Lors du couronnement, la reine Camilla assure sa « dignité royale »

Commentez cette histoire Commentaire

Elle y est montée dans une calèche dorée, entrant dans l’abbaye de Westminster dans la robe cramoisie autrefois portée par sa belle-mère. Refusée de se marier à l’église 18 ans plus tôt en raison d’un divorce, elle a reçu samedi une bague en or, argent, diamants et rubis – « un symbole », a déclaré l’archevêque, « de la dignité royale ».

Elle est sortie d’une reine ointe : la reine Camilla.

Parce que Camilla, à la fin, a triomphé.

Le couronnement de Camilla aux côtés du monarque britannique, le roi Charles III, marque l’apogée de l’une des relations amoureuses les plus désordonnées et les plus jugées publiquement des temps modernes. En hommage à la femme de cœur du roi, des invitations ont été lancées annonçant son nouveau titre. Elle reste dans un rôle de soutien pour le monarque, mais elle abandonnera la «reine consort» qui lui a été accordée depuis la mort de la reine Elizabeth II, la remplaçant par la «reine» plus pure et sans mélange.

Camilla sera-t-elle reine quand Charles sera couronné ? Réponses à toutes vos questions.

Dans des ornements dorés et des bénédictions ésotériques, le couronnement semblait déterminé à célébrer non seulement la monarchie, mais une romance longtemps décriée s’étendant sur cinq décennies et possédant une force et une intensité qui ont modifié le cours de l’histoire royale. Cela semblait soulever une question révisionniste : Charles et Camilla ont-ils toujours été le vrai couple de conte de fées ?

« Je pense qu’elle a bouclé la boucle plus que nous, parce que je sens que le public mondial est encore réticent à son égard », a déclaré Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty. « Le public britannique est également réticent à son égard. Mais je pense que compte tenu du fait qu’elle rend le roi très heureux et capable d’accomplir ses devoirs royaux avec humour et chaleur, le peuple britannique la respecte maintenant. Qu’ils l’aiment vraiment, vraiment, je ne sais toujours pas.

Les cotes d’approbation de Camilla en Grande-Bretagne oscillent autour de 48%, selon YouGov. En popularité, elle se classe derrière des noms moins connus comme Zara Phillips et Sophie, duchesse d’Édimbourg. Le hashtag #notmyqueen était brièvement en vogue sur Twitter avant le couronnement. Un sondage YouGov réalisé l’année dernière, avant la mort de la reine Elizabeth, a révélé qu’une majorité était d’avis qu’après l’ascension de Charles sur le trône, Camilla devrait être connue sous le nom de « princesse consort » ou n’avoir aucun titre du tout. Seule une personne sur cinq pensait qu’elle devrait être « reine ».

Les manifestations « Pas mon roi » sont désormais la norme lors des événements du roi Charles III

Camilla fait également face à de nouveaux vents contraires. Le prince Harry, le fils cadet de Charles et sa première épouse incroyablement célèbre, Diana, dépeint Camilla comme une sorte de méchante dans ses mémoires, « Spare ». La série Netflix largement dramatisée « The Crown » – prise comme évangile par de nombreux jeunes Britanniques – a également ravivé et amplifié des histoires d’adultère torride.

Pourtant, Camilla a néanmoins parcouru un long chemin pour se redéfinir depuis l’époque où – assez ou non – elle a été qualifiée pour la première fois de naufrageuse royale, même bombardée de petits pains dans son épicerie locale. Elle est considérée par certains comme étant liée par le devoir et accessible, et – contrairement à Diana – comme quelqu’un qui hésite à laisser son mari briller. Lors du couronnement de samedi, elle a parfois arboré un sourire sportif et s’est coiffée – essayant apparemment de stabiliser sa couronne.

Elle s’intègre assez bien, disent certains, dans ce que beaucoup considèrent comme la régence de Charles, 74 ans, avant le règne attendu du prince William, 40 ans, son fils aîné avec Diana.

« Il n’y a pas d’hostilité envers elle … au pire, il y a de l’indifférence et une acceptation réticente », a déclaré Steven Barnett, professeur de communication à l’Université de Westminster.

Même cela a été durement gagné.

Pendant des années, Camilla et Charles ont évité d’apparaître en public ensemble, en reconnaissance de la froideur envers elle – surtout après que la mort de Diana en 1997 dans un accident à Paris a déclenché une vague mondiale de chagrin.

L’effort de réhabilitation a été soigneusement chorégraphié. Le couple s’est finalement annoncé au monde en 1999, informant les photographes qu’ils pourraient être aperçus en train de quitter la fête d’anniversaire de sa sœur à l’hôtel Ritz de Londres. Les flashs étaient si intenses que la British Epilepsy Association a averti les radiodiffuseurs du risque de déclencher des crises.

Ils ont ensuite été pris en photo en se tenant par la main avant de franchir le pas pour emménager ensemble à Clarence House en 2003. Ils ont annoncé leurs fiançailles en 2005. Lorsqu’on lui a demandé si Charles s’était agenouillé pour proposer, Camilla a répondu aux journalistes, étourdie: « Bien sûr. »

Les deux divorcés se sont mariés lors d’une cérémonie civile privée à Windsor, suivie d’une bénédiction à la chapelle du château de Windsor. La reine Elizabeth n’a assisté qu’à la dernière partie – et s’est esquivée de la réception qui a suivi pour regarder la course de chevaux du Grand National. Alors que son toast au couple était extérieurement chaleureux, certains se sont interrogés sur sa décision de comparer leur relation à une course d’obstacles. « Ils ont surmonté … toutes sortes de … terribles obstacles », a-t-elle déclaré. « Ils ont réussi et je suis très fier et je leur souhaite bonne chance. Mon fils est à la maison et au sec avec la femme qu’il aime.

La ligne de succession du roi Charles III, visualisée

Depuis la mort de la reine, Camilla a été photographiée avec des boucles d’oreilles, des diadèmes et des bijoux précédemment portés par Elizabeth. Elle a accompagné Charles lors de sa première visite d’État à l’étranger, en Allemagne, où un moment instagrammé par des fonctionnaires du palais a semblé montrer que Charles lui cédait chevaleresquement un espace de travail plus grand.

Un moment révélateur de la nouvelle reine sans fioritures est survenu peu de temps après la mort d’Elizabeth. Charles est devenu agité avec un stylo qui fuit lors d’une signature officielle – « à chaque fois puante », a-t-il déclaré. Camilla, en revanche, essuya avec désinvolture l’encre de ses doigts et signa également. Elle a ensuite enduré de nombreuses procédures funéraires avec un orteil cassé – un fait souligné par la presse britannique comme un autre exemple du dévouement de la stoïque Camilla au roi et au pays.

Cette semaine, le palais tweeté des faits amusants sur la reine. Elle est devenue la marraine de plus de 100 associations caritatives et initiatives ! Saviez-vous que la reine « garde la forme » en suivant des cours de ballet Silver Swan ? Non? Maintenant tu fais.

« Le prince a régulièrement avancé sur l’objectif qui est clairement le grand travail de sa vie : la transformation de Camilla Parker Bowles du secret coupable en la reine ointe du Royaume-Uni », a écrit l’ancien secrétaire privé de Diana, Patrick Jephson, dans un récent essai du Daily. Poster. « Aujourd’hui, ce travail sera terminé. Les secondes chances ont été bonnes pour Charles et Camilla.

Camilla a particulièrement fait irruption dans la conscience mondiale pendant les guerres de Charles et Diana au début des années 1990, une période qui a vu la publication du livre révélateur d’Andrew Morton décrivant l’effondrement de leur mariage – et pour lequel, l’auteur révélera plus tard, Diana elle-même a fourni des enregistrements. Après la séparation royale en 1992, une fuite d’une cassette de conversation sur l’oreiller entre Camilla et Charles – enregistrée en 1989, alors qu’ils étaient encore mariés – dépeint Camilla comme une maîtresse impertinente. Dans son interview à la BBC en 1995, Diana a dit « nous étions trois dans ce mariage ».

Pour les masses obsédées par Diana, Camilla est devenue un coin indésirable. Le public voulait une histoire d’amour entre un prince britannique et sa jeune femme singulièrement glamour. Son monarque en attente souhaitait apparemment une autre version de l’histoire – avec un aristocrate marié légèrement plus âgé.

Le match a été allumé entre Charles et Camilla avant qu’il ne courtise Diana, le couple datant du début des années 1970. Dans la biographie de Catherine Mayer sur Charles, elle note qu’il a été présenté à Camilla par la fille de l’ambassadeur du Chili, Lucia Santa Cruz. On dit qu’elle les a raillés au sujet de l’arrière-grand-mère de Camilla, Alice Keppel, étant la maîtresse de longue date du roi Édouard VII.

« Maintenant, vous deux, surveillez vos gènes », a déclaré Cruz, dans le récit de Mayer.

Roi Charles III : Une biographie visuelle

Ils ont maintenu le contact après le mariage de Camilla en 1973 avec l’officier britannique Andrew Parker Bowles, qui a pris fin après 21 ans et deux enfants. Ils ont ravivé leur liaison en 1986 – cinq ans après que Charles ait épousé Diana, selon le livre de la biographe américaine Sally Bedell Smith, «Prince Charles: The Passions and Paradoxes».

Diana, selon les bandes publiées par Morton, a confronté Camilla lors d’une fête en 1989.

« Elle m’a dit : ‘Tu as tout ce que tu as toujours voulu' », raconte Diana sur la bande. « Tu as tous les hommes du monde qui tombent amoureux de toi et tu as deux beaux enfants, que veux-tu de plus ? » Alors j’ai dit : ‘Je veux mon mari.’

Affirmer, comme le font maintenant tant d’observateurs royaux, que Camilla ne vit plus dans l’ombre de Diana, c’est aussi ignorer l’évidence. Prenez la section royale du Daily Mail, qui a été très hantée par Diana cette semaine, regorgeant d’histoires sur ses robes et ses bijoux, et une bobine vidéo de ses célèbres rencontres avec des patients atteints du sida. L’article principal sur Camilla, quant à lui, se concentrait sur son groupe de défenseurs, « le groupe privé de famille, d’amis et de personnalités du show business qui s’expriment en public et la soutiennent jusqu’au bout! » L’implication était que 18 ans après son mariage avec Charles, Camilla est toujours sur la défensive.

Le jour du couronnement allait toujours être le plus difficile à avaler pour les « Never Camillas » – les fans inconditionnels de Diana qui la voient toujours avec une amertume impitoyable. Diana Lascelles, 67 ans, une retraitée de Londres, a déclaré qu’elle refuserait même de regarder le couronnement.

« Si Diana était en vie, et si Charles était resté marié avec elle, et qu’ils étaient couronnés, ce serait un couronnement complètement différent », a-t-elle déclaré. «Elle aurait eu assez de popularité pour voir les Windsors passer à la prochaine génération à coup sûr. Mais Charles et Camilla ? Non. »

Dans un article pour British Vogue l’année dernière marquant son 75e anniversaire – dans lequel Camilla a admis jouer à Wordle tous les jours et ne pas bien connaître Instagram – elle a reconnu que son parcours public avait été difficile.