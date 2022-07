Lors des audiences du 6 janvier, la division entre les sexes a été forte sous-jacente

C’est une stratégie notable de Mme Cheney, une conservatrice dure et belliciste qui, tout au long de sa carrière, s’est efforcée d’éviter d’être vue à travers le prisme du genre.

Principales révélations des audiences du 6 janvier

Cela survient alors que le Parti républicain s’est efforcé de diversifier et d’élargir son attrait auprès des électrices, un groupe qui, selon les sondages, était un point faible pour M. Trump en 2020 et n’a fait que s’éloigner de lui depuis. Un récent sondage du New York Times / Siena College a révélé que six femmes sur 10 pensaient que les actions de M. Trump après les élections de 2020 menaçaient la démocratie, tandis que les hommes étaient presque également répartis, 48% partageant ce point de vue et 45% affirmant qu’il ne faisait qu’exercer ses droits. .

Mme Cheney était la femme républicaine la mieux classée de Capitol Hill l’année dernière lorsqu’elle a rompu avec son parti après l’émeute et a dénoncé M. Trump et ses mensonges électoraux, votant pour le destituer pour incitation à l’insurrection. En quelques mois, elle avait été évincée en tant que républicaine n ° 3 à la Chambre, et elle risque maintenant de perdre son siège dans le Wyoming alors qu’elle fait face à une élection primaire difficile le mois prochain contre un adversaire approuvé par Trump.