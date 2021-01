SÉOUL: La société sud-coréenne Hyundai Motor Co a déclaré vendredi qu’elle était en pourparlers avec Apple après qu’un radiodiffuseur national eut déclaré que les entreprises discutaient d’une voiture électrique et d’une batterie, faisant grimper les actions de Hyundai de 25%.

Le rapport intervient des semaines après que Reuters a annoncé qu’Apple allait de l’avant avec la technologie des voitures autonomes et visait à produire un véhicule de tourisme qui pourrait inclure sa propre technologie de batterie révolutionnaire dès 2024.

Plus tôt vendredi, Korea Economic Daily TV a déclaré que le fabricant d’iPhone et Hyundai étaient en discussion pour développer des véhicules électriques autonomes d’ici 2027 et développer des batteries dans des usines américaines exploitées par Hyundai ou sa filiale Kia Motors Corp. Le diffuseur n’a pas cité de sources. pour son rapport.

«Apple et Hyundai sont en pourparlers, mais ils en sont à un stade précoce et rien n’a été décidé», a déclaré Hyundai dans un communiqué sans dire sur quoi portaient les discussions.

Dans un dossier réglementaire publié plus tard, le constructeur automobile a déclaré qu’il «recevait des demandes de coopération sur le développement conjoint de véhicules électriques autonomes de diverses entreprises», sans identifier aucune d’entre elles.

Apple a refusé de commenter.

Une voiture de marque Apple pourrait être un gros défi pour le leader du marché des véhicules électriques (VE) Tesla Inc. On ne sait toujours pas qui assemblerait une telle voiture, mais les analystes ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’entreprise s’appuie sur un partenaire de fabrication pour construire des véhicules.

«Nous continuons de croire fermement qu’Apple annonce finalement un partenariat stratégique EV en 2021 qui jette les bases pour entrer dans l’espace en plein essor des EV», ont déclaré les analystes de Wedbush dans une note.

MOINS DE COÛTS

Hyundai et Apple travaillent déjà ensemble sur CarPlay, le logiciel d’Apple pour connecter les iPhones aux véhicules de divers constructeurs automobiles.

«Apple sous-traiter la production automobile à Hyundai est logique, car (la firme coréenne) est connue pour sa qualité», a déclaré Jeong Yun-woo, ancien designer chez Hyundai et professeur à l’UNIST en Corée du Sud.

«Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie pour les constructeurs automobiles d’être comme le Foxconn d’Apple, car les constructeurs automobiles risquent de perdre le contrôle au profit des entreprises technologiques», a-t-il ajouté, faisant référence au contrat d’approvisionnement du constructeur taïwanais avec Apple sur les iPhones.

Selon les analystes, Apple pourrait être intéressé par l’utilisation de la plate-forme et des installations de voitures électriques de Hyundai pour réduire les coûts de développement et de fabrication de véhicules.

«Apple pourrait voir Hyundai comme un partenaire idéal, car en ce qui concerne les constructeurs automobiles américains hérités, ils ont tous une union solide, ce qu’Apple aimerait éviter», a déclaré Kevin Yoo, analyste chez eBEST Investment & Securities.

«De plus, le coût de leur main-d’œuvre (des anciens constructeurs automobiles américains) est beaucoup plus élevé que celui de Hyundai, qui joue souvent un rôle important dans la production automobile.»

TIE-UP BOOST

Un rapprochement avec Apple serait un coup de pouce majeur pour le constructeur automobile, dont les ventes mondiales ont chuté de plus de 15% l’année dernière, la pandémie ayant eu un impact sur la demande.

Champion de longue date des voitures à pile à hydrogène concurrentes, Hyundai a récemment augmenté ses paris sur les voitures électriques à batterie, une décision saluée par les investisseurs qui lorgnent sur le récent succès de Tesla.

La société sud-coréenne, qui s’approvisionne en batteries auprès de SK Innovation Co Ltd et LG Chem Ltd et d’autres, devrait lancer sa première voiture basée sur une plate-forme de voiture électrique dédiée connue sous le nom d’E-GMP au début de cette année.

Hyundai ne dispose pas d’usines de voitures électriques dédiées aux États-Unis et elle devra peut-être obtenir le consentement de son puissant syndicat sud-coréen s’il cherchait à construire des véhicules électriques à l’étranger, ont déclaré des analystes.

Les actions de Hyundai Motor ont bondi de 24,8%, atteignant un sommet de plus de sept ans de 255 000 wons, tandis que le fabricant de pièces automobiles Hyundai Mobis Co Ltd a bondi de près de 30%. Les actions de Kia ont bondi de 14%.

Les fabricants de batteries ont également gagné du terrain, avec SK Innovation en hausse de 7%. Le marché plus large des KOSPI était en hausse de 2,8% à 3 h 36 GMT.