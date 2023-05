Lors des affrontements au Pakistan, Khan a montré qu’il commandait d’immenses foules. Qu’est-ce qui les motive ?

ISLAMABAD (AP) – L’arrestation de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan plus tôt cette semaine a montré à quelle vitesse ses fervents loyalistes peuvent se mobiliser en grand nombre.

Quelques heures après sa détention, ses partisans ont incendié des véhicules et des bâtiments, et attaqué des installations policières et militaires pour exprimer leur fureur face au traitement réservé au chef de l’opposition, âgé de 70 ans. Les partisans de Khan sont devenus une force majeure, défiant l’autorité du gouvernement et de l’armée, conscients qu’ils peuvent modifier l’équilibre politique par une pression incessante.

Voici un aperçu de qui ils sont et de ce qui les motive :

QUEL EST L’APPEL D’IMRAN KHAN ?

Khan est une star au Pakistan depuis des décennies. En tant qu’athlète, en 1992, il a mené le pays à sa seule victoire en Coupe du monde de cricket, un sport massif en Asie du Sud. Cela a fait de lui un héros pour des dizaines de millions de personnes avant même qu’il n’entre en politique.

Il a fondé le premier hôpital du cancer du Pakistan, du nom de sa mère, et s’est aventuré dans la philanthropie. Son mantra anti-corruption est un succès dans un pays criblé de corruption. Et il a affirmé qu’il était le seul dirigeant capable de tenir tête à l’Occident et, en particulier, aux États-Unis. C’est un récit populaire au Pakistan, où le ressentiment à l’égard de l’implication étrangère dans les affaires intérieures est profondément ancré.

QUI SONT SES SUPPORTERS ?

L’appel de Khan s’étend sur les classes sociales. Les loyalistes comprennent de jeunes Pakistanais instruits sans liens avec les deux principales dynasties politiques, les Sharifs et les Bhuttos. Il lance également un appel à la diaspora et aux analphabètes des zones rurales qui n’ont pas accès aux réseaux sociaux ni à Internet.

L’unification de ces groupes est le message de Khan sur la remise en question des élites et du statu quo. Il nourrit le sentiment d’exclusion de ses partisans. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes se déplacent par milliers pour l’entendre parler lors de rassemblements en plein air.

Son soutien parmi les personnes dans la vingtaine et la trentaine explique la domination de son parti sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. La majeure partie de sa base de pouvoir se situe dans la province orientale du Pendjab et dans la province nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa.

EN QUOI CETTE ÉPIDÉMIE DE VIOLENCE EST-ELLE DIFFÉRENTE ?

Ni les affrontements violents de cette semaine avec les forces de l’ordre ni l’arrestation massive de militants et de dirigeants du parti pakistanais Tehreek-e-Insaf de Khan n’ont dissuadé ses partisans. Ils disent qu’ils ne permettront pas que l’on fasse du mal à Khan et jurent de se venger de quiconque oserait franchir ce qu’ils appellent leur ligne rouge, en l’occurrence son arrestation.

Ce niveau de violence n’a pas été vu depuis 2007, lorsque le Premier ministre de l’époque, Benazir Bhutto, a été assassiné et que ses partisans ont été saccagés pendant des jours. La suspension des médias sociaux et de l’internet mobile n’a pas empêché les partisans de Khan de se manifester par milliers.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Les troubles de cette semaine ont placé le gouvernement, les forces de sécurité et le système judiciaire dans une position difficile.

Si les partisans de Khan n’ont pas paralysé le Pakistan, ils ont perturbé la vie quotidienne. Les établissements d’enseignement ont fermé temporairement, les dépenses de consommation ont chuté alors que les gens restent à la maison, l’industrie a ralenti, la gouvernance quotidienne s’est arrêtée et la suspension des réseaux mobiles a eu un impact sur des services tels que la livraison de nourriture et les applications de covoiturage.

L’arrestation de Khan et ce que les critiques considèrent comme la fixation du gouvernement sur lui n’ont fait qu’attiser les passions de ses loyalistes, qui se disent prêts à tout pour le sauver.

Riazat Butt, L’Associated Press