursées était une autre raison d’acquitter.

« Il y a un mur », dit-il. “Mesdames et messieurs, c’est un doute raisonnable et ce n’est pas coupable.”

À plusieurs reprises, Meringolo a déclaré que les preuves présentées aux jurés étaient insuffisantes.

“Ils n’ont pas prouvé leur cas au-delà de tout doute raisonnable”, a-t-il déclaré. “Ils ne l’ont vraiment pas fait.”

Larry Neumeister, Associated Press