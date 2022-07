Lors du 1er événement après la mort de 6 chevaux, les chariots de Stampede reviennent avec de nouvelles mesures de sécurité

Les courses de chariots sont bien avancées au “plus grand spectacle en plein air du monde”, et les organisateurs affirment avoir mis en place de nouvelles mesures destinées à renforcer la sécurité de l’événement.

La porte-parole du Stampede de Calgary, Kristina Barnes, a déclaré que le changement le plus évident sera sur la piste dans le nombre de wagons.

Au cours des années précédentes, quatre wagons concourraient dans chaque manche – cela a été réduit à trois wagons cette année.

“C’est la seule chose que les gens remarqueront lorsqu’ils regarderont depuis les gradins et à la télévision”, a déclaré Barnes.

Des bras de délinéateur sur mesure ont également été ajoutés à la voie pour créer un tampon entre les wagons et les rails.

“Dans le passé, les gens auraient vu des pylônes sur la piste. Nous les avons donc remplacés par ces bras qui glissent pour les courses”, a déclaré Barnes.

“S’il y a contact entre eux et un wagon, ils sont obligés de reculer et de se casser sur le côté du rail. Donc, pas de risque de trébuchement, mais juste pour créer cet espace supplémentaire sur la voie.”

La porte-parole du Stampede, Kristina Barnes, se tient à côté de nouveaux bras de délinéateur construits sur mesure, destinés à créer une zone de sécurité sur la piste. (Marc-Antoine Leblanc/Radio-Canada)

Les courses de chuckwagon Rangeland Derby reviennent au Stampede de cette année après avoir raté les deux dernières années – en 2020, après l’annulation de tout le Stampede en raison de la pandémie de COVID-19, et en 2021, alors que les organisateurs ont cité des problèmes de sécurité.

Les chariots sont depuis longtemps controversés parmi les groupes de défense des droits des animaux au Canada et aux États-Unis.

En 2019, la dernière fois que le derby a eu lieu, six chevaux sont morts. Cela correspond au deuxième bilan le plus meurtrier de l’histoire du Stampede.

Le retour de l’événement a conduit certains groupes de défense des animaux à reculer.

Lorsque Kevin Costner a été annoncé comme maréchal du défilé pour le Stampede de cette année, le peuple pour le traitement éthique des animaux, ou PETA, l’a appelé à se retirer, citant l’histoire de l’événement qui comprendrait la mort de plus de 70 chevaux au fil des ans.

“Réduire quelques-uns des aspects dangereux de la course, c’est comme couper une seule oreille à un chien au lieu de deux. C’est mieux que rien mais pas assez bien”, a déclaré PETA dans un communiqué envoyé par courrier électronique mardi.

“La seule façon d’empêcher les chevaux d’être blessés et de mourir est d’arrêter de les utiliser, et PETA se joint à toutes les organisations de protection des animaux sous le soleil, et aux gens bienveillants à travers le Canada, qui veulent simplement que ces courses imprudentes et barbares cessent.”

Le Stampede a répété à plusieurs reprises que la sécurité des animaux et des personnes était sa priorité numéro un.

“Comme toujours, nous accueillons PETA pour une discussion directe sur nos pratiques de soins aux animaux”, a-t-il précédemment déclaré à CBC News dans un e-mail.

Des pilotes heureux d’être de retour

Kris Molle, un conducteur de chariot professionnel, a déclaré qu’il était ravi d’être de retour au Stampede de Calgary, malgré les changements.

“C’est définitivement plus excitant avec quatre wagons, mais il y aura certainement plus d’espace sur la piste pour manœuvrer”, a déclaré Molle. “Pour des raisons de sécurité, c’est la raison pour laquelle ils l’ont fait. Alors essayez-le cette année, c’est tout ce que nous pouvons faire.”

Molle a déclaré qu’à son avis, les courses de chariots ne sont pas différentes de n’importe quel sport en matière de sécurité.

“Vous avez vos incidents. Nous devons prendre les précautions nécessaires pour continuer à nous améliorer pour devenir meilleurs et plus sûrs. C’est avec n’importe quel sport”, a-t-il déclaré.

Le conducteur professionnel de chuckwagon Kris Molle dit qu’il s’attend à ce que le Rangeland Derby soit toujours un bon spectacle, même avec les récents changements destinés à accroître la sécurité de l’événement. (Marc-Antoine Leblanc/Radio-Canada)

Le Stampede a déclaré qu’il entreprenait un effort pour effectuer des inspections vétérinaires améliorées et a souligné les études en cours à l’Université de Calgary axées sur les courses de chariots.

Les chercheurs de l’université tentent de trouver des moyens de réduire les risques de blessures aux chevaux en étudiant les conditions de la piste et leur impact sur les sabots et les os des chevaux lorsqu’ils galopent à pleine vitesse. Des capteurs ont été placés sur les sabots, les os de canon et les rayons des chevaux à l’aide de selles équipées de dispositifs de mesure des données.

Le Dr Renaud Léguillette, professeur de médecine vétérinaire à l’université, a déclaré à CBC La dernière ligne droite que la saleté plus dure est plus dure pour les os et les articulations tandis que les pistes plus douces sont plus dures pour les tendons et les ligaments.

Le temps à Calgary change fréquemment, a déclaré Léguillette, et cela changera les conditions.

“Je suis vraiment convaincu que même d’ici l’année prochaine, ils feront probablement quelques changements et au moins surveilleront, vous savez, la dureté de la piste et appliqueront quelques changements sur la piste si nécessaire”, a déclaré Léguillette.

Les courses de cette année devraient se dérouler sur neuf manches par nuit. Vingt-sept pilotes sont en compétition pour des prix en argent, ainsi que leurs 162 chevaux.