Lors des célébrations du débarquement en Normandie, échos du combat imminent de l’Ukraine

STE MARE EGLISE, Normandie, France – (AP) – Alors que les officiers militaires américains ici mettent en garde contre une comparaison trop directe entre le débarquement du jour J de 1944 et la contre-offensive à venir de l’Ukraine, les échos de ce à quoi Kiev est confronté aujourd’hui sont un thème dominant des commémorations de cette année. des jeunes soldats américains morts sur les plages normandes il y a près de 80 ans.

Pendant des jours, les villages et les villes entourant les plages d’Omaha et de l’Utah ont organisé des défilés, des événements commémoratifs, des survols et des démonstrations de parachute pour préparer la célébration annuelle du jour J, le lancement de l’opération Overlord. L’invasion du 6 juin 1944 marqua le début de l’invasion terrestre massive des Alliés qui conduirait finalement à la capitulation de l’Allemagne et à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

La célébration a lieu alors que l’Ukraine se prépare à lancer sa propre contre-offensive contre la Russie – un combat imminent pour lequel bon nombre de ces mêmes forces alliées ont maintenant fourni des milliards de dollars en armes et en formation aux soldats de Kiev pour mieux les préparer à gagner.

« Il y a des échos de cela bien sûr », a déclaré le président du Joint Chiefs, le général Mark Milley. Cependant, il a mis en garde contre toute comparaison directe avec l’invasion de la Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, où plus de 150 000 soldats ont débarqué en Normandie en 24 heures et des millions ont finalement combattu à travers l’Europe pour vaincre les nazis.

L’objectif « est certainement le même, libérer un territoire occupé et libérer un pays qui a été injustement attaqué par un pays agresseur, en l’occurrence la Russie », a déclaré Milley.

Au cours des derniers jours, l’Ukraine a été un thème.

« (Ils sont) très naïfs, ceux qui pensent que la paix est éternelle : l’histoire nous montre tout le contraire », a déclaré Alain Holley, maire de Ste Mère Eglise, lors d’une cérémonie de commémoration du jour J dimanche. « La preuve, c’est qu’aujourd’hui, les obus tombent à nouveau sur l’Europe, à deux heures d’avion d’ici. Où et quand s’arrêtera cette nouvelle guerre, nul ne le sait aujourd’hui.

Holley a déclaré qu’il était impératif d’arrêter « ces incendiaires, avant que le feu n’emporte nos enfants, nos petits-enfants, ainsi que ces courageux jeunes parachutistes américains ».

À l’endroit où le général Dwight D. Eisenhower a établi le premier quartier général avancé du Commandement suprême allié en 1944, l’actuel commandant de l’armée américaine en Europe et en Afrique, le général Darryl Williams, a déclaré que le choix d’Eisenhower d’aller de l’avant était comme la décision continue de l’Occident de continuer à armer l’Ukraine – que c’était un signe d’espoir.

« Nous avons particulièrement besoin d’espoir aujourd’hui, car les nuages ​​sombres de la guerre pèsent à nouveau sur l’Europe. »

À seulement 20 miles (32 kilomètres) de la plage d’Omaha, la plus grande ville de Carentan a été le site d’une victoire clé permettant aux forces alliées d’avancer. Le commandant des troupes d’assaut aériennes actuelles de la 2e brigade de la 101e division aéroportée – dont les prédécesseurs ont donné leur vie en libérant Carentan une semaine après le jour J – a déclaré que le terrain était un rappel sacré du présent.

L’unité a été l’une des premières à être renvoyée en Europe après l’invasion russe l’année dernière, pour renforcer les défenses d’Europe de l’Est.

« Bien que nous ne soyons pas retournés au combat, nous étions prêts à nous battre », a déclaré le colonel Ed Matthaidess, commandant de la 2e brigade, 101e division aéroportée (assaut aérien). « Nous sommes donc ici à Carentan aujourd’hui, et à travers la Normandie cette semaine, en souvenir non seulement de notre passé, mais aussi de notre présent.

Deux jours avant la célébration annuelle de l’opération Overlord, le ministère ukrainien de la Défense a publié une vidéo sur Twitter montrant soldat après soldat mettant leur doigt sur leurs lèvres, laissant entendre que la contre-offensive tant attendue de Kiev est imminente.

« Les plans comme le silence », lit-on dans le texte de la vidéo. « Il n’y aura pas d’annonces sur le début », selon une traduction du Kyiv Post.

Il y a généralement une délégation militaire ukrainienne ici dans le cadre des commémorations, mais pas cette année, car ils se concentrent sur le combat à domicile, a déclaré un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles.

Ste Mère Eglise devient la première ville française libérée par les forces alliées ; son église homonyme a été rendue célèbre par le parachutiste de la 82e division aéroportée John Steele, dont le parachute s’est accroché au clocher de l’église, le laissant pendu pendant deux heures lors de l’invasion initiale.

« Le jour J est une commémoration. Je pense que c’est aussi un avertissement », a déclaré le colonel Marty O’Donnell, porte-parole des forces de l’armée américaine en Europe. événements. »

Tara Copp, l’Associated Press