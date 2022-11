Lors des élections, le soutien au droit à l’avortement était beaucoup plus

WASHINGTON (AP) – Pour Mona Cohen, une démocrate de Philadelphie de longue date, la démocratie est attaquée aux États-Unis. Lors des élections de mi-mandat, elle cite le droit d’une femme à l’avortement comme l’une des nombreuses libertés éphémères qu’elle a voté pour défendre.

Cohen, 68 ans, craignait que la décision de la Cour suprême en juin d’éliminer les protections constitutionnelles des femmes contre l’avortement ne soit que le début d’une érosion plus large des droits. Elle a donc soutenu les démocrates dans son État de Pennsylvanie, où le parti a renversé un siège au Sénat américain et a remporté le concours pour le poste de gouverneur contre deux loyalistes de Donald Trump.

Un gouvernement dominé par les républicains, a déclaré Cohen, “aurait continué à entraver la contraception, à entraver l’égalité du mariage, à entraver tout type de droits civils pour lesquels nous, en tant que société, nous sommes battus au cours des 50 dernières années”.

Le soutien au droit à l’avortement a poussé les femmes aux urnes lors des élections de mardi. Mais pour beaucoup, la question a pris un sens plus élevé, faisant partie d’une préoccupation globale concernant l’avenir de la démocratie.

Les femmes, en particulier les femmes démocrates, étaient plus susceptibles que les hommes de dire que l’inversion de Roe contre Wade était un facteur majeur dans leur vote, selon AP VoteCast, une enquête nationale auprès de plus de 94 000 électeurs lors des élections de mi-mandat. Plus de femmes ont également déclaré que le renversement les avait mises en colère et que l’avortement avait eu un impact majeur sur leur décision de se présenter et sur le candidat qu’elles soutenaient.

Mais l’avenir de la démocratie était un facteur encore plus important que Roe pour les électrices. Lors d’entretiens avec des journalistes de l’AP, de nombreuses femmes ont lié leurs préoccupations concernant l’avortement à des craintes pour le pays.

“Je ne suis pas contente que nous ayons dû faire en sorte que ce drame sur l’avortement se produise, mais je suis contente qu’il ait suscité une nouvelle conversation sur ce que la démocratie devrait être dans notre pays”, a déclaré Brianna McCullough, 20 ans, résidente de Pennsylvanie, étudiante en deuxième année. à l’Université Chatham de Pittsburgh. «S’ils peuvent enlever cela, ils peuvent tout enlever aux gens. Et je ne pense pas que ce soit juste.

Avant les élections de cette semaine, les républicains devaient prendre le contrôle du Congrès. C’est toujours une possibilité, avec plusieurs courses trop proches pour être annoncées, mais les démocrates ont refusé aux républicains la victoire nationale à laquelle ils s’attendaient.

L’avortement “a peut-être fait la différence dans certaines courses clés où les élections étaient vraiment compétitives”, a déclaré Ashley Kirzinger, directrice de la méthodologie d’enquête au KFF, qui a conçu des questions et publié une analyse de VoteCast.

De nombreux candidats démocrates ont plaidé pour le droit à l’avortement pendant la campagne électorale. Mais ils présentent également les attitudes « extrêmes » de leurs rivaux républicains sur l’avortement comme un exemple d’une menace plus large pour les institutions démocratiques du pays, y compris ses systèmes électoraux.

En Pennsylvanie et au Wisconsin, les démocrates qui ont remporté des courses serrées aux gouverneurs nommeront des personnes qui dirigeront les élections de l’État. Dans le Michigan, les démocrates ont remporté des courses pour le poste de gouverneur et de secrétaire d’État, battant des candidats qui s’opposaient au droit à l’avortement et avaient nié les résultats des élections de 2020.

“Le Michigan est un bon endroit où être en ce moment”, a déclaré Ellie Mosko, 40 ans, avocate et mère de trois enfants dans la région de Detroit. Les démocrates ont également défendu une mesure de vote réussie qui consacre le droit à l’avortement dans la constitution de l’État. De plus, les démocrates ont pris le contrôle du Sénat de l’État pour la première fois en 40 ans.

“Les questions clés pour moi sont la préservation de la démocratie et des droits des électeurs”, a déclaré Mosko, “car sans cela, nous ne pouvons pas préserver l’accès des femmes à la liberté reproductive”.

Les électeurs de Californie et du Vermont ont également choisi d’inscrire les protections contre l’avortement dans la constitution de leurs États mardi, tandis que les électeurs du Kentucky et du Montana ont rejeté les amendements anti-avortement.

Les candidats républicains ont gagné du terrain dans certains États, dont l’Ohio et la Floride, ouvrant potentiellement la voie à davantage d’interdictions d’État sur l’accès des femmes à l’avortement. Mais le GOP a ailleurs perdu des concours qui leur auraient permis de faire avancer facilement les restrictions.

Parmi les femmes noires et latines de tous les groupes d’âge, dont la majorité a soutenu les candidats démocrates, au moins la moitié ont déclaré que Roe avait joué un rôle majeur dans leur décision de voter. Les démocrates ont également été soutenus par les femmes blanches de moins de 50 ans – environ la moitié ont déclaré que cela avait eu un impact majeur sur leur décision de se présenter, contre environ un tiers des femmes blanches plus âgées.

Les droits reproductifs étaient un facteur déterminant pour Alison Brock McGill, 38 ans, une mère noire avec un fils de 2 ans. Elle a déménagé en 2020 de New York à Atlanta, où une conversation récente lui a rappelé qu’elle n’était plus à Brooklyn.

Lors de sa récente visite annuelle chez OB-GYN, le sujet d’avoir un deuxième enfant a été soulevé. Le médecin lui a rappelé qu’en Géorgie, une femme a maintenant jusqu’à environ six semaines de gestation pour interrompre une grossesse. Après cela, le médecin devrait la référer à un médecin d’un autre État si elle voulait avorter.

La nouvelle loi géorgienne, interdisant la plupart des avortements une fois qu’une activité cardiaque est détectée, est entrée en vigueur après la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade.

“J’ai été époustouflé par cela”, a déclaré McGill. “A six semaines, personne ne sait rien.”

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a voté démocrate de haut en bas, y compris pour le sénateur Raphael Warnock, dont la course très disputée au Sénat américain avance vers un second tour avec son rival républicain, l’ancienne star du football Herschel Walker.

Pourtant, pour de nombreuses femmes, les malheurs de l’inflation du pays l’emportent sur l’avortement. Environ les deux tiers des femmes républicaines ont déclaré que l’inflation était leur principale préoccupation, contre environ un tiers des femmes démocrates.

“Une femme peut avoir besoin d’un avortement une ou deux fois dans sa vie, mais je dois nourrir ces enfants tous les jours”, a déclaré Kelly Morris, 60 ans, républicaine enregistrée à Dayton, Ohio, et mère de neuf enfants.

Dans l’Ohio, JD Vance, soutenu par Trump, a remporté un siège ouvert au Sénat américain et le GOP a balayé les bureaux de tout l’État. Une interdiction des avortements après six semaines de grossesse est actuellement bloquée par un tribunal inférieur de l’Ohio mais fait l’objet d’un appel. Trois victoires conservatrices à la Cour suprême de l’Ohio, ainsi qu’une nomination prochaine par le gouverneur républicain Mike DeWine, signifient que l’interdiction est susceptible de se présenter devant un tribunal avec une majorité de 4-3 GOP.

Pourtant, pour l’opposante au droit à l’avortement Elizabeth Lamoreaux de la banlieue de Cincinnati, l’élection était plus que cela. Elle se souciait de l’inflation, de la sécurité des frontières et de “toute la question de l’alphabet LGBT” – en particulier, s’opposant aux droits des transgenres pour les jeunes.

Lamoreaux a déclaré: “J’ai l’impression que notre pays dans son ensemble est en quelque sorte un feu de benne à ordures maintenant.”

AP VoteCast est une enquête auprès de l’électorat américain menée par NORC à l’Université de Chicago pour Fox News et l’Associated Press. L’enquête auprès de 94 296 électeurs a été menée pendant neuf jours et s’est terminée à la fermeture des bureaux de vote. Les entretiens ont été menés en anglais et en espagnol. L’enquête combine un échantillon aléatoire d’électeurs inscrits tirés des fichiers d’électeurs de l’État ; les électeurs inscrits auto-identifiés utilisant le panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine ; et les électeurs inscrits auto-identifiés sélectionnés à partir de panels en ligne non probabilistes. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les électeurs est estimée à plus ou moins 0,5 point de pourcentage. Plus de détails sur https://ap.org/votecast.

Brooke Schultz a contribué de Harrisburg, Pennsylvanie, et Hannah Fingerhut de Washington. Gecker a rapporté de San Francisco.

Schultz est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est une organisation nationale à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Jocelyn Gecker et Nuha Dolby, The Associated Press