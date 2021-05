Lors des funérailles, Al Sharpton appelle à la bodycam

ELIZABETH CITY, Caroline du Nord – Andrew Brown Jr., l’homme noir tué par balle par les adjoints du shérif de Caroline du Nord le mois dernier, a été rappelé comme un père aimant lors d’un service funèbre lundi où les dirigeants des droits civiques ont poursuivi leurs appels pour que la vidéo bodycam de la mort de Brown soit Libération.

Brown, 42 ans, a été abattu cinq fois, dont une à l’arrière de la tête alors que des adjoints du bureau du shérif du comté de Pasquotank purgeaient des mandats de perquisition et d’arrêt liés à des infractions liées aux drogues présumées à son domicile d’Elizabeth City le 21 avril.

La famille de Brown a vu un clip édité de sa mort, mais un juge a ordonné que la vidéo de la caméra corporelle complète ne soit pas rendue publique.

« Je connais un match d’escroc quand je le vois », a déclaré Al Sharpton lors d’un éloge funèbre lundi. « Relâchez toute la bande et laissez les gens voir ce qui est arrivé à Andrew Brown. »

Dans ses remarques, Sharpton a critiqué les autorités locales de Caroline du Nord, comparant leurs actes à un «jeu de coquille» injuste.

« Vous n’avez pas besoin de temps pour sortir une cassette. Mettez-la. Laissez le monde voir ce que c’est à voir. Si vous n’avez rien à cacher, alors que cachez-vous? » Dit Sharpton.

Malgré les mandats de perquisition et d’arrêt, Sharpton et le révérend William Barber II, chef de la campagne des pauvres, ont déclaré que Brown n’aurait pas dû être tué.

« Andrew était un homme noir qui essayait de devenir une société où les hommes noirs sont nés en danger », a déclaré Barber.

Le service présentait des chansons et des souvenirs partagés par les membres de la famille de Brown. Étaient également présents les frères et sœurs de George Floyd, la mère d’Eric Garner, la famille de Daunte Wright et d’autres familles qui ont perdu des êtres chers à cause des meurtres de la police.

« Cela doit cesser. Assez, c’est assez. Combien de funérailles devons-nous avoir avant de dire au Congrès et au Sénat que vous devez faire quelque chose à propos de ces temps », a déclaré Sharpton en appelant à l’adoption du juge George Floyd en Loi sur les services de police.

Brown était un fier père de sept enfants et se souvenait comme le « cousin le plus cool » par Elton Ferebee. Un autre membre de la famille, Sandra White, a déclaré que Brown aimait et prenait soin de ses enfants.

Les deux fils adultes de Brown se sont également souvenus de leur père dans leurs réflexions. Jha’rod Ferebee a dit que lui et son père étaient les meilleurs amis.

«Chaque fois que vous le voyez, vous me voyez, et chaque fois que vous me voyez, vous le voyez», dit-il. « Je me souviens avoir grandi, personne ne pouvait rien me dire de mal avec mon papa. »

« Il aurait adoré ça », a déclaré Khalil Ferebee à propos du service. « Je souhaite juste qu’il soit ici avec nous. »

« Il est ici. Son être physique n’est pas ici mais il est ici avec nous », a ajouté Jha’rod Ferebee.

L’avocat des droits civils Ben Crump a également pris la parole et a été rejoint sur scène par d’autres avocats représentant la famille, dont Harry Daniels et Bakari Sellers.

« Nous sommes ici pour plaider en faveur de la justice parce qu’Andrew a été tué sans justification », a déclaré Crump. « Parce qu’Andrew ne peut pas plaider pour la justice, c’est à nous de faire le plaidoyer pour la justice. »

Cette semaine, la famille de Brown devrait voir plus de vidéos bodycam de sa mort. Lorsque le juge Jeff Foster a décidé la semaine dernière de ne pas divulguer les images au public, il a également ordonné à la famille de Brown de voir plus que le clip de 20 secondes qu’ils avaient déjà montré.

« Mon père a été exécuté simplement en essayant de sauver sa propre vie », a déclaré Khalil Ferebee la semaine dernière après avoir visionné le clip. «Ces officiers ne lui ont pas fait de mal du tout. »

La famille de Brown et les manifestants ont demandé que l’intégralité des images soit rendue publique, mais la loi de Caroline du Nord exige que le juge le fasse. Foster a déclaré qu’il réévaluerait s’il fallait ou non publier les images dans les 30 à 45 jours, après que le Bureau d’enquête d’État ait terminé son enquête sur l’affaire et que le procureur de district puisse prendre toute décision de mise en accusation potentielle.

Une coalition d’organisations de médias, y compris la société mère de USA TODAY, Gannett, a demandé la publication de la vidéo, mais Foster a jugé que les médias n’avaient pas qualité pour agir.

Chantel Cherry-Lassiter, un avocat à qui on a montré le clip de la caméra corporelle aux côtés de sa famille, a déclaré que la vidéo montre Brown avec ses mains sur le volant de sa voiture et non une menace pour les députés. Elle dit que les images montrent les députés qui courent vers la voiture de Brown pendant le tournage, et qu ‘ »il décide finalement d’essayer de s’échapper et il recule, ne allant pas du tout vers les officiers ».

Le procureur de district Andrew Womble a qualifié le récit de Cherry-Lassiter de «manifestement faux». Womble dit que le véhicule de Brown est vu en contact avec les agents. « C’est alors et seulement alors que vous entendez des coups de feu », a déclaré Womble.

Jeudi dernier, le shérif Tommy Wooten a publié les noms de sept députés impliqués dans la fusillade mortelle.

Tous les sept ont été placés en congé administratif après la fusillade, mais un examen des images de la caméra corporelle montre que quatre des députés n’ont jamais tiré d’arme, a déclaré Wooten dans le communiqué. Ces députés ont été réintégrés au service actif.

